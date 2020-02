Nё Cetinje, njё ditё me Dimitrov Popoviq dhe poetin Njegoshi.

Nga Fatmir Minguli

( jё ese mbi paralelet midis kulturave tё dy popujve fqinjё, shqiptarё dhe malazez )

Nuk ka dyshim: Europa do tё vdesё nё se nuk lufton pёr tё mbrojtur

gjuhёt e saj, traditat e saj lokale, autonomitё e saj shoqёrore.

Do tё humbё nёse harron qё “Zoti gjindet nё detajet”.

George Steiner “Njё ide e qartё pёr Europёn”

Sa herё qё del jashtё kufinjve tё Shqipёrisё njё ndjenjё e brendshme tё kap e kёrkon qё aty ku shkon tё gjesh diçka tё ngjashme me atdheun tёnd. Ndodh natyrshёm dhe pa sforcime. Kёshtu ndodhi edhe gjatё vizitёs qё bёmё nё Mal tё Zi, nё ditёt e para tё kёtij shkurti tё ngrohtё. Nuk ishte thjeshtё liqeni i Shkodrёs sipjesё e tё dy trojeve kёndej e andej kufirit aty nё Han tё Hotit. Edhe kёnga e dy vllezёrve korçarё se pёrse mё ushёtinte nё vesh “ por kur kaçurrelja kur tё mё shiqojё, del dhe me gjana tё tjera…!”

Dhe nё Mal tё Zi kishte plot gjёra tё tjera. Mbas takimit me shkrimtarin prej Tuzi, Anton Gojcaj, i cili na priti aq ngrohtёe na njohu me kryeqytetin Podgoricё, me baret e qendrёs ku poezitёe poetёve malazez e europianё ishin shkruar mbi tavane, nё libraritёe shumta tё kёtij qyteti dhe nё institucionet shtetёrore.Darka qё na ofroi ky shkrimtar dinjitoz i gjuhёs shqipe nё lokalin “Troja” nё Tuz, krejt shqiptar, qe njё mbyllje e bukur e ditёs sё parё nё mal tё Zi.

Nё ditёne dytё nё Mal tё Zi ishim “nё duart” e mikpritёsitDimitrov Popoviq i cili qё nё takimin e parё nё Podgoricё na propozoi njё vizitё nё Cetinje. Cetinja, kaq e lexuar e kaq e dёgjuar me dekada me radhё. Kisha parё disa herё Ulqinin e Budvёn, Tivarin dhe Kotorrin e deri dhe Hercegnovin, edhe Podgoricёn por jo Cetinjёn.Ndoshta se ishte mes malesh tё hirtё e tё xhveshurejo nё bregdet! Ndoshta se ishte paksa larg kryeqytetit Podgoricё, ndoshta…

Me kёnaqёsi pranuam ftesёn eDimitrov Popoviqit dhe shpejt u futёm nё rrugёn e re mes maleve hijerёndё, e kthesave tё shumta. Prisja me padurim tё shihja Cetinjёn, pёr tё cilёn kishte shkruar aq shumё anglezja Edith Durham, dhe jo vetёm ajo.

Pas pak ne arritёm nё Cetinje dhe aty me tё vёrtetё jam shtangur nga habia, thjeshtё pёr faktin se imagjinoja njё vend tё lёnё pas dore, me godina jo tё mbajtura e me format e tjera tё fantazisё.

Cetinja ёshtё njё qytet me pesёmbёdhjetё mijё banorё e me godina tё mbajtura pёr mrekulli, plot ngjyra qё nxirrnin nё pah stilet e arkitekturave të ndёrtimit tё tyre dy shekuj e mё shumё kohё pёrpara. Binin nё sy rrugёt e drejta e pallatet me tisin e kryeqytetit mbretёror tё Malit tё Zi.E akoma mё tepёr dallonin ambasadat e e shteteve europiane tё kohёs.

Nё kongresin e Berlinit, nё 1878, Mali i Zi fitoi njohjen dhe kjo krijoi njё periudhё paqeje dhe zhvillimi tё kryeqytetit Cetinje.Kёshtu nё kёtё situatё nё kёtё kryeqytet u ndёrtuan godina tё ndryshme diplomatike si ato tё Austro- Hungarisё, Mbretёrisё sё Bashkuar, Italisё, Rusisё dhe Francёs.Kёto godina ekzistojnё dhe janё mё tё bukuara edhe sot e kёsaj dite.Po nё kёtё kohё tё mbёshtetura nga princi Nikolla, u ndёrtuan pallati mbretёror, hotel dhe spital.

