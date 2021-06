60 pro, 59 kundër! Parlamenti voton Naftali Bennett në krye të qeverisë izraelite

Me 60 vota pro dhe 59 kundër, parlamenti izraelit ka miratuar qeverinë e re, Duke i dhënë fund qeverisjes 12 vjeçare të Kryeministrit Benjamin Netanyahu.

Naftali Bennett do të drejtojë kabinetin e ri të qeverisë izraelite, të përbërë nga parti të majta dhe të djathTa. Bennett do të mbajë postin e kryeministrit pak më shumë se dy vjet dhe do të pasohet nga aleati i tij kryesor Yair Lapid.

Sipas Guardian, udhëheqësit botërorë e kanë uruar Naftali Bennett pasi ai u betua si kryeministër i ri i Izraelit. Bennett, një ish-udhëheqës i kolonëve të ekstremit të djathtë, iu drejtua kabinetit të tij të sapo betuar vonë të Dielën në mbrëmje, duke thënë se vendi ishte “në fillim të ditëve të reja”.

Presidenti i SHBA-së, Joe Biden foli me Bennett të Dielën dhe “shprehu qëllimin e tij të vendosur për të thelluar bashkëpunimin midis Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit mbi shumë sfida dhe mundësi me të cilat përballet rajoni”.

“Udhëheqësit ranë dakord që ata dhe ekipet e tyre të konsultoheshin nga afër për të gjitha çështjet në lidhje me sigurinë rajonale, përfshirë Iranin,” tha Shtëpia e Bardhë.

Kryeministri kanadez, Justin Trudeau theksoi se Otava “mbetet e palëkundur në angazhimin e saj për një zgjidhje me dy shtete, me izraelitë dhe palestinezë që jetojnë në paqe, siguri dhe dinjitet – pa frikë dhe me të drejtat e tyre të respektuara”.

Presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel tha se ai ishte duke pritur për forcimin e partneritetit BE-Izrael “për prosperitetin e përbashkët dhe drejt paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm rajonal”.

Kancelarja gjermane, Angela Merkel përgëzoi Bennett në komentet e postuara nga zëdhënësja e saj. “Gjermania dhe Izraeli janë të lidhura nga një miqësi unike që ne duam ta forcojmë më tej. Me këtë në mendje, unë pres që të punoj ngushtë me ju,” tha ajo.

Sekretari i jashtëm britanik Dominic Raab tha: “Unë shpresoj që të vazhdojmë bashkëpunimin për sigurinë, tregtinë dhe ndryshimin e klimës dhe të punojmë së bashku për të siguruar paqen në rajon.”

Bennett, 49 vjeç, i tha parlamentit para votimit se qeveria e tij “përfaqëson të gjithë Izraelin” dhe se vendi, pas katër zgjedhjeve pa përfundim në më pak se dy vjet, ishte hedhur “në një vrull urrejtjeje dhe luftimesh”.

“Ka ardhur koha që udhëheqës të ndryshëm, nga të gjitha pjesët e popullsisë, të ndalen, të ndalojnë këtë çmenduri“, tha ai, në thirrjet e zemëruara të “gënjeshtarit” dhe “kriminelit” nga kundërshtarët e krahut të djathtë. Dy u tërhoqën nga sigurimi.

Pasi qeveria e Bennett është zotuar qartë se nuk do të adresojë krizën Izraelito-Palestineze, disa figura jashtë vendit theksuan nevojën për të ndjekur paqen në mesazhet e tyre të urimit. Mes palestinezëve në territoret e okupuara, përfshirë Gazën e bllokuar, largimi i Netanyahut është mirëpritur. Por ka pak optimizëm rreth qeverisë së re.

Bennett ka përjashtuar një shtet palestinez dhe dëshiron që Izraeli të mbajë kontrollin e fundit mbi të gjitha tokat që pushton. Ai drejton një “qeveri të ndryshimit” të vetë-përshkruar që është një përzierje e politikanëve të kundërshtuar ideologjikisht nga nacionalistët fetarë hebrenj të fortë në një parti të vogël islamike arabe.

Testi i parë i madh i qeverisë do të jetë të martën kur një paradë e ndjekur nga nacionalistët hebrenj të ekstremit të djathtë do të marshojë nëpër lagjet palestineze të Jeruzalemit.

o.j/dita