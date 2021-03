Ndahet nga jeta George Bass, themeluesi i disiplinës se arkeologjisë nënujore dhe një mik i madh i Shqipërisë

Auron Tare

Në datën 2 Mars 2021 u nda nga jeta Dr. George Bass themeluesi i disiplinës se arkeologjisë nënujore dhe një prej eksploratoreve me të mëdhenj të zbulimeve detare.

George Bass i cili ndër të tjera themeloi edhe Institutin e Kërkimeve Navale me Qendër në Universitetin e Texasit ka qenë mbështetësi dhe iniciatori kryesor i kërkimeve nënujore në hapësirën detare shqiptare.

Për vite me radhë Dr. Bass ka mbështetur idenë e zbulimeve të historisë navale në bregdetin shqiptar si një pjesë e rëndësishme e historisë Mesdhetare. Me ndihmën e tij u bë e mundur që INA, Instituti i famshëm amerikan të propozonte një projekt studimor në vitin 96 i cili fatkeqësisht nuk u mbështet nga autoritetet shqiptare të kohës. Me ndihmën e tij në 2000 u bënë kërkime nënujore në hapësirën e Parkut Kombëtar të Butrintit dhe në 2006 fillimi i një tjetër projekti të kërkimeve nën ujore në Shqipëri në bashkëpunim me Fondacionin amerikan RPM.

Për 14 vitit e ardhshme kërkimet detare në Shqipëri kanë njohur një fame te konsiderueshme në qarqet shkencore ndërkombëtare. Në vitin 2010 Dr George Bass organizoi një konference te rëndësishme shkencore për zbulimet nënujore shqiptare në Universitetin e Texas A&M. Po me mbështetjen e Dr. Bass, Shqipëria ka sot për here te pare një anëtar në Këshillin Shkencor të Pasurive Botërore në Unesco.

Forumi i Trashëgimisë shpreh keqardhjen e thelle të ndarjes nga jeta te një shkencëtari në përmasat e George Bass, por edhe humbjen e madhe për një mik te sinqertë të Shqipërisë.