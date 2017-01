Myzeqeja, “mall i patretur” i Llaqi Janos

Bashkim Koçi

Kur isha këto ditë në Prishtinë, në Kosovë, për një veprimtari që u bë me rastin e prezantimit të librit “Krimi që pashë me sytë e mi”, shkruar nga një luftëtare kosovare, dr. Teuta Hadri, mu desh të pyes për Adem Demaçin, meqë nuk e pashë në atë auditor të mbushur me intelektualë më me emër të Kosovës. Është i sëmurë, mu përgjigj Flurim Arifi, bashkëfolësi im. Falë kujdesit të dy fëmijëve të tij të mirë, Abetares dhe Shqiptarit, gjendja po vjen duke u përmirësuar.

Kisha dëgjuar emra kosovarësh që më kanë bërë të ndjehem mirë, të forcoj bindjen se ata, pra kosovarët, janë “djegur” e vazhdojnë të “digjen” ende për tokën amë, Shqipërinë. Kam dëgjuar që qytetet tona si Berati, Vlora, Saranda, Tirana etj. janë përjetësuar në emra djemsh e vajzash, por për Abetaren dhe Shqiptarin, vajzën dhe djalin e Adem Demaçit, nuk kam ditur gjë. Këtë gjest nuk e shpjegoj dot, më mahnit.

E mora këtë shembull atdhedashurie nga përtej Qafës së Morinës për të sjellë një tjetër, këtej nga Shqipëria, një emër luftëtari e patrioti myzeqar, atë të Llaqi Janos i cili, edhe pse nuk jeton, mbetet “mall i pashuar” për vendlindjen, për Myzeqenë.

Malli është dashuri e dashuria është mall. Dhe kur themi këto dy fjalë të barasvlershme do të thotë që ato e bëjnë njeriun shumë të fortë, të guximshëm, të ditur e të mençëm, e trimërojnë që të marrë vendime trimash. Llaqi Jano, nga sa di, të dëgjuara e të shkruara, është një i tillë. Ai është sepse ishte ndër të parët që mori pjesë në Çetën e Parë Partizane të Myzeqesë, e cila u formua në Kolonjë të Myzeqesë më 26 dhjetor të vitit 1942. Llaqi atëhere ishte vetëm 21 vjeç.

Vlen për ta treguar. Llaqi u largua nga shtëpia një javë përpara dasmës të vëllait, Marcit. Nuk mori pjesë në dasmë, por u bë “sebep” për ta prishur dasmën. Atë ditë, pra kur kishin ardhur miqtë e dasmorët, në shtëpinë e Kozma Janos, babait të Llaqit, zbarkuan një lukuni ballistësh, të cilët, vetëm pse kishin dëgjuar që vëllai i dhëndrit iu ish bashkuar partizanëve, shkatërruan gjithçka. Miqtë mbetën pa e ngrënë darkën sepse ushqimet e përgatitura i konsumuan ballistët. Thuhet se disa nga ata mbanin emrat e atyre që dekoroi kohët e fundit Presidenti Nishani.

Fill pas kësaj ngjarjeje të turpshme të ballistëve, vëllai i vogël, Mihali, i cili qëndroi në shtëpi për të ndihmuar familjen për punët angari, “u arratis” për t’u bashkuar me të vëllanë, Llaqin, në malësitë e Skraparit. Për fat të keq më 10 janar 1944 Mihal Jano ra në përpjekje me forcat gjermane. Ngjarja ndodhi në fshatin Ҫemerricë, në një përrua të thatë, midis pyllit mitik të fshatit Shtyllas të Vithkuqit dhe Qafës së Martës.

Kur shtohet aftësia, frika mpaket. Është ndoshta ky, “zëri” që i vinte nga i biri, i partizanit Llaqi, që në shtëpinë e babait të tij, Kozma Jano, më 22 maj të vitit 1943 të organizohej “Besëlidhja e Myzeqesë”. Aty u mor vendimi për krijimin e Grupit të Parë Partizan me 850 luftëtarë. Udhëheqësit e asaj lëvizje të madhe partizane të Myzeqesë ishin kapedanë e trima si Spiro (Pipi) Bakalli, Spiro Moisiu, Rrahman Ruçi, Xhorxhi Robo, Irakli e Miti Bozo, Hasan Gina, Sokrat Bufi, Papa Ilia Zegali etj. Familja Jano kishte hapur dyer e dritare nga ku mund të futej kushdo, mjafton që ata të mundnin të frymëzonin njerëzit për luftë.

