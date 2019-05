Muzika tradicionale dhe muzika profesioniste: Vështrim krahasues estetik në rrafsh universal

Prof. Dr. SPIRO J. SHETUNI

Universiteti Winthrop

Rock Hill, South Carolina

U.S.A.

PARASHTRIM

Dihet se, muzika tradicionale, ka lindur historikisht ndër kombe, popuj e grupe të ndryshëm etnikë si pasqyrim i jetës së veçantë të tyre. Fillimisht, për dhjetëvjeçarë e shekuj me radhë, kombet, popujt e grupet etnikë i plotësonin nevojat e tyre estetike, në radhë të parë, pikërisht me vlerat e muzikës tradicionale. Kur dalëngadalë në jetën e kombeve, popujve dhe grupeve etnikë lindi muzika profesioniste, ata, natyrisht, filluan që t’i plotësonin kërkesat e tyre estetike edhe me vlerat e saj. Por, siç dihet, muzika tradicionale sërish vazhdoi që të luajë një rol të rëndësishëm estetik në jetën e kombeve, popujve dhe grupeve etnikë. Në tërë këtë proces, që është, sa i gjatë, aq edhe i ndërlikuar, s’duhet harruar asnjëherë se, muzika profesioniste, në thelb, nuk bëri gjë tjetër vetëm se zhvilloi muzikën tradicionale në mënyrë të gjithanshme, d.m.th., nga pikëpamja melodiko-kontrapunkto-harmoniko-metrike/ritmike. Si shfaqje tipike të mbështetjes së muzikës profesioniste mbi muzikën tradicionale, lejomëni të përmend:

mjete shprehëse që më parë ekzistonin brenda muzikës tradicionale, tashmë nisën të bëjnë jetë brenda muzikës profesioniste: melodika, kontrapunkti, harmonia, metrika/ritmika, dinamika, agogjika, organika (timbër, instrumente muzikore, orkestrim muzikor), etj., më parë sesa të hynin në muzikën profesioniste, ekzistonin prej kohësh brenda muzikës tradicionale;

teknika muzikore që më parë ekzistonin brenda muzikës tradicionale, tashmë nisën të përpunohen brenda muzikës profesioniste: teknika e ashtuquajtur thirrje dhe përgjigje, teknika e ashtuquajtur imituese, teknika e ashtuquajtur kontrastuese, teknika sipas së cilës rrjeshti melodik dublohet në një interval të caktuar, etj., më parë sesa të përdoreshin në muzikën profesioniste, ekzistonin, gjithashtu, brenda muzikës tradicionale;

zhanre muzikorë që më parë ekzistonin brenda muzikës tradicionale, tashmë nisën të zhvillohen brenda muzikës profesioniste: zhanret muzikore zanore, zhanret muzikore instrumentore, zhanret muzikore vallzuese, që të gjitha, fillimisht, kanë jetuar brenda muzikës tradicionale;

stile muzikorë kompozitorësh të shquar të kombeve, popujve e grupeve të ndryshëm etnikë u ndikuan pikërisht nga stilet muzikore të muzikës tradicionale;

për më tepër, muzika profesioniste e kombeve, popujve dhe grupeve të ndryshëm etnikë, sidomos gjatë periudhave historike të formimit, shfaqjes dhe njohjes së tyre si njësi politikisht të pavarura nga kombe, popuj dhe grupe të tjerë etnikë, shpesh herë, është kristalizuar duke u mbështetur gjerësisht pikërisht mbi muzikën tradicionale.

