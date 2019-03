Murrizi shfryn kundër PD-LSI-së: Kur “k***at” bëjnë si virgjëresha

Deputeti demokrat Myslim Murrizi i përjashtuar nga partia pasi nuk dorëzoi mandatin e deputetit ka reaguar ashpër kundër militantëve dhe drejtuesve të PD-së, pasi e kritikuan për vendimin. Ai thotë se nuk pranon moral nga “k***at” politike që bëjnë si virgjëresha.

Postimi i Myslim Murrizit

Epo kur të bëjnë moral “kurvat“ politike, me vjen për të vjellë.

Kur shoh ish komunist me shkollë partie, ish spiunë të sigurimit të shtetit me zanat “gjeometer”,dhe bij ish spiunesh që bëjnë si të indijuar nga mandatet, më vjen sa për të Q… aq edhe për të vjellë????

4 vjet me Nanon, 4 me Berishën, 4 vjet me Ramën dhe 5 vjet me Bashën e të bësh si “virgjëreshë” kësaj i thonë të DH …. moralin e politikës së HAJDUTEVE që nuk ju durohet dot pa vjedhur. Kur shoh që “qajnë” për fukarenjtë kryehajdutet e këtij vendi dhe ankohen se janë vjedhur votat atyre që futen në sistem blerjen e votës, me vjen te DH….jaksem nga të qeshurat. Kur shoh qe janë bërë bashkë ALEANCA E QELBESIRAVE por këtë here në emër të popullit nuk di si mund të shprehem. Kur dëgjoj për revolucion plehrat që ishin ne turme me 21 janar 2011, me vjen turp qe kam qene prej një vit e gjysme në këtë “ TUFE” Po mirë o mjeranë dhe të pa fytyrë, trapa i dini SHQIPTARET JU??? Kur shoh si mender udhëheqësa te PD ish hajdutet qe pasi rrezuan PD nga pushteti ne vitin 2013, u strehuan në bashkinë e Tiranës, në çdo cep të administratës se saj si vemje, me vjen pështirë.

Ikni o fëlliqësira dhe lëreni DEMOKRATET qe nuk kanë fituar një kokërr kripë gjatë 13 viteve te pushtetit te PD, në të drejtën e TYRE qe te rrezojnë Ramën e të fitojnë ATA, se ju nuk ju hedh asnjë SHQIPTARE qurrat, jo tu japë pushtetin. Ju ftoj të debatojmë hapur me njëri tjetrin dhe te matemi gjithësejcili me meritat dhe mëkatet qe ka mbi supe.

BUJRUM SE PO JU PRES

v.l/ Dita