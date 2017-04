Rama provokohet online: Na jep urdhër t’i vemë flakën Maqedonisë

Një komentues në faqen e kryeministrit, Edi Rama në “Facebook”, ka shkuar larg, duke i kërkuar të parit të qeverisë të japë urdhër siç shkruan ai: për t’i vënë flakën Maqedonisë.

Nuk ka munguar replika e menjëhershme e Ramës.

KOMENTUESI: …te keni turp qe nuk ragoni per shqiptaret e maqedonis. Po qe e nevojshme edhe te nisim luften me ato per te dretat e vllezerve tane. Mos ti lem ne doren e fatit ashtu sic lam kosoven ne duart e serbise, por te jepni urdher qe ti qesim flaken atyre fare te flliqur maqedonase. Sepse mundemi tja dalim…

EDI RAMA: Fatos, keto lloj gomarlleqesh me fal per shprehjen, as feminore nuk mund te quhen se femijet kurre nuk mund te bien ne nje fare niveli te tille🙉🙈 Ruaj qetesine se je shembull shume i keq per shqiptaret e Maqedonise e te gjithe trojeve shqiptare!