Një vështrim krahasues estetik, në plan universal, midis muzikës tradicionale dhe muzikës profesioniste, ndoshta do të arrijë që të bëjë të qartë se ku qëndron specifika përkatëse estetike e tyre, se në çfarë aspektesh ato dallojnë dhe se në çfarë aspektesh afrojnë njëra me tjetrën. Dëshirojmë të ndalemi në këtë çështje për disa arsye:

i) për rëndësinë e veçantë të saj në fushën e etnomuzikologjisë dhe muzikologjisë shqiptare, si çështje që ndihmon kuptimin e mjaft aspekteve të këtyre dy disiplinave; ii) për faktin se, deri më sot, nuk është parë ndonjë artikull ose studim, që të ketë bërë objekt hulumtimi posaçërisht raportet midis muzikës tradicionale e asaj profesioniste;

iii) për arsye se, aty-këtu, janë shfaqur mendime, të cilat, në të vërtetë, vetëm se i kanë bërë ende më të paqartë raporte e marrdhënie të tilla, etj.

Vështrimi krahasues estetik, në rrafsh universal, midis muzikës tradicionale dhe muzikës profesioniste, do të bëhet në gjashtë aspekte kryesorë, si: i) procesi krijues; ii) procesi ekzistues; iii)procesi përvetësues; iv)procesi interpretues; v)procesi përjetues; vi)procesi studiues.

Aspekte të tillë do të trajtohen shkurtimisht, vetëm se në mënyrë thelbësore.

PROCESI KRIJUES

KARAKTERI KOLEKTIV DHE KARAKTERI INDIVIDUAL I KRIJIMIT:

Të krijuarit nga tërë masa e njerëzve dhe të krijuarit vetëm nga njerëz të caktuar

Karakteri kolektiv, i përbashkët, masiv i krijimit të muzikës tradicionale nënkupton faktin se ajo është krijuar e krijohet, pak a shumë, në saje të ndihmesës së një bashkësie të tërë etnike. Kështu ka lindur dukuria e njohur në folkloristikë me emrin anonimitet, d.m.th., pa-autorësi. Duke pranuar se muzika tradicionale krijohet në mënyrë kolektive, nënvizojmë se, megjithatë, janë gjithmonë njerëz të caktuar, të cilët, me aftësitë e tyre të veçanta artistike, i japin asaj një përfytyrë të caktuar. Më konkretisht, këngët, pjesët muzikore instrumentore, vallet tradicionale, etj., fillimisht, krijohen vetëm nga individë të talentuar të një bashkësie të caktuar etnike. Pastaj, ato iu nënshtrohen ndryshimeve, përshtatjeve, varjimeve, gjithmonë në përputhje me shijet estetike kolektive të bashkësisë etnike. Është interesante të shënohet se, me kalimin e kohës, emrat e krijuesve muzikorë popullorë nisin që të bëhen të njohur përherë e më shumë. Një dukuri e tillë u vërejt qartë edhe gjatë shekullit XX në përgjithësi dhe gjysmës së dytë të tij në veçanti. Duke vëzhguar përvojën estetike të muzikës tradicionale shqiptare në këtë aspekt, lejomëni që të përmend alfabetikisht emrat e një numri krijuesish muzikorë popullorë të mirënjohur, si:

Haxhia, Frrok (Lezhë); Kondi, Ali (Devoll); Lazri, Dedë Ndue (Lezhë); Mani, Sali (Malësi e Madhe); Muko, Neço (Himarë); Ndreu, Hazis (Dibër); Nikolla, Tom (Mirditë); Ruka, Qazim Adem (Smokthinë; Salaj, Saliko Dalan (Smokthinë); Sokoli, Fatime (Malësi e Vogël); Shkoza, Gjin (Pukë); Shyti, Ndue (Pukë); Varfi, Dhimitër (Himarë); Zyko, Demir (Skrapar), etj.

Kështu, karakteri kolektiv si tipar i krijimit të muzikës tradicionale, dhe, bashkë me të, i ashtuquajturi “anonimitet,” teorikisht e praktikisht, asnjëherë nuk duhen absolutizuar: ata janë vetëm relativë.

Fakti që, brenda muzikës tradicionale, në bashkëveprimin midis fillesës krijuese kolektive dhe fillesës krijuese individuale, përparësi fiton fillesa krijuese kolektive, historikisht, ka sjellë me vete lindjen e të ashtuquajturve dialekte muzikorë, nën-dialekte muzikorë dhe stile muzikorë. Ata ndryshojnë nga njëri komb, popull e grup i caktuar etnik në tjetrin. Po ashtu, ata ndryshojnë edhe brenda secilit komb, popull e grup etnik, duke përbërë atë që mund ta quajmë univers muzikor tradicional të tij.

