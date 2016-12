Nallbani: Tirana t’i besojë djalit të presidentit

Blendi Nallbani ka mbetur i zhgënjyer nga Tirana. Asnjë fitore në transfertë, shumë pikë të lëna ndaj të voglave, nuk janë normale për një ekip që pretendon titullin. Megjithatë, “Tata” beson se bardheblutë do të ringrihen dhe ai ka gati “formulën”. Në një intervistë të dhënë për “Panorama Sport”, ish-portieri u bën një analizë të detajuar kryeqytetasve, por jo vetëm, pasi ndalet edhe te Superiorja në tërësi.

Mbyllet një vit futbollistik, si do ta përkufizonte “Tata” 2016-ën?

Ka qenë një vit pozitiv në kompleks. Ndoshta ka munguar perfeksioni, por në total ka qenë një vit i mirë. Është luajtur edhe futboll i bukur. Ndeshjet e mëdha sidomos kanë prodhuar emocione dhe duele plot rivalitet. Kukësi është ekipi që ka gabuar më pak, ndërsa Luftëtari na ka surprizuar. Ka bërë befasinë ndaj të mëdhave, duke filluar nga Tirana, e për të kaluar tek të tjerët.

Po anomali a ka pasur ky vit?

Ndoshta numri i tifozëve. Janë më të paktë se në të shkuarën. Por, për këtë faj kanë ekipet. Nëse do të kishin ecuri më të mirë, do të prodhonin futboll të kënaqshëm për lojtarin e 12-të, stadiumet do të ishin të tejmbushura. Tirana, për shembull, nëse do kishte vazhdimësi, kapaciteti i “Selman Stërmasi”-t, do të ishte i pamjaftueshëm.

Njerëzit janë të mërzitur, vijnë vetëm në një derbi. Dhe në këtë mes nuk ka lidhje kostoja e një bilete, pasi në raste shumë të veçanta, 4 herë në vit, mund të kushtojë 10 mijë lekë një biletë (të vjetër). Shoh një Partizan që ndiqet nga pak tifozë edhe pse luan në Elbasan.

E njëjta gjë ndodh në Korçë, një ekip që ka fituar titullin 6 herë radhazi…

Çështja e Skënderbeut është ndryshe. Ata janë të dehur, si lojtarët ashtu edhe tifozët, pasi janë shpallur 6 herë radhazi kampion. Kanë arritur kulmin, shkuan edhe në grupet e Ligës së Europës. Është cikël. Sipas meje që gjithkush ka një kulm, por ka ardhur momenti që të ndërrohet faqja.

Çfarë duhet ndryshuar në 2017-ën në futbollin shqiptar?

Duhen më shumë kushte. Nuk mjafton një “Elbasan Arena”, “Loro Boriçi” apo “Selman Stërmasi”, tifozët kanë nevojë për më shumë kushte. Ndoshta këtu u referohem edhe sporteve të tjera, të lojërave me dorë, ndërsa shohim Pallatet e Sportit, që janë bosh. Kur vijnë të huajt kemi probleme. Është shumë ftohtë. Nuk mjafton vetëm fusha.

Vetëm kushtet i mungojnë futbollit tonë…?

Edhe niveli i futbollistëve duhet të rritet, ndërsa duhet që të punohet më shumë me akademitë. Aty nis gjithçka. Nuk bëhet akademia vetëm me emër, por me shifra. Sa lojtarë prodhohen në vit? Kemi akademi te Tirana, Partizani, Kukësi, etj., por lojtarët shkojnë dhe i marrin sërish nga jashtë, të huaj. Janë 300 e ca sportistë të rinj, por nuk u jepet shansi.

Madje, edhe Refik Halilit ia kam thënë që t’i japë dorë djalit të tij, pasi është më i mirë se dy nga afrikanët. Është i ri sigurisht, por ka perspektivë. Të njëjtën gjë e shoh te Partizani, Bardhi, i cili herë pas here “shpërthen”. Por, nëse nuk u jep mundësinë, qoftë me 30 minuta, këta lojtarë nuk i fiton kurrë.

Meqenëse përmendët akademitë, kush ka qenë sipas jush talenti i këtij viti?

Dejvi Bregu i Luftëtarit, lojtar tejet i talentuar.

Kush është futbollisti më i mirë?

Ekuban i Partizanit dhe Merveil i Tiranës.

