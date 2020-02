Naxhi Zhupa, 75 vjet në shërbim të vendit

Më 3 janar 2020 mbushi plot 90 vjet jetë, por askush nga organizatat ku ai bwn pjesw denjësisht si ish-luftwtar antifashist dhe veprimtar shoqëror, apo institucionet shtetërore përkatëse (ministria e Mbrojtjes, Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë etj.) nuk dhanë asnjë info për një ish partizan, ish kuadër i lartë i sistemit të ministrisë së Mbrojtjes, tashmë veteran dhe invalid. Bëhet shumë mirë që shpesh herë evidentohet kontributi i artistëve, sportistëve, shkencëtarëve e të tjerë, por shumë rrallë ka ndodhur të evidentohen figura ushtarakësh, sidomos të atyre që kanë qenë pjesë aktive e Luftës Antifashiste Nacional-Çlirimtare, për rrjedhojë edhe veteranë, disa edhe invalidë. Njëri syresh është z. Naxhi Zhupa, për të cilin kemi sistemuar diçka nga jeta dhe kontributi i tij.

Naxhiu ka lindur në fshatin Fterrë më 3 janar 1930 në familjen e Godo Zhupës. Pati një fëmijëri gati si gjithë të tjerët mes vëllezërve, motrave, miqve dhe bashkëmoshatarëve, por gjithësesi në mjedise ku flitej për luftra dhe qëndresë kundër të huajve për lirinë dhe mbijetesën e banorëve për rreth, por edhe më gjerë dhe në krejt Shqipërinë. Prandaj, kur ishte vetëm 14 vjeç e 4 muaj, me dëshirën e tij vullnetplotë dhe pëlqimin e familjes, nën shoqërinë e 8 bashkëfshatarëve të tij, i përcjellë me urimin e nënave që të ktheheshin më të burrëruar e më trima, dhe me këshillën e kryetarit të këshillit që të ktheheshin bashkë me fitoren, natyrisht edhe nën breshërinë e armëve përcjellëse, u nis drejt Sheperit të Zagorisë ku më 25 prill 1944 do të inagurohej Brigada VIII Sulmuese Partizane. Iu bashkua organikisht dhe vullnetplotë luftës për çlirimin e vendit duke mos u shkëputur për asnjë moment deri në vitin 1945. Me luftime dhe në situatë luftarake reale me Njësinë ku ishte integruar, mori pjesë në çlirimin e pesë qyteteve si dhe luftoi për muaj të tërë edhe jashtë kufijve territorialë shtetërorë në Bosnjë, duke përshkuar të paktën më shumë se 3700 km. rrugë.

Si shumëkujt nga bashkëluftëtarët/et e tjerë, iu desh të ndante gëzimet dhe hidhërimet me ata, të mposhtin me kurajo çdo vështirësi serioze që krijohet në situatat luftarake, mjekonte plagët e shokëve dhe ata mjekonin plagët e tij, përcillnin me dhimbje e nderim shokët e rënë në fushëbetejë duke u betuar për hakmarrje me çdo kusht, dhe çlironin hap pas hapi dhe pëllëmbë pas pëllëmbe çdo pjesëzë të territorit dhe banorët e tyre, deri sa i kthyen popullit dhe vendit lirinë e dhunuar nga pushtuesit italianë në fillim dhe atyre gjermanë më vonë.

Në vitin 1945 qeveria e sapokrijuar e kishte hedhur shikimin edhe në të ardhmen, prandaj më shumë se 70 partizanë e partizane të moshës më të re, u urdhëruan të ndaheshin nga bashkëluftëtarët e tyre në trojet e ish-Jugosllavisë dhe të ktheheshin në atdhe për të kontribuar në një fushë tjetër jo më pak të rëndësishme: do të vijonin arësimimin për t’u bërë kuadro drejtues në profesione e specialitete të ndryshme, për të cilat vendi kishte nevojë emergjente. Kështu hap pas hapi, duke mjekuar edhe plagët trupore, vijoi studimet në sistemin arësimor përkatës në të gjitha nivelet e tij. Menjëherë, natyrisht me më pak sakrifica fizike por me më shumë impenjim intelektual se sa në luftimet për çlirimin e vendit, kreu detyra të ndryshme në fushën e mbrojtjes duke patur një karrierë të suksesëshme dhe progresive. I ngjiti shkallët e karrierës një nga një, por me siguri, duke provuar e kaluar të gjitha nivelet e funksioneve nga më të ultat në më të lartat, pa u ngjitur as me ashensor, as me katapultë, por as edhe me paterica mbështetëse, por vetëm me punë këmbëngulëse, me vullnet dhe duke bashkëpunuar në partneritet me kolegët, eprorët dhe vartësit.