Llaqi Jano futet tek ajo kategori njerëzish që e ndërtojnë veten, që e ndryshojnë personalitetin me fuqinë e fjalës. Mjeku shëron plagën, fjala shëron shpirtin, thoshte ky njeri me plot virtyte. Në të gjitha pozicionet e punës që iu ngarkuan pas çlirimit të vendit e deri në fund të jetës së tij, ai përdori si armë, si mjet për të qenë vetëm i suksesshëm, atë çka thamë, fjalën që shëronte shpirtin. Sepse fjala e ëmbël e tij, përkrahëse e që nxiste fuqi të fshehura, i bënte njerëzit me krahë, të papërmbajtshëm për të bërë punëra të mira.

Por Llaqi Jano kishte një problem jo të vogël, jo të parëndësishëm. Nëse nuk ishe në rrugën e duhur ai “të godiste”. “Të godiste” jo me armët që shporri të paudhët, pushtuesit, por me fjalë, me fjalët që kishin në shënjestër batakçinjtë, njerëzit pa moral, ata që dinin të bënin allishverishe, që donin të përfitonin në kurriz të të ndershmit. Por ai edhe përmbahej ndonjëherë ndaj “të marrosurve” për padrejtësi. Thoshte gjithnjë Llaqi Jano, madje dukej sikur i recitonte këto këshilla: qëndrimi i heshtur jep dinjitet; drejtësia shton miqtë e besës; bujaria lartëson prestigjin dhe përmbajtja ndaj një të marri t′i shton përkrahësit. E çuditshme, por ai çka u thoshte dashamirësve, ishin mësime që i kish nxjerrë nga jeta.

Detyrat që mori përsipër ky njeri, i cili kurrë nuk shkoi nëpër mend këshilla karrieristësh se për të ekzistuar, për t’u ngjitur “lart”, për t’u bërë personalitet, me pozitën që të jep mundësinë t’i kesh të tjerët nën këmbë, gjë që të ofron edhe jetë me cilësi, privilegje e kushediçfarë, duhet të gënjesh, të shtiresh. Po ku dinte Llaqi Jano të bënte llogarira të tilla? Edhe pse partizanit të zbritur nga malet iu besuan pozicione goxha të larta në organet e pushtetit dhe të sigurisë së vendit në rrethin e Lushnjes, ai mbeti ashtu si edhe e kish menduar kur doli malit, partizan në luftë, “partizan” në paqe, njeri që nuk i dha vetes asnjë të drejtë për të përfituar padrejtësisht. Po sjell vetëm një fakt, fakt që në sistemin e kaluar bëhej shkas për allishverishe që të ngjallnin urrejtje, të bënin që ta shikoje tjetrin si të pashpirt, si një mjeran që jepej pas jetës së luksit, që të pështirosej.

Llaqi Jano kishte shtatë fëmijë, shtatë djem. Jetonin në një apartament fare të zakonshëm, nga ata që ne sot u themi “të kohës së Enverit”. I kishte të gjitha në dorë, mund të vepronte si t’i donte qejfi, mund të kënaqej e “t’i shtrinte këmbët” sa dhe si të mundte, por Llaqi mbeti njeri, nga ai soj idealistësh që nuk e la zemrën asnjëherë të skllavërohej, të mbërthehej nga lakmia. Dhe po ta çojmë më tej këtë logjikë, e cila nuk e la të tjetërsohej kurrë, më duhet të them që ai, pra Llaqi Jano, mbajti dhe mbrojti “vijën” edhe në çështje që kishin të bënin më të ardhmen e fëmijëve. Njerëzit e ndershëm në qytetin e Lushnjes edhe sot pas 26 vjet pluralizëm tregojnë sesi ky person “i pushtetshëm” ish ndër të parët që e nisi djemtë të punonin larg shtëpisë, “atje ku i thërriste atdheu”. Të madhin, Jovanin, djalin “axhami”, që sapo kishte mbaruar universitetin, ia caktuan për të punuar si mësues në fshatrat më të thella të Pukës. Të dytin, Kristaqin, ia “degdisën” në Gorisht të Vlorës, aty ku punohej për nxjerrjen e naftës. Ndërsa djali i tretë, Piroja, iu desh të njihte “gjeografinë” e fshatrave të Myzeqesë si mësues.