Ka qenë një vit mes largimesh për trajnerët, gjithsesi ju kë do të veçonit si “timonierin” kampion?

Nuk po bazohem fare te tabela e renditjes, por te puna e bërë. Për mua është Mezani i Flamurtarit. E ka marrë në situatë të vështirë dhe po tregon veten. Edhe pse ekipi i tij ka pasur shumë halle këtë sezon, por ai meriton vlerësim.

Po nga grupimet e tifozërive cilin do të veçonit?

“Fanatics”, janë ata kampionët. Nuk ka të tjerë.

Kush ka qenë ekipi që ju ka zhgënjyer këtë sezon?

Tirana. Nuk është aty ku duhet. Ka bërë ndeshje shumë të mira, por ka lënë pikë me ekipe që s’ma merrte mendja. Këtu përfshi Korabin, pa ia ulur vlerat gjithsesi. Po t’i kishte marrë, tashmë do të ishte aty ku të gjithë presim.

Jeni ndër të vetmit që keni “votuar” për Tiranën kampione, a i qëndroni ende këtij mendimi edhe pas këtyre 18 javëve?

Po, i qëndroj. Matematika e mban në lojë, ndaj mbetet pretendente për titullin. Janë edhe 18 javë, ndaj gjithçka mund të ndodhë. Gjithsesi, unë kam shpresa se këtë sezon do ecin.

Çfarë duhet të bëjë Tirana ndryshe që t’ia dalë?

I duhen 2-3 afrime të tjera. Unë di që drejtuesit po punojnë për të “blinduar” ekipin. Aktualisht kanë një Ilion Lika dhe një Afrim Taku që bëjnë diferencën, por sigurisht që domosdoshmëria për përforcime është e madhe, si në mbrojtje, mesfushë dhe sulm.

Sulmi mbetet problematikë e kahershme, prej vitesh nuk po e gjejnë dot një “bomber”. A mund ta gjejë Tirana për pjesën e mbetur të sezonit?

Mundësitë janë, financat i kanë. Ndaj le ta gjejnë një “bomber”. Por duhet shumë kujdes. Të gjitha klubet duhet të maten para se të bëjnë një blerje në merkato. Janë shumë faktorë që mund t’i penalizojnë në vazhdim. Nuk mund të bësh më gabime si në të shkuarën. Gjithandej kam parë që kanë marrë lojtarë, kanë luajtur vetëm një muaj dhe kanë ikur, por në fund paratë i kanë marrë. Ndaj duhet të bëhet “skaner” para çdo blerje.

A ka sulmues të mirëfilltë?

Ka, si jo. Por, jashtë. Gjithsesi, të mirët kanë kosto.

Asnjë fitore në transfertë për Tiranën, a është normale për një ekip që ka pretendime madhore?

Kanë vetëm atë Korabin dhe në “Selman Stërmasi”. Kjo pjesë është shqetësuese. Një ekip që pretendon titullin, është e habitshme. Kampionati fitohet duhet fituar jashtë fushe. Këtë duhet të bëjë Tirana ndryshe në pjesën e dytë të sezonit. Duhet që në 2017-ën të fitojë në transfertë.

Janë shënuar 16 gola dhe pësuar 10, i kënaqshëm ky golavarazh?

Ato gola më së shumti i ka realizuar Taku. Dhe shumë ka bërë, si një mbrojtës i zhvendosur në sulm. Unë mendoj se kanë pësuar pak gola dhe ato i kanë për meritë të Ilion Likës. Do të ishin ndëshkuar më shumë nëse Lika s’do të ishte në formë.

Kë shihni për titull, Europë dhe kush mbetet jashtë Superiores në fund të këtij sezonit, sipas jush?

Po e nis nga fundi. Korabi s’do ketë forcën që të mbijetojë. Kam dilema për ekipin e dytë, pasi gara është e fortë. Do të ketë luftë mes 3-4 skuadrave. Në Europë shoh Tiranën, Skënderbeun, Kukësin e Partizanin dhe një prej tyre do t’ia dalë si fituese e Kupës së Shqipërisë. Titulli ka siklete të mëdha. Do ta kisha të vështirë që të jepja një verdikt, pasi janë edhe 18 javë për t’u luajtur. Unë e kam thënë, dua Tiranën, por gjithçka mund të ndodhë. Ndërsa për mbyllje, doja që t’i uroja të gjithë shqiptarët, gëzuar festat e fundvitit!