Më në fund, disa studiues e kanë vënë seriozisht në diskutim karakterin kolektiv, të përbashkët, masiv të krijimit të muzikës tradicionale: sipas tyre, ka vetëm krijim në mënyrë individuale, personale, intime. Edhe vetë Këshilli Ndërkombëtar i Muzikës Tradicionale (IFMC) nuk e pranon idenë e folkloristit anglez, Sesil Sharp [Cecil Sharp] (1859-1924), mbi karakterin kolektiv të krijimit. Pa dyshim se, pranimi ose mospranimi i karakterit kolektiv të procesit të krijimit të muzikës tradicionale, është një çështje vërtet e ndërlikuar. Sidoqoftë, nëse brenda muzikës tradicionale qytetare, mund të flitet më shumë për një karakter individual të krijimit, brenda muzikës tradicionale fshatare, mund të flitet më tepër për një karakter kolektiv të krijimit. Së paku, përvoja estetike e muzikës tradicionale shqiptare e dëshmon qartë një dukuri të tillë.

Ndërkohë, muzika profesioniste krijohet gjithmonë në mënyrë individuale, personale, intime. Meqenëse, në historinë e muzikës Perëndimore, kulturës muzikore profesioniste të Europës dhe të Amerikës, gjatë shekujve të Mesjetës (afërsisht, periudha midis shekullit V dhe shekullit XV të Erës Sonë), kompozitorët nuk i shkruanin emrat mbi veprat muzikore, identifikimi i tyre, herë-herë, ka qenë dhe është problematik për muzikologjinë. Më vonë, kompozitorët nisën që t’i japin emrat mbi krijimet e tyre. Fakti që, brenda muzikës profesioniste, sidoqoftë, mbretëron fillesa krijuese individuale, historikisht, ka sjellë me vete stile muzikorë individualë kompozitorësh të shquar të të gjithë kombeve, popujve dhe grupeve etnike. Sidomos për studiuesin muzikolog, nuk është aspak e vështirë që të dallojë stile muzikorë individualë kompozitorësh të mëdhenj të epokave të ndryshme historike, të shkollave, rrymave e drejtimeve të ndryshme artistiko-muzikore.

Lejomëni të përmend, me këtë rast, vetëm stilin e kompozitorit polak, Frederik Franciszek Shopen [Fryderyk Franciszek Chopin] (1810-1849), një ndër kompozitorët udhëheqës të shekullit XIX, muzika e të cilit përfaqëson kuintesencën e traditës pianistike romantike. Ndër veçoritë e stilit muzikor të tij, më lejomëni të vë në dukje: melodikën e veçantë poetike, sensin harmonik aventuroz, teknikën pianistike brilante, të interpretuarit intuitiv e krijues të formës muzikore, etj. Përmend, po ashtu, stilin e kompozitorit, pianistit dhe dirigjentit amerikan, Xhorxh Gërshuin [George Gershëin] (1898-1937), i cili konsiderohet si një nga kompozitorët më të talentuar të Amerikës në zhanre të ndryshme muzikorë: këngë në frymë popullore, pjesë të lehta muzikore instrumentore, opera, vepra pianistike dhe orkestrore. Stili i tij është më tepër epiko-dramatik, brenda të cilit shkrihen natyrshëm melodika e gjerë, harmonia e pasur, metrika/ritmika energjike kapriçioze shpesh e ardhur nga tradita muzikore vendase.

