Na duhet një Agjenci Kombëtare e Pyjeve

Letër e hapur drejtuar: z. Blendi Klosi, Ministër i Turizmit dhe Mjedisit

Zoti Ministër..!

Shoqata e Specialistëve të Pyjeve të Shqipërisë(SHSP), ka mbi 1000 specialistë të mesëm dhe të lartë pyjesh si anëtarë të saj, dhe ka 24 vjet që është krijuar dhe është anëtarë e Shoqatës Evropiane të Specialisteve Pyjeve.

Megjithë kërkesat tona drejtuar dhe ju personalisht për pjesëmarrje në aktivitetin e datës 10.12.2018, për linçimin e Draft-dokumentit: “Mbi politikat e sektorit të pyjeve në Shqipëri”, çuditërisht SHSP nuk u ftua dhe nuk pati mundësinë të marrë pjesë dhe të jepte mendimet e veta as në përgatitjen e materialit dhe as në lançimin e tij. Por kjo nuk është shumë e rëndësishme para faktit që askush, jo vetëm specialist pyjesh, nuk e gëzoj të drejtën e fjalës, ku ju ishit prezent.

Qendrimi i juaj personal dhe i institucionit që drejtoni ka fyer publikisht komunitetin e specialistëve të pyjeve, dhe fyerja fillon me konkluzionin e materialit që ”në këtë periudhë personaliteti i inxhinierit të pyjeve ka degraduar” dhe kjo nga goja e një njeriu që s’ka asnjë lidhje me pyjet.

E dyta ishte qëndrimi i juaj ndaj një kolegut tonë që bëri vetëm një vërejtje për shifrën qe skandalizoi gjithë auditorin se sa pyje ka Shqipëria, ku referuesi i juaj tha se fondi pyjor i Shqipërisë është 36 % e territorit kur dihet nga të gjithë së fondi pyjor ze 62 % të territorit të vendit. Pa asnjë lloj etike shtetërore dhe njerëzore i ndërpret fjalën duke urdhëruar mbylljen urgjente të takimit pa folur asnjeri.!

Na duhet të theksojmë gjithashtu për Ju dhe Ministrisë që ju drejtoni dhe mbarë opinionit publik se fyerja më e madhe që i kini bërë gjithë komunitetit të specialistëve të pyjeve të Shqipërisë është studimi i quajtur “Dokumenti mbi “Politikat e Sektorit të Pyjeve në Shqipëri” që ju keni lançuar në këtë takim. Ai është një studim që mund të jetë “i suksesshëm” edhe në Honduras apo vendet Zulu’ sepse s’ka asnjë lidhje me realitetin Shqiptar të Pyjeve.

Zbulimi i madh se duhet të krijohet një Agjenci Pyjesh është bërë duke mbajtur parasysh se si kan qenë pyjet në vitin 1912 dhe pa ju referuar fare në material periudha e dy dekadave të fundit, që specialistet e pyjeve e kanë drejtuar me kompetencë, me institucione të reformuara, me legjislacion bashkëkohorë, me personel dhe administratë të kualifikuar (mbi 90 % specialistë pyjesh), dhe që deri në vitin 2006 i mbështetur nga institucionet ndërkombëtare (BB-re, FAO, USAID/APFDP, BE, GEF, Sida, Kooperacioni Italian, Kooperacioni Zviceran, etj) realizoi një reformë institucionale nga më të mirat në administratën shqiptare, ..

Në vitin 2005 pyjet në Shqipëri kishin një Drejtori të Përgjithshme të Pyjeve dhe Kullotave (DPPK), me një administratë prej 1186 punonjësish, me Strategji Kombëtare të Zhvillimit të Sektorit të Pyjeve, e miratuar me VKM, nr. 247 datë 23.04. 2004, me ligj të ri të pyjeve, nr. 9385, datë 4.05.2005, dhe me akte nënligjore respektive të përafruara më së miri me legjislacionin e BE-së dhe të gjitha këto u realizuan me mbështetjen teknike dhe financiare të institucioneve ndërkombëtare. Për këtë nuk u tha asnjë fjalë në studimin dhe dokumentin e paraqitur nga MTM (?!).

Që nga viti 2006, kur filloi shkatërrimi institucional i administratës së pyjeve, kur inxhinierët e pyjeve jo vetëm u nxorën nga pylli, por u lanë rrugëve të papune duke i zëvendësuar në masën 70 % me militant të partive respektive që drejtuan MM-it, pa asnjë lidhje me pyjet, pa arsim përkatës për pyjet, njerëz të paarsimuar, militant partie që vazhdojnë edhe sot, u kthyen në banda që organizojnë kontrabandën dhe korrupsionin në pyje.

E gjithë kjo situatë me institucionet e pyjeve, vazhdon të përkeqësohet dita ditës, dhe sot ajo është në zgrip dhe pothuajse inekzistente. Ju hoqët edhe emërtimin “Pyje” nga Ministria që drejtoni. Nën drejtimin Tuaj ju keni tre-katër grupime me të cilët ju menaxhoni pyjet, një sektor pyjesh me tre vetë, qe sipas jush drejton pyjet, një Agjenci Kombëtare të Zonave të Mbrojtura (AKZM) që menaxhon pronat tuaja, dhe një Departament Pyjesh në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit (AKM) prej gjashtë vetësh, që s’ka asnjë program real për pyjet dhe që nuk dinë se çfarë statusi kanë…!

