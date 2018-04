Ndahet nga jeta në moshën 28 vjeçare DJ Avicii

Tim Bergling, artist dhe producent i famshëm i njohur si DJ Avicii, është ndarë nga jeta këtë të premte në Mascate (Oman) në moshën 28 vjeçare.

Producenti u gjet i vdekur këtë të premte në kryeqytetin e Omanit.

“Familja është e shkatërruar dhe ju kërkojmë të gjithëve të respektoni nevojën e tyre për privatësi në këtë momente të vështira”, komunikoi zëdhënësi i tij zyrtar.

Në vitin 2016-të ai është shkëputur nga jeta artsitike për arsye shëndetësore. Sipas revistës Variety, ka vuajtur pankreatiti.

Disa prej këngëve më të famshme të tij janë: “I Could Be the One” me Nicky Romero, “Wake Me Up”, “You Make Me”, “X You”, “Hey Brother”, “Addicted to You”, “The Days”, “The Nights”, “Levels”, “Waiting for Love”, “Without You” and “Lonely Together”.

o.j/dita