Nevojat për kuadro të kudogjindshëm si Naxhiu ishin të shumta dhe në territore të ndryshme, prandaj ai nuk tha asnjëherë “jo” dhe as “u lodha”, por kontribuoi vlershëm me dije e profesionalizëm për riorganizimin, organizimin, konsolidimin dhe ngritjen e reparteve dhe njësive ushtarake në Fushë-Krujë, në Thumanë e Laç, në Durrës, në Lushnjë e Tiranë, për t’u pensionuar sipas gjithë rregullave të shtetit. Gjurmët me vlera të Tij u dukën kudo ku punoi, ashtu sikurse ato përcillen gojarisht dhe me shkrim, jo vetëm nga breza të tërë ushtarësh por edhe nga kuadrot me të cilët ndau vështirësitë dhe arritjet për dekada të tëra.

Naxhiu, përveç se ka qenë një kuadër ushtarak me vlera të nënvizuara, gjithësesi para së gjitha e mbi të gjitha, ka qenë NJERI me çka vlera më të domosdoshme duhet të ngërthejë, të ketë dhe të reflektojë njeriu. I barabartë midis të barabartëve, mendjehapur dhe inovativ, kërkues dhe këmbëngulës, punëtor, pa vese e huqe, punëtor e kokëulur, i rregullt në paraqitje dhe i saktë në veprime. Ka qenë dhe mbetet një familjar korrekt dhe prind model. Bashkë me bashkëshorten, Dritën, e cila më shumë se sa si emri rrezatonte mirësi e dritë, rritën dhe edukuan dy fëmijë model, si edhe vetë ata. Fëmijët dhe pasardhësit e tyre mund të krenohen me një prind, gjysh e stërgjysh si Naxhiu. Ishte dhe mbetet bashkëpunëtor i mirë me kolegët e punës por edhe me komunitetin ku jeton, duke mos krijuar asnjëherë dhe për asgjë asnjë shqetësim ndaj të tjerëve. Ndihesh mirë kur bashkëbisedon apo konsumon një kafe me Naxhiun.

Ka qenë kërkues dhe këmbëngulës në fushën e dijeve. Me punë këmbëngulëse studimore, sistematike dhe plot vullnet, ka akumuluar të dhëna historike me vlerë jo vetëm në fushën ushtarake por edhe atë të mirëfilltë shkencore, ka bërë përpunimin dhe sistemimin e tyre duke arritur të realizojë punime voluminoze në më shumë se 15 tituj librash. Është i ndjeshëm ndaj zhvillimeve të shoqërisë në tërësi dhe dëshiron që ato të ecin në vijëpërpjetë dhe prosperitet e mbrothtësi. E tërheqin arritjet e kolegëve në fusha të ndryshme dhe i nxit e mbështet ata me argumente historike, qëndrime dashamirëse dhe këshilla të buta dhe të urta. Është bashkëpunëtor korrekt në fushën e publicistikës, ashtu si zotëron një arkiv mjaft të pasur me materiale historike, fotografike, shënime “me laps kopjativ” (sikurse i pëlqen të shprehet me dashamirësi) prej dekadash të tëra, dhe mbi të gjitha me një memorje të kthjellët, të saktë dhe të pasur për ta pasur zili.

Pylli “i Veteranëve” sipas ligjeve të natyrës po rrallohet. Veterani dhe invalidi Naxhi Zhupa numëron vetëm 7 të tillë nga Brigada e VIII S, dhe besojmë se ky numër do të jetë afërsisht për çdo Njësi Partizane. Ne shkruesit e këtyre pak radhëve ndihemi mirë nga vendimet e qeverisë në vlerësim të figurave të shquara në fushën e shkencës, arsimit, kulturës, sporteve etj. duke u akorduar pension special, dhe mendojmë se kjo nismë mund të përfshijë edhe kategorinë e veteranëve dhe invalidëve, të cilët mjaft kohë e konsumojnë pranë mjekut të familjes, në mjediset spitalore, në farmaci për të marrë barna mjekësore etj.

Për Naxhiun dhe bashkëluftëtarët e bashkëshokët e Tij mund të shkruhet shumë. Puna, kontributi dhe jeta e tyre është e pasur dhe me vlerë të çmuar për shoqërinë. Ne i urojmë jetë të gjatë, shëndet të mirë, gëzime në familje, vullnet e penë të mprehtë për t’i dhënë lexuesit sa më shumë punime me fakte dhe argumente nga ajo kohë kur historia shkruhej me të shtëna armësh dhe me plumba, por edhe “me laps kopjativ” dhe fotografi bardhë e zi.

Zenel Koshaj, bashkëluftëtar në Brigadën VIII S, veteran dhe bashkëshok.

Safet N. Ramolli, ish ushtarak.