Narkolepsia, çfarë është dhe si duhet trajtuar?

Pranvera Kola

Përgjumja e vazhdueshme është një ndër shenjat paralajmëruese të sëmundjes neurologjike që njihet si narkolepsia. Në pjesën dërrmuese të rasteve sëmundja mbetet e padiagnostikuar, dhe kjo ndodh për shkak të moskuptimit në kohë të shenjave të saj dalluese.

Mjekja Ilda Xhelili tregon për “Dita”, se shfaqja e kësaj sëmundje nis që në adoleshencë, ndërkohë që prek të dyja gjinitë njëlloj. Në vijim të shkrimit mjekja tregon se cilat janë shenjat karakteristike të kësaj patologjie, shkaqet se pse ndodh, si dhe kujdesin që duhet të tregojmë për diagnostikimin dhe trajtimin e hershëm.

Çfarë kuptojmë me narkolepsi?

Narkolepsia është një sëmundje kronike e sistemit nervor qendror. Përgjumja e tepërt gjatë ditës është simptoma kryesore klinike dhe është e pranishme në 100 për qind të pacientëve që janë të prekur nga narkolepsia. Të gjitha simptomat e narkolepsisë mund të jenë të pranishme në kombinime të ndryshme të ashpërsisë.

Kur nis të shfaqet kjo patologji?

Narkolepsia fillon zakonisht në adoleshencë dhe prek në të njëjtën mënyrë të dy gjinitë. Prevalenca e kësaj patologjie është e ngjashme me atë të sëmundjes së Parkinsonit dhe sklerozës së shumëfishtë. Sipas studimeve të ndryshme të kryera në këtë drejtim, vlerësohet se narkolepsia prek 1 në 3000 njerëz.

Cilat janë shenjat kryesore klinike me të cilat manifestohet narkolepsia?

Simptoma e parë klinike që shfaqet është përgjumja e tepërt gjatë ditës, e cila mund të mbetet e pazbuluar për një kohë të gjatë, pasi zhvillohet gradualisht për një kohë të gjatë. Pacientët mund të bien në gjumë në kohë dhe në vende të papërshtatshme, për shembull kur shikojnë TV, lexojnë një libër, ngasin makinën, marrin pjesë në një takim, ose në një bisedë. Pacientët mund ta përshkruajnë këtë simptomë, si: lodhje, përgjumje, dembelizëm, ose energji e ulët. Gjumi i ditës është i pranishëm edhe pas gjumit normal të natës. Gjumi i tepërt është i pranishëm gjatë gjithë ditës, por pacienti me përpjekje ekstreme mund të rezistojë për ca kohë deri sa mbingarkohet dhe rezulton me një episod gjumi me kohëzgjatje të larmishme (sekonda ose minuta). Simptomat e tjera mund të pasojnë përgjumjen e tepërt të ditës në muaj, ose në vite. Një simptomë tjetër në kuadër të narkolepsisë është katapleksia, me të cilën kuptojmë humbjen e tonusit muskular. Pra katalepsia është një humbje e papritur, e përkohshme e kontrollit të muskujve në një person me narkolepsi.

Nga se shkaktohet kjo humbje e tonusit muskulor?

