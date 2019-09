Tërmeti / Fake news, euforia inxhinjerike dhe kompanitë e sigurimeve

Arben Meçaj

Tërmeti i 21 Shtatorit, ngjarje e ditës. Shoh me dhjetra komente, emisione, qëndrime. Normale.

Personalisht mendoj se Tërmeti ishte një “mesazh” disa dimensional ndaj të cilit, megjithëse “hienat” po përpiqen të nxjerrin përfitime, shtroi posaçërisht dy problematika, ku vëmendja dhe interesi afatgjatë kanë nevojë për debat.

Së pari, Lajmi i rremë “FAKE NEWS”. Po rendit “FAKE NEWS” si të parën problematikë për debat, referuar difuzionit dhe induktimit mediatik, politik dhe social që pati ky fenomen.

Personalisht fenomenin “FAKE NEWS”, për këtë ngjarje nuk e kam identifikuar si ngjarje të shkëputur as dhe rastësore.

Ka vite, që ambienti mediatik shqiptar, ka infektuar vetveten, dhe indoktrinuar audiencën e vet me lajme të rreme. Mbi këto lajme pa origjinë, por “të sigurta” dhe nga “burime të besueshme”, grupe interesi politik dhe ekonomik, kanë ngritur teza e lëvizje politike që jo rrallë kanë deformuar dhe destabilizuar perceptimin publik të shoqërisë shqiptare.

Fenomeni i lajmit të rremë është familjarizuar aq tepër me jetën tonë publike, sa është bërë ushqim jetësor, një moment “relaksi shpirtëror”, një “katalizator” jetëdhënës i bisedave disaorëshe në zyra, kafene, rrugë e kudo, pjesëtar në mënyrën tonë të jetesës.

Dhe kjo, përsa kohë ai, Lajmi, “informonte për tjetrin”, për sa kohë, ai, Informacioni nga burime konfidenciale “ofron mendim gjykim opinion për këdo jashtë portës sonë.”

Dhe vjen një ditë kur Lajmi i Rremë shfaq fytyrën e tij të vërtetë, vepron mbi kurrizin tonë, njerëzit tanë të zemrës, fëmijën, nënat, brenda shtëpisë sonë.

Ai të terrorizon. Ai të nxit në një marrëzi kolektive. Ai luan me injorancën kolektive (Lutem të kuptojmë termin injorancë. Mos njohja e një fenomeni fizik, teknik, psikologjik nuk nënkupton ofendim. Unë jam absolutisht injorant, me njohuri minimaliste mbi mjekësinë dhe nuk ka përse të ofendohem për këtë deficencë. Natyrisht unë ofendohem, indinjohem, kërkoj shpagim ndaj çdokujt që injorancën time mjekësore e shpërdoron deri në… kriminalitet.)

Dhe kur ne, vetëndiejmë mashtrimin dhe zhvleftësimin turpërues të inteligjencës sonë (me të cilën nuk bëjmë kompromise) atëherë irritohemi, reagojmë, kërkojmë shpagim.

Mjerë kush përballet me hakmarrjen kolektive, suportuar dhe nga interesa biznesi, profesionale, pse jo dhe politike.

Por ja, e dënuam këtë Akt (që në gjykimin tim meriton të ndëshkohet propocionalisht)/ A shpëtuam nga fenomeni?

Rasti në analizë, në gjykimin tim kërkon një reflektim më gjithëpërfshirës.

Ne jemi zhytur në një habitat “FAKE NEWS”-esh. Lajmi i rremë është bërë ushqim shpirtëror, furnitor i tavolinave tona mediatike dhe të kafeve. Nuk kemi pse të fshihemi pas gishtit: Ne nuk rrojmë dot pa të!

A është fenomeni “Fake News” post tërmet një ngjarje ndaj së cilës duhet reflektuar.

Sa hekuri është i nxehtë: POOO!

Gjykoj se reflektimi i parë duhet bërë nga komuniteti mediatik. Është momenti që ky komunitet të reflektojë dhe investojë në besueshmërinë ndaj tij, besueshmëri që për hir të së vërtetës ka rënie logaritmike në vitet e fundit.

ETIKA PROFESIONALE është një instrument vetërregullimi para ligjor.

Është një instrument operues brenda komunitetit. Në anarkinë e prodhuar nga parimi universal demokratik “i lirisë së fjalës së lirë“, cilësia profesionale ka degraduar në nivelin e pazarit të kafeneve. Gjithkush mund të shkruajë, denigrojë, anatemojë, ofendojë, e shpikë për këdo, pa pasur asnjë përgjegjësi morale apo profesionale (të kuptohemi, nuk jam në pistën ligjore, të cilën, në asnjë ras, dhe për asnjë motiv e arsye të kryerjes së aktit antiligjor, nuk e përjashtoj).

Kemi parë me dhjetra fëmijë, vajza, qytetarë, funksionarë, politikanë që kanë humb personalitetin, që janë “ndëshkuar, penalizuar e përdhunuar publikisht” nga “media e lirë” në gjyqe publike mediatike pa pasur asnjë përgjegjësi morale mbi dëmet e pakthyeshme, mbi personalitetin dhe identitetin shoqëror të individëve dhe rretheve familjare të tyre, dhe përse…, minimalisht për Ego të sëmurë profesionale, për hamësi e grykësi karakteriale, për “SCUP”, për interesa të ngushta material dhe… për interesa te dirigjuara grupesh interesi apo politike.