Ai që nuk harron se sa e gjatë është udha, rri përherë i përgatitur. Sepse njeriu mund të mbulohet me turp qoftë edhe për një çast të vetëm. Kjo gjë, pra që të ndjehej pa dinjitet, pa prestigj, i lëtyrosur e pa moral, nuk u pa kurrë tek cipa e faqes e Llaqi Janos. Madje as u tentua të shfaqeshin ndonjëherë. Këtij burri me virtyte të larta, fytyra vetëm i qeshte, edhe pse jo rrallë zemra i qante. Kam parasysh vitet ’90 kur qytetet, por edhe fshatrat, nuk kishin as bukë, thjeshtë bukë për të ngrënë, për të shuar urinë. Ekzistonte një vendim në atë kohë, vendimi i marrëzisë, që nuk u lejohej fshatarëve të blinin bukë në qytet. Ruhej furra e bukës me polici. Një skenë, të cilën e pa nga dritarja e shtëpisë, ish-partizanit ia trazoi shpirtin, e bëri që të humbiste durimin. Iu desh të vinte “në punë” autoritetin, atë autoritet që shpesh e bën urdhrin absolutisht të pakthyeshëm. Llaqi Jano vetëm me dy fjalë, vetëm me dy, ndryshoi situatën, që buka të shpërndahej e shitej për të gjithë, pa dallim.

Është diçka e njohur që njeriu i drejtë i shton miqtë e besës. Kam parasysh që personazhi ynë myzeqar kishte shumë shokë e miq, nga ata kontingjente që nuk e zhgënjyen asnjëherë përsa qe gjallë. Prerjen në besë ai e quante poshtërim. Në këtë plan Llaqi Jano kishte për njësi matëse të vërtetën. Sipas tij, e vërteta rrëzon këdo që i del kundër. Dhe ishte kështu, sepse ai vet mendonte, gjykonte e vepronte në përputhje me të vërtetën, që nuk i mbante anën askujt. Shkurt, ai njihej si njeri që fliste hapur, pa fshehur gjë e pa bërë dredhi. Ishte i çiltër Llaqi Jano, shumë i ndershëm, kujtojnë bashkëkohësit. Dhe meqë jemi tek bashkëkohësit, tek ata burra e gra që i qëndruan në krah gjatë kryerjes të detyrave të ndryshme, më duhet të përmend dy ndër ta, Akademik Mentor Përmetin dhe ish ministren e Bujqësisë, zonjën Themie Thomai. I pari, Akademik Mentor Përmeti, kur e pyeti dikush për t’i thënë dy fjalë rreth përshtypjes që kishte për Llaqi Janon, të cilin e kishte njohur në vitet ‘60-të-‘70-të të shekullit të kaluar, kishte thënë vetëm kaq: Ai është një “Nagulnov”, si ai personazhi i Shollohovit tek “Tokat e çara”. Ish-ministrja Themie Thomai në kujtimet e saj shkruan: Llaqin e kam njohur për njeri të shkathët, të zgjuar, të dashur dhe trim. Vlerësime po kaq të arta kanë bërë shkrimtari Vath Koreshi, poeti Faslli Haliti, kryetari i Komitetit Kombëtar të LANҪ-it, Rustem Peçi etj. Bashkëfshatarët i bëjnë një vlerësim disi të veçantë Llaqi Janos: “Ai ishte nga ata burra që e ndizte zjarrin mbi lumë”.

Tek Llaqi Jano ishin në shumicë cilësi të spikatura, nga ato që nuk i gjen kollaj tek të tjerët. Sigurisht, po të gërmosh në bëmat dhe sjelljet e tij në një jetë të tërë, gjen edhe të tjera të të njëjtit lloj. Shpesh ai ndërmori veprime që të mahnitin. Është ky person i cili në vitet ’80-të, me iniciativën e tij personale, u bë studimi i simboleve të LANÇ-it të Myzeqesë. Më pas u ngritën pllaka përkujtimore dhe lapidarë kushtuar dëshmorëve të kësaj zone, të rënë në malet e Oparit, Sulovës, Dumresë, Tomorricës, Skraparit etj. Vetëm me një shikim sipërfaqësor merret vesh se ky njeri i jepte rëndësi dinjitetit, duke dalë e u bërë ballë dëshirave të vockla. Ai ishte i “gatuar” kështu sepse ishte njeri i guximit, me durim të madh, por edhe sepse kishte shumë iniciativë dhe merrte e mbante përgjegjësi, duke i realizuar të gjitha këto qëllime fisnike që bënte në emër të dëshmorëve, të familjeve të tyre.

Krahina e Libofshës, që është edhe vendlindja e tij, e ku ushtroi për herë të parë veprimtarinë antifashiste kundër postkarabinerisë italiane, në ditët e para të janarit të vitit 1943, e ka shpallur “Qytetar Nderi” të Krahinës. Ndërkohë emri i tij gjendet në librin e figurave më të shquara të Qarkut të Fierit. Pas vdekjes atij i është dhënë edhe Certifikata e Kryetarit të Nderit të Komitetit Kombëtar të LANÇ-it.