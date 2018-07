NATOfobia dhe EUfobia e z. James Pettifer

Prof. Fatos Tarifa

Kur disa ditë më parë, botova në këtë gazetë një kritikë ndaj një komenti të studiuesit anglez James Petiffer, titulluar “Shqiptarët e Maqedonisë dhe dritëshkurtësia e z. James Pettifer”, një mik dhe koleg i imi në London School of Economics and Political Science, që e kishte lexuar polemikën time me z. Pettifer, më këshilloi të mos i jepja rëndësi një njeriu si ai, pasi Pettifer “këtë do—vëmendje publike”. Prej tij mësova, gjithashtu, se z. Pettifer jo vetëm që nuk është profesor në Oksford, por “as nuk ka një pozicion akademik (tenure truck) në atë universitet”. Kushdo që ka një përvojë akademike në një universitet amerikan ose britanik e di se çdo të thotë kjo.

Kolegu im në Londër ka të drejtë. James Pettifer nuk figuron askund ndër 143 emrat e stafit akademik të Fakultetit të Historisë në Universitetin e Oksfordit, në të cilin bëjnë pjesë disa prej historianëve britanikë më të shquar në kohën tonë, si Timothy Garton Ash, Sir Noel Malcolm etj. Pozicioni që z. Pettifer ka në atë universitet është ai i një anëtari të asociuar (kërkues dhe lektor) në njërin prej dyzet e ca kolegjeve të Oksfordit (St Cross College).

Ky shënim hyrës, sidoqoftë, nuk do të kishte qenë i domosdoshëm nëse, me mbrojtjen e tij ndaj kritikës sime, botuar dje po në këtë gazetë, z. Pettifer nuk do të më kish lënë mbresën e një njeriu që kërkon “vëmendje” publike. Me respekt po ia plotësoj këtë dëshirë, duke i kushtuar, edhe këtë herë, vëmendjen time, por vetëm pak vëmendje, pasi gjithçka që ai ka shkruar në dy komentet e tij të fundit, në fakt, nuk meritojnë shumë vëmendje.

Z. Pettifer qahet se, unë, përveç dy guidave turistike të tij dhe dy librave që ai ka botuar me znj. Miranda Vicker, nuk paskam përmendur në kritikën time për të dy nga veprat e tij “më të rëndësishme” për Kosovën dhe, sidomos, një libër të tij për “çështjen e re maqedonase”. Ky i fundit, siç mësojmë nga vetë z. Pettifer, është një tekst që, për shumë vite me radhë, përdoret “në universitete në mbarë botën”. Z. Pettifer mund të jetë lënduar në sedër ngaqë në debatin tim publik me të nuk e kam informuar lexuesin shqiptar për listën e plotë të botimeve të tij. Qëllimi i polemikës sime me të nuk ishte që t’i njihja lexuesit e gazetës Dita me Curriculum vitae të z. Pettifer, por të argumentoja atë çka, që në titullin e replikës sime me të, e quaja “dritëshkurtësi” historike dhe politike të tij.

Këtë dritëshkurtësi dhe mungesën e plotë të racionalitetit në analizat e tij e shoh edhe më qartë në përgjigjen e tij të djeshme. Përveçse apologjetike, përgjigjja e z.Pettifer në vend që t’i shtjellojë e sqarojë më mirë argumentet e tij, e bën edhe më të errët përmbajtjen e tyre. Unë ritheksoj edhe një herë, atë që kam thënë disa ditë më parë, se t’u sugjerosh shqiptarëve që të votojnë kundër emrit të ri të Maqedonisë, për të cilin kanë ranë dakord, më në fund, pas më shumë se një çerek shekulli, qeveria aktuale greke dhe ajo maqedonase, është nga çdo pikëpamje, politikisht dhe taktikisht, në dëm të interesave të shqiptarëve të Maqedonisë. Deklarata e z. Pettifer se “Marrëveshja e Prespës [me të cilën Athina dhe Shkupi ranë dakord për emrin e ri të Maqedonisë] mund të destabilizojë Ballkanin jugor”, nuk ka asnjë bazë. Vetë z. Pettifer nuk jep asnjë argument në favor të saj.

Në përgjigjen e tij z. Pettifer qahet se unë i konsideroj “diletante” analizat e tij, por vetë ai nuk jep asnjë argument që të ngrihet përtej diletantizmit të një historiani, për të cilin, shqiptarët e Ballkanit nuk janë veçse një subjekt me të cilin, ndoshta, mund të bësh një karrierë akademike në një vend ku për shqiptarët ende dihet shumë pak. Edhe pse ai thotë se i ka “studiuar qeveritë në Shkup për një kohë të gjatë”, duket se njohja e tij për qeverinë aktuale të Shkupit nuk shkon më larg sesa “ato çfarë sheh në lajme çdo natë, ose në Internet” (fjalët e tij).

Kjo duket se është metoda e studimit të z. Pettifer, si historian. Dhe kjo metodë e shpie atë në konkluzionin absurd se emri i ri i Maqedonisë, i pranuar përmes një marrëveshjeje mes qeverisë greke dhe asaj maqedonase, i shërben interesave të Athinës dhe është kundër “interesave afatgjata të shqiptarëve”. Z. Pettifer do të duhej t’u jepte përgjigje dy pyetjeve, që janë thelbësore lidhur me këtë çështje:

Së pari, cilat janë, sipas tij, “interesat afatgjata të shqiptarëve”?