Edhe nё Durrёs nё kohёn e Princ Vidit ekzistonin konsullata tё shteteve europianё pa llogaritur Pallatin e Princ Vidit. Janё akoma godinat- pallate tё konsullatave austriake, italiane, ruse, zyrat e Lloidit austriak, Agjensia Tergestea etj, por asnjё nga ato nuk ёshtё muze, kёshtu siç janё nё Cetinje. Eshtё edhe kjo njёparalele e kohёs por me sense tё kundёrta.

Njё qytet me disa muzeume e me shumё studio piktorёsh, ku Pallati i Biljardos, pra i Petar II Petroviq Njegoshit bёn mё shumё sy. Eshtё muzeu i poetit, peshkopit, princit autorit tё poezisё sё madhe “Kurora e maleve”, kompozuesit tё epikёs kombёtare, siçe trajton kritika e sotme perёndimore. U projektua nga arkitekti rus dhe u ndёrtua nё 1838 me mbёshtjetjen financiare ruse. Jo mё kot nё njё nga dhomat ndodhet dhe portreti i poetit tё madh rus, Pushkinit, ejo mё kot nё biblotekёn mahnitёse ka aq shumё libra tё klasikёve tё letёrsisё ruse.

Duke mos i hequr asnjё presje kёtij portretizimi shtoj se gjatё vizitёs nё Muzeun e poetit malazez Petar II Petroviq Njegoshi, ai shpjegonte me virtuozitet gjithçka mbi poezinё dhe jetёn fantastike tё kёtij poeti, gjithçka qё do ta vёrtetoj mё poshtё.

Kur i kaluam nё disa nga rrugёt e bukura tё Cetinjёs, qё mua mё shembёllenin me rrugё tё disa qyteteve veriore tё Italisё, ai na propozoi tё vizitonim “Pallatin e Biljardos”, pallatin e poetit, peshkopit dhe princit tё Malit tё Zi, Petar II Petroviq Njegoshi. Kisha dёgjuar pёr kёtё princ si poet, por pak. Dimitrov na shpjegon se si ka pёrkthyer nё gjuhёn shqipe poezinё e madhe tё kёtij poeti me titull “Nata mё e shtrenjtё e jetёs” (Nё origjinal “ Noć skuplja vijeka”). Me vargun gjashtёmbёdhjetё rrokёsh kjo poezi nё gjuhёn shqipe ka njё muzikalitet tё mrekullueshёm, falё talentit poetik tё Dimitrovit.Edhe Lamartini e ka pёrkthyer kёtё poezi hyjnore, nё gjuhёn franceze.Po paraqes vetёm strofёn e parё tё kёsaj poeme.

Hёna e verdhё rrezeartё me magji derdhet prore

Poshtё kupёs plot me yje natёs sё qetё pranverore,

Rigon rreze tё magjishme, disa ndjenja tё t’fshehat zgjon

Dhe kufomёn shikim etur nё epsh tё ёmbёl fantazon.

Kjo poezi plot ndjenja e figura mahnitёse letrare ka 16 strofa, njera mё e bukur se tjetra. Si “Bagёti e bujqёsia” e Naim Frashёrit, komenton plot ngazёllim Dimitrov Popoviq.Kjo poezi e Njegoshit nё shqip ёshtё botuar sё pari nё “Antologjinё e poezisё malazeze” nё 2011 dhe mё vonё nё gazetёn nё gjuhёn shqipe qё botohet nё Podgoricё “Koha javore.” Ndёrsa botimi i parё i kёsaj poezie ёshtё bёrё nё “Bosanska vila” ( Zana e Bosnjes) nё vitin 1913 kur ajo qe shkruar qё nё vitin 1845.

Nё muzeun “Pallati i Biljardos” kishte shumё modele pushkёsh dhe veshjesh tё kohёs njё pjesёe tё cilave ishin prodhuar nё qytetin e Shkodrёs.

Njegoshi duke qenё edhe njё udhёtar i madh, nё lidhjet e tij me Italinё, Venecian dhe Triesten por dhe me Vjenёn dhe Moskёn, ka pasur influencat e veta nga Italia, njё problem qё kёrkon vёmendje dhe studime tё veçanta. Ai me poezitё e tij konsiderohet si njё nga shkrimatrёt qё kanё kontribuar mё shumё nё zhvillimin e romantizmit malazez e serb.