KARAKTERI AUTODIDAKT DHE KARAKTERI I SHKOLLUAR I KRIJIMIT:

Të krijuarit nga njerëz të cilët s’kanë kryer shkolla të posaçme artistike dhe të krijuarit vetëm nga njerëz të cilët kanë kryer shkolla të posaçme artistike

Karakteri autodidakt, i vetëmësuar, i vetëpërsosur i krijimit të muzikës tradicionale parakupton faktin se ajo është krijuar e krijohet, zakonisht, nga njerëz të cilët s’kanë kryer shkolla të posaçme artistike për të kompozuar muzikë. Krijuesit e muzikës tradicionale, përgjithësisht, janë njerëz të thjeshtë–fshatarë e qytetarë, të cilët nuk janë diplomuar në fushën e kompozimit muzikor: ata janë bërë e bëhen krijues, zakonisht, në mënyrë autodidakte. Por, herë-herë, krijuesit e muzikës tradicionale mund të jenë dhe janë të diplomuar në një fushë tjetër. Kështu, ata i përkasin një grupi të gjerë njerëzish, herë-herë, të arsimuar, herë-herë, gjysmë të arsimuar. Karakteristikë e përbashkët e tyre është pikërisht fakti se ata janë bërë e bëhen krijues në mënyrë autodidakte.

Sidoqoftë, historikisht, s’kanë munguar as kompozitorë profesionistë, të cilët kanë krijuar e krijojnë muzikë tradicionale. Duke iu drejtuar përvojës estetike të Shqipërisë, p.sh., shihet se, si autorë këngësh të njohura tradicionale qytetare, krahas krijuesve popullorë, janë edhe një numër i përfillshëm krijuesish profesionistë. Midis tyre, lejomëni që të përmend alfabetikisht kompozitorë, si:

Balliçi, Alfons (Elbasan); Beqiri, Mustafa (Durrës); Çoba, Zef (Shkodër); Daija, Tish (Shkodër); Dalipi, Haxhi (Vlorë); Deda, Leonard (Shkodër); Doko, Nexhmedin (Berat); Gaci, Pjetër (Shkodër); Gjoni, Simon (Shkodër); Hasimi, Rexhep (Kavajë); Jakova, Prenkë (Shkodër); Kadëna, Asqeri (Berat); Kaftalli, Mark (Shkodër); Konçi, Sotiraq (Berat); Krajka, Agim (Tiranë); Lapi, Bajram (Ersekë); Leka, Zef (Shkodër); Minga, Josif (Korçë); Mone, Themistokli (Vlorë); Osmani, Reshat (Vlorë); Serica, Rustem (Elbasan); Zadeja, Çesk (Shkodër), etj.

Ndërkohë, kompozitorë profesionistë që të kenë krijuar këngë tradicionale fshatare nuk njihen! Një dukuri e tillë,mungesa e kompozitorëve profesionistë si krijues këngësh tradicionale fshatare,është shprehje e dallimit estetik që ekziston midis muzikës tradicionale fshatare dhe muzikës tradicionale qytetare në përgjithësi. Nga kjo pikëpamje, procesi krijues i muzikës tradicionale qytetare afron me procesin krijues të muzikës profesioniste.

Sakaq, krijuesit e artit muzikor profesionist, zakonisht, kryejnë shkolla të posaçme artistike: në përgjithësi, ata janë bërë e bëhen krijues pasi diplomohen në fushën e kompozimit muzikor. Megjithatë, s’mungojnë as kompozitorë profesionistë, të cilët kanë bërë emër të vërtetë, ndonëse kanë qenë autodidaktë. Lejomëni të sjell ndërmend, p.sh., kompozitorin gjerman, Luduig van Beithoven [Ludëig van Beethoven] (1770-1827): I formuar si krijues më tepër në mënyrë autodidakte, ai kapërceu traditën klasike vieneze të trashëguar nga Haiden dhe Mozart. Beithoven konsiderohet si figura muzikore dominuese e shekullit XIX dhe ndoshta kompozitori më i admiruar në tërë historinë e muzikës Perëndimore. Ndonëse ai ishte gjeni, përvoja e tij sërish dëshmon vlerën relative të arsimimit muzikor në jetën e kompozitorëve. Një krijues tjetër autodidakt është kompozitori austriak, Franc Shubert [Franz (Peter) Schubert] (1797-1828): autor i një numri veprash orkestrore, pianistike, të muzikës së dhomës dhe këngësh mjeshtërore. Studiuesit kanë vënë në dukje, gjithashtu, se kompozitori rus, Pjetër Iliç Çajkovski [Peter Ilich Tchaikovsky] (1841-1893), studioi fillimisht për jurisprudencë dhe mori vetëm pak arsimim muzikor formal: megjithatë, siç dihet, ai mbetet kompozitori udhëheqës rus i fundit të shekullit XIX, veprat e të cilit shquhen për orkestracionin melodik të tyre.

