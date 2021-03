“Mund të të bëjnë ministër, të të bëjnë zv.ministër por nuk bëhesh kurrë socialist”. Ç’do të thotë ‘të jesh socialist’ sipas Fatmir Xhafajt (përmend disa emra)

Deputeti socialist Fatmir Xhafaj ka përmendur disa nga kontributorët në Partinë Socialiste, të cilët i cilëson si asete të kësaj force politike.

Në një intervistë për “Real Story”, ish kreu i komisionit të posaçëm të reformës në drejtësi foli me vlerësime duke bërë një lidhje mes figurës së politikanit dhe aderimit në Partinë Socialiste.

“Sa i përket kolegëve, disa janë larguar me dëshirë, disa sepse nuk kanë arritur të kompozohen brenda këtij konfiguracioni elektoral. Unë kam vlerësime më të mira, kur përmend emra si Besnik Bare, Vasilika Hysi, Eglantina Gjermeni, Musa Ulqini, Ditmir Bushati, etj që janë emra që do t`i mungojnë parlamentit dhe shpresoj të mos i mungoje PS si asete politike te saj.

PS ka pasur një numër të madh njerëzish që kanë qenë pjesë e ekipeve të saj politike, qeverisëse dhe elektorale, janë mbajtur mend njerëz që kanë hyrë një emër dhe kanë dalë si të tillë nga politika. Njerëzit do të mbajnë mend gjatë prof. Servet Pëllumbin, Z.Dokle, Z.Ruka, Znj.Dade, Znj.Meksi, Znj.Leskaj dhe plot të tjerë që kanë hyrë me integritet dhe kanë dalë me integritet.

Një pjesë e tyre kanë qenë personalitete politike. Disa prej tyre nuk ishin socialistë apo anëtarë të PS kur erdhën, ishin figura të njohura publike por u bënë socialistë dhe unë i konsideroj sot asete. Kam një parim shumë të qartë socialist nuk të bëjnë, por bëhesh. Të jesh socialist duhet të kesh zemër. Mund të bëjnë ministër, mund të bëjnë zv.ministër por nuk mund të bëhesh kurrë socialist.

Të jesh socialist do të thotë të luftosh për disa kauza sociale, t’i ndjesh socialistët të luftosh për ta, të jesh një si ata. Dhe kjo është gjë shumë e rëndësishme dhe unë jam shumë i gëzuar dhe jam krenar që kam punuar me njerëz me vlera”, u shpreh Xhafaj.

i.b. / dita