Por le tё kthehem te mikёpritёsi ynё aq dinamik tek na shpjegonte gjithçka lidhur me kёtё qytet ku nё verё mbushej plot me turistё. Dimitrov Popoviq, ashtu siç e pёrshkruan studjuesi Bajram Sefaj nё parathёnien e librit me poezi tё Dimitrov Popoviqit, botuar kohёt e fundit nё gjuhёn shqipe, “ ёshtё me dy mbiemra, Popaj sa jetonte nё Koplikun e lindjes dhe Popoviq, tash e disa vjet, kur jeton dhe punon nё Podgoricё tё Malit tё Zi. Prandaj pa ndrojtje mund tё pohohet se Dimitrovi sa ёshtё poet shqiptar, po aq, ёshtё dhe poet malazias. Eshtё poet idy popujve fqinjё. Dimitrovi malazias poezinё e shkruan shqip, ndёrkaq, qё miqtё e tij shqiptarё ia pёrkthejnё nё gjuhёn (tash) tё tij, tё nёnёs malazeze. “

Dhe nёmendjen time pёrplasen idetё pёr tё gjetur tё ngjashmet mes kulturave tё dy popujve fqinj. Por shtёpia e poetit dhe priftit madhёshtor Gjergj Fishta ndodhet aty nё fshatin e tij tё lindjes, nё Fishtё, qёndron aty me muret e gurtё ashtu siç ka qenё, por jo muze. Por duke çuar mё tej mendimet sikur ngushёllohesh me shtёpinё dhe kishёn muze tё Ndre Mjedёs,aty nё Kukёl, tё Bushatit, Shkodёr.Ai muzeum mё afrohet dhe ndjej disa tё ngjashme, kёtu nё Cetinjёn mes malesh, nё dhomat e shumta tё muzeumit qё kapin gjatёsinё prej 72 metrash linear.

Nё vazhdim tё kёsaj ideje, pёr Dimitrovin do thoja se ёshtё ura lidhёse midis dy kulturave tё popullit shqiptar dhe popullit fqinj malazez. Pёrsёri dёshiroj tё perifrazoj njё mendim tё Bajram Sefaj tek shkruan pёr personalitetin e Dimitrov Popoviq, “ Eshtё rast i mirё dhe fatlum, tё thuhet se Dimitrov Popoviq ёshtё njё “Homo Ballkanikus” i vёrtetё , nё kuptimin mё tё mirё e mё tё drejtё tё fjalёs.” Dhe nuk ёshtё as mё shumёe as mё pak heroi i esesё “Homos ballkanikus” sё bullgares Blaga Dimitrovna.

Ai ka botuar disa vepra origjinale dhe pёrkthime si “Pёrtej shpresёs”- poezi, “Amfora” – poezi nё gjuhёn malazeze, “Stinёt e humbura”- poezi tё P. Goranoviqit, “Vezёt” – dramё e M.Meleviqit, “Tregimet e Montanarit”e Vladimir Vojnoviq- “Tё gjithё tё mitё’ – roman i Zyhdi Hoxhiq, “Dikush thёrret” – tregime, etj. Ndёrsa pёr veprёn e tij tёmadhe ” Antologjia poezisё malazeze” jam shprehur nё kёtё shkrim mё gjёrё.

Paralele nё kulturat e dy popujve ka gjetur edhe studjuesi amerikan Matthew C. Curtis nё veprёn e tij “Petar II Petroviq Njegoshi dhe Gjergj Fishta; kompozuesit e epikёs kombёtare” ku shkruan pёr rёndёsinё paralele tё kёtyre dy poetёve ndonёse kanё shkruar nё periudhatё ndryshme kohore:

“ Ndёrsa shumica e teoricenёve modernё tё nacionalizmit theksojnё rolin e intelektualёve qё “krijojnё kombe jashtё nacionalizmit (Gellner 1983) ose duke imagjinuar bashkёsinё e kombeve ( Anderson 1991), unё argumentoj se njё rol tjetёr i intelektualёve mund tё jetё po aq i vlefshёm: roli i poetit si pёrshtatje e bashkёsive ekzistuese dhe gjurmimet e atyre komuniteteve nё formёn dhe pamjen e njё kombi modern. Duke pёrdorur shembujt e poetit malazez Petar II Petroviç Njegoshi dhe poetit shqiptar Gjergj Fishta dhe epikat e tyre “Kurora e maleve”( 1847) dhe Lahuta e malcisё ( 1939), argumentoj vazhdimin e epikёs sё tyre letrare nё traditat epike gojore qё formon njё bazё tё rёndёsishme pёr komunitetin malazez dhe atё shqiptar verior.”

Po ky studjues, i cili ka qenё misonar nё Kishёn e Jezus Krishtit, tё shenjtorёve tё ditёve tё mёvonshme, nё Shqipёri thekson nё veprёn e tij edhe njё paralele tjetёr mes dy popujve fqinj.

“ Termi shqiptar pёr klanin, vёllaznijakorespondon direkt me termin malazez bratstvo ku gjithashtu duhet theksuar farefisnia dhe origjina. Mёnjanё kёsaj ngjashmёrie ato janё kanё dhe diferenca nё brendësi tё strukturave tё tyre.