Kompozitori, pianisti dhe dirigjenti amerikan, Xhorxh Gërshuin [George Gershëin] (1898-1937), i cili, siç u vërejt, konsiderohet si një nga kompozitorët më të talentuar të Amerikës në zhanre të ndryshëm muzikorë, ishte, po ashtu, më shumë një autodidakt. Një i vetë-mësuar ishte edhe kompozitori amerikan, Çarls Eduard Aivis [Charles Edëard Ives] (1874-1954), rëndësia e të cilit qëndron në faktin se kompozoi muzikë atonale dhjetëvjeçarë përpara Shenbergut. Në të njëjtën rrugë, këngëtari, kitaristi dhe aktori amerikan, Elvis Aron Presli [Elvis Aaron Presley] (1935-1977), megjithse thjesht një autodidakt, arriti të bëhet artisti më i suksesshëm i rokenrollit (në anglisht: rock and roll) në Amerikë dhe në botë. Më vonë, këngëtari, kompozitori dhe prodhuesi muzikor amerikan, Maikëll Xhekson [Michael Jackson] (1958-2009), një artist tjetër autodidakt, konsiderohet si mbreti i muzikës pop mbi rruzullin tokësor. Për të shkuar në një vend tjetër, përmendim, po ashtu, kompozitorin brazilian, Heitor Villa-Lobos (1887-1959): figura krijuese më e shquar e muzikës profesioniste braziliane të shekullit XX. Siç është vënë në dukje nga studiues të muzikës Perëndimore, në thelb një autodidakt, ai asimiloi në mënyrë spontane një numër të rëndësishëm ndikimesh, sidomos teknika të Impresionizmit përsa u takon praktikave harmonike dhe orkestracionit. Studiuesit e radhisin Villa-Lobos përkrah Stravinskit, Ravelit, etj.

Në parim, procesi i krijimit muzikor–tradicional ose profesionist–nënkupton dy kushte kryesore: talent artistik dhe mjeshtëri artistike. Pa dashur në asnjë mënyrë që të thjeshtëzojmë sadopak çështjen, në përgjithësi, mjeshtëria artistike mund të mësohet në shkollë ose mund të fitohet gradualisht gjatë viteve të mëvonshme. Kurse talenti artistik vështirë se mund të mësohet në shkollë: ai lind bashkë me njeriun. (Shpesh dëgjojmë që të thuhet: “Ah, sikur të kisha më shumë talent!”) Krijimet e shquara muzikore lindin në saje të një pasioni të madh, zelli të veçantë, përpjekjesh ngulmuese artistike, etj. Në rrafsh krijues, kushti më i rëndësishëm i mbrujtjes së tyre është pikërisht harmonizimi i talentit artistik me mjeshtërinë artistike. Në jetën e çdo krijuesi–popullor ose profesionist–, bashkëveprimi i vazhdueshëm midis talentit e mjeshtërisë, proces që është, sa i ndërlikuar, aq edhe i dhimbshëm, lind, mban gjallë dhe zhvillon personalitetin krijues të tij.