Së dyti, përse të vetmit që e kundërshtojnë marrëveshjen për emrin e ri të Maqedonisë në Greqi janë Ministri i Mbrojtjes, Panos Kammenos, dhe partia e tij Grekët e Pavarur, e cila është një parti konservatore, e djathtë, nacionaliste e populiste, dhe pse në Maqedoni janë po të njëjtat forca që e kundërshtojnë atë, përfshirë edhe presidentin e vendit, Gjorge Ivanov?

Duket hapur se z. Pettifer nuk ka një përgjigje për pyetjen e parë, përpos klishesë (përsëri diletanteske) se “historia na mëson” se marrëveshja e Prespës për emrin e ri të Maqedonisë “nuk është në interes të shqiptarëve”! Argumenti që ai i shton kësaj deklarate, duke iu referuar fare pa vend shembullit të Qipros (dhe me këtë përsëri dëshmon dilentatizmin e tij), është se “ekzistenca e një shteti të balancuar e të suksesshëm në Shkup me identitetin e vet është jetik për stabilitetin rajonal dhe ku minoriteti shqiptar që përbën 25 për qind të popullsisë së atij vendi ka një ndikim të ndjeshëm në qeveri”.

Ky “argument” nuk argumenton asgjë në dobi të tezës që mbron z. Pettifer. Ai dëshmon veç dy gjëra:

Së pari, z. Pettifer nuk e kupton se 25 për qind e popullsisë së një vendi që i përket një komuniteti etnik të caktuar, në këtë rast, shqiptarët e Maqedonisë (përqindja e saktë e të cilëve në Maqedoni nuk dihet me siguri), nuk mund të konsiderohen një “minoritet” etnik, por një komunitet konstitutiv i shtetit të sotëm maqedonas.

Së dyti, pakënaqësinë e tij personale ndaj qeverisë aktuale të Shkupit, z. Pettifer përpiqet ta projektojë si një realitet politik në vetë Maqedoninë. Me keqardhje vë re se z. Pettifer ka marrë sindromin më të keq të shqiptarëve, këtej dhe andej kufijve tanë shtetërorë, që njohuritë dhe gjykimet e tyre i mbështesin në thashetheme për individë që gjoja kanë lidhje me këtë ose atë qeveri të huaj, ose që i përkasin këtij apo atij klani. Duket se qeveria e z. Zaev dhe ajo klasë politike që e mbështet atë, përfshirë këtë herë edhe shumicën e popullsisë shqiptare të atij vendi, nuk ia varin shumë një eksperti si z. Pettifer dhe, duke mos qenë dot protagonist në Shkup, ai kërkon të tërheqë vëmendjen me kritikat e tij ndaj qeverisë së Shkupit në Tiranë.

Unë nuk e di se si z. Pettifer nuk arrin të kuptojë se kundërshtimi i shqiptarëve në referendumin për emrin e ri të Maqedonisë dhe vazhdimi më tej i odisesë njëçerek shekullore për këtë çështje do e linte edhe më tej Maqedoninë (me të bashkë edhe shqiptarët që jetojnë në atë vend) jashtë komuniteteve të vendeve demokratike që përbëjnë NATO-n dhe Bashkimin Europian.

Çfarë më shqetësojnë edhe më shumë në qëndrimet e z. Pettifer janë NATOfobia e tij (padyshim një shprehje latente e amerikanofobisë dhe e sentimenteve anti-amerikane) dhe EUfobia e tij. “Historiani” Pettifer nuk arrin të bëj dot dallim mes asaj çfarë Shqipëria ka qenë në shekullin e 20-të, pra mes historisë së Shqipërisë së shekullit të kaluar, dhe historisë së re që shqiptarët (në Shqipëri dhe në mbarë Ballkanin) po përpiqen të krijojnë për veten e tyre në shekullin e 21-të—me përkrahjen e Shteteve të Bashkuara (demokracisë më të madhe të botës), Bashkimit Europian (grupimit më të madh të vendeve demokratike më të zhvilluara) dhe NATO-s (organizatës më të fuqishme politike e ushtarake të planetit)—në fqinjësi të mirë me popujt e tjerë të këtij rajoni dhe si një pjesë e shoqërisë ndërkombëtare. Për z. Pettifer, besimi i shqiptarëve te NATO (lexo Shtetet e Bashkuara) dhe te Bashkimi Europian sot duket se nuk dallon nga mbështetja e qeverive shqiptare të 70-80 viteve më parë për “Italinë fashiste”, ose nga mbështetja e qeverisë komuniste të Enver Hoxhës për Bashkimin Sovjetik dhe për Kinën komuniste”. Ç’mendje është ajo që mendon në këtë mënyrë?! Çfarë historiani është ai që historinë e sheh së prapthi? Shekspiri i madh, në një nga veprat e tij, vë në gojën e Lolos këto fjalë: “Duhet të jesh gomar që të mos e dish se kali e tërheq karrocën dhe jo së prapthi”.

A nuk është ajo çfarë shkruan z. Pettifer dritëshkurtësi? A nuk është ky diletantizëm? Sigurisht, unë nuk mendoj se vetëm profesorët kanë të drejtë të shprehin opinionet e tyre, por ndërgjegjja profesionale dhe angazhimi im si intelektual publik nuk më lejojnë që të mos kritikoj cilindo ekspert të vetëshpallur të “çështjes shqiptare”, ose të “çështjeve ballkanike”, ose këdo, me pikëpamjet e të cilit nuk pajtohem.