Prandaj ёshtё mё se e saktё qё tё mendosh edhe pёr pёrmirёsime tё mёtejshme tё kёtyre paraleleve, paralele tё cilat herёduken e herё humbasin nё eter. Tё pёrkthesh poezitё, romanet, kёngёt e njeri tjetrit, ёshtё fisnikёri, ështё dhe mjeshtri.

Pёr pёrkthimin dhe vёshtirёsitёetij Moikom Zeqo ka shkruar: “ Pёrkthimi ёshtё zhvendosje e tekstit nga njё gjuhё tek njё tjetёr gjuhё. Midis dy gjuhёve ёshtё kuptueshmёria e tekstit, bёrё nё njё gjuhё dhe ribёrё nё gjuhёt qё synojnё tekstin. Ky synim ёshtё sa subjektiv aq dhe i pashmangshёm.”

Mjeshtria e Dimitrovit nё pёrkthimet nё tё dy gjuhёt ёshtё mё se e dukshme dhe e tejkalon kёtё vёshtirёsi sepse ai ёshtё poet i vёrtetё dhe poetёt janё si profetёt, u vjen frymёzimi nga lart. Nuk shpjegohet ndryshe larmia e shumtёe veprave qё ky “Puntor i palodhur i kulturёs shqiptare dhe malazeze” kalon nёpёr mendjen dhe duart e tij. Jo mё kot njerёn kumtesё tё tij e ka titulluar “E kaluara pёrbёn sfondin ku shkruhet poezia e sotme”.

Kemi tё bёjmё me jo vetёm me kulturat e sotme të dy popujveshqiparë dhe malazez por edhe me kulturat e së kaluarës gjer në origjinat e tyre, gjëështë prekur gjërësisht në studimet mbi kulturat e popujve të ndryshëm.

Kështu Ernest Renan, ( 1823- 1892) filozof gjerman nё librin e tij “Ç’ ёshtё kombi” shkruan:

“Prej tё gjithё kulteve, ai i tё parёve tanё ёshtё mё legjitimi, sepse kёta pasardhёs janё ata qё kanё bёrё atё qё tashmё jemi. Njё e kaluar heroike, njerёz tё mёdhenj, lavdia ( me tё cilёn unё kuptoj madhёshtinё e vёrtetё), ky ёshtё kapitali social, mbi tё cilin bazohet njё ide kombёtare. Tё pasurit e njё lavdie tё pёrbashkёt nё tё kaluarёn dhe tё njё vullneti tё pёrbashkёt nё tё sotmen; tё bёrit e gjёrave tё mёdha sё bashku, me dёshirёn pёr t’i vazhduar mё tej – kёto janё dhe kushte thelbёsore pёr tё qenё njё popull.”

Por le tё prekim dhe njё nga paralelet e fuqishme qё lidhin kulturat e dy popujve shqiptar dhe malazez, tё ditёve tona. Eshtё fjala pёr “Antologjinё e poezisё malazeze “ pёr tё cilёn ёshtё komentuar se: “Letёrsia malazeze ёshtё pak e njohur nё Shqipёri, ndonёse jemi vende fqinj. Vёllimi me poezi tё zgjedhura malazeze me titullin kuptimplotё:” Rrugёt gjithmonё diku tё çojnё” ёshtё pёrkthyer menjё gjuhё tё pastёr nga pёrkthyesi i talentuar Dimitrov Popoviq. Janё 105 poezi tё pёrzgjedhura prej dyzet poetёve tё Malit tё Zi. Kjo antologji ёshtё botuar nga “Onufri” nё vitin 2011”.

Paralelet janё tё shumta e mjafton tё pёrmendim se shkrimtari ynё Ismail Kadare ёshtё antar i jashtёm i Akademisё sё Malit tё Zi.Gjithashtu dihet se kohёt e fundit me pёrkthimin e S.Smakës e nën kujdesin e D. Popoviqit u botua nё Mal tё Zi, nё gjuhёn malazeze, vepra e Moikom Zeqos “Jetё me qira” ( Vjecnost u zakup), si vazhdim i shumё veprave tё tjera tё autorёve shqiptarё tё botuara me pёrkthimin e Dimitrov Popoviq. Dreka në restorantin shqiptar “Katarakti” buzë lumit famëmadh Cem mbylli këto takime të paharueshme me miqtë tanë Dimitrov Popoviq dhe Anton Gojcaj.

Kthimi nga Cetinja dhe Podgorica patjetër që do na sillte pasqyrat e shndritshme të liqenit të Shkodrës të cilat çuditërsisht reflektonin male e maja malesh. E atëhere mendova dhe për paralelen tjetër po aq të madhe sa dhe kulturat, madje si burim kulturash. Malet e Shqipërisë e të Malit të Zi, si burim i poezive, miteve, legjendave dhe epeve madhështore.Malet përsëri ndodhen aty ku kanë qenë përherë.

Durrës 3 shkurt – 15 shkurt