Një sulm i katapleksisë zakonisht shkaktohet nga reaksione të forta, eksitim, befasi ose zemërim. Faktorët që kontribuojnë në sulmet e katapleksisë përfshijnë lodhjen fizike, stresin dhe përgjumjen. Sulmet e rënda të katapleksisë mund të rezultojnë me një kolaps të plotë fizik, me një rrëzim në tokë dhe rrezik të lëndimit. Më të zakonshme janë format më të buta të katapleksisë. Këto forma përfshijnë grupe të caktuara muskulare dhe rezultojnë me simptoma të tilla klinike, si: vështirësi në mbajtjen e kokës drejt (dobësi e muskujve të qafës), nofulla e varur, dobësi të krahëve, këmbëve. Pacienti është i vetëdijshëm, por zakonisht është i paaftë të flasë. Sulmet kataplektike mund të zgjasin nga disa sekonda deri në disa minuta. Katapleksia është e pranishme në rreth 75 për qind të pacientëve që vuajnë me narkolepsi. Fillimi i katapleksisë mund të përkojë me fillimin e përgjumjes së tepërt gjatë ditës, por katapleksia shpesh zhvillohet vite me vonë, kështu që mungesa e katapleksisë nuk duhet të përjashtojë diagnozën e narkolepsisë. Rreth 50 për qind e pacientëve me narkolepsi mund të shfaqin edhe halucinacione hipnogjike. Këto të fundit janë përvoja të ngjashme me ëndrrat që ndodhin gjatë kalimit nga zgjimi në gjumë, ndërsa mund të kemi dhe halucinacionet që ndodhin gjatë kalimit nga gjumi në zgjim. Këto halucinacione mund të përfshijnë dëgjimin, shikimin, prekjen, ekuilibrin ose lëvizjen. Ato shpesh përfshijnë imazhe të mjedisit të pacientit në imazhet e ëndrrave. Halucinacionet janë shpesh të çuditshme, të frikshme dhe shqetësuese për pacientët. Si rezultat, pacientët mund të frikësohen se po zhvillojnë një sëmundje të rëndë mendore. Një shenjë tjetër klinike në kuadër të katapleksisë është paraliza e gjumit. Kjo është një paaftësi e përkohshme për të lëvizur ose folur gjatë tranzicionit zgjim-gjumë, ose gjumë-zgjim. Mund të perceptohet si paralizë e muskujve, por nuk është e njëjta gjë. Episodet e paralizës së gjumit mund të zgjasin me sekonda ose me minuta. Ato mund të ndodhin në të njëjtën kohë me halucinacionet e sipërpërmendura. Gjatë paralizës së gjumit, frymëmarrja mbahet dhe pacientët e përjetojnë si ndjesi të frikshme për të mos qenë në gjendje të marrin frymë.

Si diagnostikohet narkolepsia?

Diagnostikimi i narkolepsisë bëhet nga mjekët specialistë të sistemit nervor dhe bazohet në një vlerësim klinik, pyetësorë specifikë, regjistrat e gjumit, ose ditarët dhe rezultatet e testeve laboratorike të gjumit. Vlerësimi klinik përfshin një histori të detajuar mjekësore dhe ekzaminimin fizik nga mjeku specialist.

Po në lidhje me terapinë trajtuese çfarë mund të themi?

Përsa i përket terapisë, opsionet individualizohen në varësi të ashpërsisë së simptomave, kushteve të jetesës (për shembull llojit të punës ose përgjegjësive) të pacientëve dhe qëllimeve specifike (për shembull lehtësimi i simptomave të caktuara) të terapisë. Menaxhimi i simptomave kërkon javë dhe muaj për t’u arritur dhe kërkon komunikim të vazhdueshëm midis mjekut, pacientit, familjarëve dhe më gjerë. Menaxhimi i mirë i simptomave prodhon një përmirësim të ndjeshëm të tyre. Llojet, numri dhe ashpërsia e simptomave do të përcaktojnë dhe llojin e medikamenteve që do të zgjedhë mjeku specialist për trajtimin e pacientëve.

A diagnostikohet në kohë kjo patologji?

Narkolepsia shpesh mbetet e padiagnostikuar, ose e diagnostikuar keq për shumë vite. Kjo për faktin se shpesh neglizhohen shenja të tilla klinike, si: lodhja, problemet me përqendrimin, vëmendjen, kujtesën dhe performancën. Në përgjithësi mendohet për narkolepsi vetëm nëse pacienti paraqitet me simptomën kryesore klinike të përgjumjes së tepërt gjatë ditës. Prandaj mos hezitoni të konsultoheni me mjekun e familjes edhe kur paraqisni shenja të tilla si ato që përmendëm me sipër, përveç përgjumjes së tepërt gjatë ditës.