Në aspektin ligjor, kemi sot një ligj pyjesh dhe gjuetie jo-funksional, për shkak të dy Moratoriumeve për pyjet dhe gjuetinë, të cilët janë një dështim total i Qeverisjes, në menaxhimin e këtyre pasurive kombëtare, shto këtu faktin që të dy ligjet janë antikushtetuese, në kundërshtim me nenin 59, germa “dh” të Kushtetutës së RSH-së dhe po aq antikushtetues janë ligjet që njohin si pronar të pyjeve Ministrinë e Mjedisit dhe Bashkitë e Shqipërisë.

Një gjë të veçantë që duhet të theksojmë për studimin dhe Dokumentin Politik të paraqitur, është se të gjitha të dhënat e marra nga INSTAT-i dhe takimet me grupet e interesit janë të pasakta, për arsye të kalimit të afatit të përdorimit të tyre teknik (mbi 20 vjet), dhe prej të cilave nuk mund të nxirret asnjë rezultat i saktë dhe aq më pakë të hartohen politikat për këtë sektor.

Sa më lartë theksojmë se mbas dy vjetësh të ekzistencës së Moratoriumeve dhe të ndryshimeve pronësore të pyjeve sot situate konkrete në pyjet e Shqipërisë është skandaloze dhe konkretisht:

Me qindra-mijwra ha pyje të djegura dhe të prera rrafsh që nuk janë pasqyruar askund.!!

Tjetërsohen sipërfaqe pyjore (me qindra ha). Nga zonat e mbrojtura jepen leje mjedisore pa asnjë lloj kriteri për veprimtari në fondin pyjor që nga guroret leje minerare, ndërtime për turizëm, shfrytëzim pyjesh, bimë mjekësore etj,etj.

Me qindra mijëra metër kub lëndë drusore të prera kalben nëpër pyje, me qindra mijëra të tjera janë në fushat e druve të qyteteve. Në pyjet e mbrojtura nga “Moratoriumi” pret kush të mundet!

Në gjithë vendin kryhet gjuetia e paligjshme me të gjitha llojet e armëve.

Bimësia natyrore mjekësore po shfaroset pa asnjë lloj mbrojtje nga grumbulluesit dhe tregtarër privatë.

Të gjitha të dhënat kadastrale për fondin pyjor që kemi në përdorim zyrtar, janë të pa përdorshme (punohet me të dhënat e miratuara në vitet 1983-1984).

Asnjë lekë që investohet në pyje nga donatorët, apo nga shteti nuk shkon në drejtimin që duhet. Ato grabiten nga dhjetëra Shoqata e Federata fantazmë, një nga te cilat është dhe kjo që ka përgatitur studimin dhe dokumentin politik për pyjet, CNVP-ja, e cila me mbështetjen e Ambasadës Suedeze, ka 5-vjet që zbaton një projekt i cli është tashme në fundin e vet pa objekt dhe asnjë rezultat të prekshëm, dhe ku nuk gjendet asgjë nga puna e sajë që ka mbetur në pyje, dhe besojmë se ju e njihni mirë se është dhe favorite e juaja për një projekt të ri.!!!

Në majë të kësaj zallamahie qëndron inspektorati i pyjeve një bandë gjobëvënësish që drejton kontrabandën dhe korrupsionin në pyje.

Ne nuk pretendojmë të ndryshojmë asnjë mendim dhe veprim tek ju, pavarësisht nga çfarë kemi trajtuar më lartë, por duhet t’ju themi publikisht vetëm një gjë, që pyjet janë administruar më mirë edhe në kohën kur Shqipëria ka qenë e pushtuar dhe ku ka ndjekur politika pyjore më të qarta.

Duke menduar që kjo letër e hapur proteste e jona do të jete një thirrje alarmi për Parlamentin Shqiptar, për Qeverinë dhe Institucionet Ndërkombëtare, që e kanë mbështetur bujarisht dhe e mbështetin zhvillimin e sektorit të pyjeve në Shqipëri, theksojmë se situata në këte sektor është kritike dhe nuk priten studime boshe si ky dokument politik demode’, por masa konkrete dhe të mundshme për tu realizuar.

Në këto kushte ne propozojmë:

Krijimin e Agjencisë Kombëtare të Pyjeve dhe Kullotave (AKPK), na vartësi të KM-ve, me numër punonjësish të njëjtë sa janë sot, duke përfshirë dhe Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, me numrin ekzistues të punonjësve nga qendra deri në bazë, si dhe strukturat e administrimit të pyjeve të krijuara pranë Bashkive. (brenda muajit Janar, 2019);

Miratimi i Ligjit të Ri të Pyjeve, që sanksionon pronën shtetërore dhe private mbi pyjet, ku pyjet shtetërore të administrohen nga Bashkitë e vendit (Brenda 3-mujorit të parë 2019).

Mbas miratimit te Ligjit të Ri për Pyjet rishikimi i Strategjia e Zhvillimit të Sektorit të Pyjeve e miratuar në v. 2004 (brenda vitit 2019);

SHOQATA E SPECIALISTËVE TË PYJEVE

KOLE MALAJ

KRYETAR

Tiranë, më 13.12.2018