Naftëtarët: Duam një zgjidhje të shpejtë! Rama: Dilni nga greva dhe të bisedojmë! Po punojmë për të gjetur investitorë seriozë që të rifillojë puna në rafineri

Shpresa se do të gjejnë një zgjidhje për problemin e tyre nuk i është shuar naftëtarëve edhe në ditën 14 të grevës së urisë. Ndihen më të lodhur, gjendja shëndetësore është më e rënduar, por kjo nuk i ka ndryshuar mendimin për ta lënë këtë betejë në gjysmë pa marrë atë që kërkojnë prej shumë muajsh, pagat e prapambetura që i kanë fituar me ligj. Në mbështetje të tyre kanë ardhur edhe naftëtarë të Kuçovës.

“Kemi shpresë që do kemi një zgjidhje, pse të mos kemi shpresë, por kërkojmë diçka që na takon, nuk po kërkojmë lëmoshë. Po kërkojmë djersën tonë. Kryeministri, se nuk i them zoti kryeministër se nuk është më, e ka harruar popullin shqiptar, ta harrojë që do dalim nga kjo grevë, nuk ka kthim mbrapa, ta harroj”, thotë një naftëtare.

“Jemi më të lodhur, nuk e di pse hesht shteti, nuk e di ça pret kur i ka të gjitha gjërat në dorë. Temperaturat e forta ndikojnë, nuk e di si do veprojnë. Nuk e di për ça janë këta deputetët e zonës kryebashkiaku, për pulat”, shprehet një tjetër.

Mirëpo teksa naftëtarët këmbëngulin për të mos hequr dorë, njëjtë edhe për kryeministrin Edi Rama. Ai u bën sërish thirrje që të dalin nga greva që të ulen të diskutojnë. Ndërkohë që shton se po punohet për të gjetur investitorë seriozë që të rifillojë puna në rafineri.

“Të dashura greviste të Ballshit, është e drejta juaj të mos dilni nga greva, por është e pamundur të ulemi bashkë me presione e ultimatume! Jam gati të vij tek ju sapo të mbyllni grevën e të flasim si do mundemi t’ju ndihmojmë për këtë hall që nuk e ka krijuar qeveria. Ne po punojmë për të gjetur investitorë seriozë që të rindezin rafinerinë edhe pse greva juaj nuk ndihmon as për këtë! Ndërsa për ndihmën e mundshme shtetërore ndërkohë, meqë ju s’pranoni as të dilni në asistencë, ka vetëm një rrugë: Mbyllni grevën dhe ulemi qajmë hallin”, shkruan kryeministri Edi Rama.

o.j/dita