KARAKTERI EMPIRIK DHE KARAKTERI RACIONAL I KRIJIMIT:

Të krijuarit empirikisht dhe të krijuarit logjikisht

Karakteri empirik, intuitiv, thjesht frymëzues i krijimit të muzikës tradicionale nënkupton faktin se ajo është krijuar e krijohet, përgjithësisht, brenda parimeve, ligjeve e rregullave estetike të kompozimit muzikor tradicional. Ndërkohë, që të mund të shprehem në një mënyrë tjetër, një fakt i tillë parakupton të krijuarit e muzikës tradicionale, përgjithësisht, jashtë parimeve, ligjeve e rregullave estetike të kompozimit muzikor profesionist. Brenda fushës së muzikës tradicionale, mungojnë traktate të shkruara teorike për mënyrën se si duhet bërë kompozimi i saj. Megjithatë, paradoksalisht, është fakt se, kompozimi muzikor tradicional, sërish iu nënshtrohet parimeve, ligjeve e rregullave të caktuara estetike. Muzika tradicionale shqiptare gege, p.sh., iu përmbahet besnikërisht kritereve melodiko-harmonike e metrike/ritmike estetike të caktuara. Po kështu, muzika tradicionale shqiptare toske iu përmbahet ligjeve të caktuara estetike të ndërthurjes së linjave të ndryshme melodike dhe të bashkëtingëllimit të tyre. Parimi i imitacionit, që përdoret në muzikën tradicionale shqiptare toske, ia le vendin parimit të kontrastit në muzikën tradicionale shqiptare labe. Harmonia herë dy-zërëshe e herë tri-zërëshe brenda muzikës tradicionale toske ia le vendin harmonisë herë dy-zërëshe, herë tri-zërëshe e herë katër-zërëshe brenda muzikës tradicionale labe. Nëse përfytyra melodiko-modale e muzikës tradicionale shqiptare qytetare është aq e dallueshme, madje edhe për dëgjuesin e thjeshtë, një dukuri e tillë i detyrohet faktit se ajo, në të njëjtën mënyrë, iu përmbahet parimeve, ligjeve e rregullave estetike të caktuara.

Eshtë e tepërt të argumentohet se, në dallim prej muzikës tradicionale, brenda muzikës profesioniste, ekzistojnë traktate të shkruara teorike për mënyrën se si duhet kompozuar. Zakonisht, këto traktate ndryshojnë nga njëra epokë historike në tjetrën, nga njëra shkollë, rrymë e drejtim artistiko-muzikor në tjetrin. Muzika profesioniste e Mesjetës (afërsisht, periudha midis shekullit V dhe shekullit XV të Erës Sonë), muzika profesioniste e Renesancës (afërsisht, periudha midis 1450-1600), muzika profesioniste e Barokut (afërsisht, periudha midis 1580-1730), muzika profesioniate Klasike (afërsisht, periudha midis 1730-1820), muzika profesioniste Romantike (afërsisht, periudha midis 1810-1890), muzika profesioniste Moderne: Atonale, Seriale, etj. (afërsisht, periudha midis fillimit të shekullit XX e në vazhdim), që të gjitha, me tërë afritë në mënyrën e kompozimit muzikor, po ashtu, dallohen midis tyre.

KARAKTERI PËRSËRITES DHE KARAKTERI JO-PËRSËRITËS I KRIJIMIT:

Të krijuarit duke përsëritur frazat muzikore dhe të krijuarit duke mos përsëritur frazat muzikore

Karakteri përsëritës i krijimit të muzikës tradicionale nënkupton faktin se ajo është krijuar e krijohet, përgjithësisht, duke përsëritur frazat muzikore. Nëse marrim të analizojmë strukturën formale të këngëve tradicionale, pjesëve muzikore instrumentore tradicionale, valleve tradicionale, etj., do të shohim se frazat muzikore të tyre, si rregull, përsëriten disa herë me radhë. Tërësia e formës së muzikës tradicionale përftohet vetëm në saje të veprimit të këtij kriteri estetik. Ndërkohë, brenda muzikës profesioniste, ndonëse kriteri i përsëritjes nuk mungon, ai përdoret me një variacion disi më të ndjeshëm ose shumë më të ndjeshëm.