Por problemi qëndron se dhe pse të ndërgjegjshëm mbi këtë katrahurë, dhe pse shpesh me reflektime “gabueshmërie jo të paramenduar dhe të qëllimshme“, dhe pse pasoja është evidentuar, qerrja mediatike ka ecur përpara mbi “kufomën e radhës” mbi filozofinë masakruese “Sa më i madh dëmi, aq më i madh suksesi”.

Dhe kjo filozofi “suksesi” fatkeqësisht përbën platformën filozofike të progresit të mjaft njësive mediatike aktuale në Shqipëri.

Anarkia e zhvillimit dhe operimit të aktorëve mediatikë ka bërë që “media” nga një institucion i disiplinuar, i fjalës së lirë, i kontrollit, i së vërtetës dhe aktor i shëndetit demokratik të shoqërisë, të kthehet në një batak, ku “liria” është kthyer në armë përfitimi, presioni, anatemimi, dizinformimi, përpunimi devijator i opinionit.

Sot kushdo (në kushtet e rrjetit global dhe konspirativ Online) mund të marrë atribute të aktorit mediatik. Kjo nuk është Demokraci! Kjo është Anarki! Në demokraci kapërcimi i lirisë drejt Anarkisë përbën rrezikshmërinë më të madhe të sigurisë së sistemit

Kodi i etikës është instrumenti vetëkorrektues i komunitetit mediatik

E zgjata, por insistoj se vetërregullimi, vetëkontrolli i komunitetit mediatik do të shërbente si një instrument imediat për korrektime të domosdoshme, për riorganizimin e një media që do të parapraprijë demokratizimin e shoqërisë shqiptare, oponente, kritikuese, evidentuese, investigative.

Eksperienca e Urdhërit të Mjekut, Dhomës së Avokatisë, etj., është një eksperiencë brilante e vetëorganizimit të komuniteteve profesionale.

Gjykoj se është Urgjente organizimi strukturor i aktorëve mediatikë operues si në median televizive, të shkruar apo Online. Inventarizimi i fondit mediatik, disiplinimi, vendosja dhe kodifikimi detyrues i normave etike të aktoreve mediatike, si dhe krijimi i instrumenteve të vetëkontrollit dhe penalizimeve nga vetë komuniteti përbën një opsion të domosdoshëm dhe imediat, në procesin e shëndoshjes sa profesionale aq dhe misionale të këtij arkivi, pasuri kombëtare në Shqipëri.

Gjykoj se ky vetëorganizim, do të shmangë sa penalitete ligjore (dhe pse të kontestueshme, të drejta dhe mëse normale në një rend demokratik) të aktorëve mediatikë, aq dhe do shëndoshë misionin e medias në zhvillimin e vendit. Ky vetëorganizim do të jetë një profilaksi e shëndetshme për të shpëtuar opinionin publik nga kanceri “Lajm i Rremë“ i prodhuar me qëllime destabilizuese, denigruese, anatemuese.

Gjykoj se ky vetëorganizim do të jetë një “Tampon mbrojtës” ndërmjet komunitetit mediatik dhe ligjit (Shtetit). Me keqardhje konstatoj se në kushtet kur ky komunitet vepron autonom, në “Pavarësi dhe Autonomi absolute”, për të nuk ka alternativë tjetër, përveçse, kur shkel ligjin, të përballet me… ligjin.

Aleanca “profesionale” kaq shumë e konstatuar pas çdo reagimi ligjor në emër të “lirisë mediatike“ jo vetëm që inflamaton median, por ka vetëm një emër: bashkëpunim, bashkëfajësi, bashkëautorësi në këtë zullumuni mediatike.

Gjithsesi, duhej të ndodhte “poshtërimi, ofendimi, përdhosja publike e inteligjencës qytetare Tiranase”, që Tiranasit ta ndienin “Lajmin e Rremë”, efektet e tij, mbi ata vetë. Shpresoj të kenë ndjerë dhimbjen, përdhosjen individuale apo familjare të dhjetra “Viktimave” të habitatit Fake News.

Ndoshta nën peshën dhe ndjesinë e këtij Përdhunimi, qytetaria Tiranase apo Durrsake do të gjejnë motivin, forcën, frymëzimin t’i thonë “Mjaft” kësaj maskarade poshtëruese që ushqehet nga keqpërdorimi i parimit më demokratik i një shoqërie të lirë: “lirinë e fjalës së lirë ”

Së dyti. Nuk mund të rri indiferent ndaj euforisë që ka kapluar rrethet profesionale inxhinierike “mbi suksesin e inxhinierisë ndërtimore post ‘90”.

Paraprakisht, theksoj se inxhinieria e ndërtimit, pas viteve ‘90, ka hedhur hapa vigane teknologjike dhe profesionale në fushën e projektimit dhe ndërtimit të veprave civile dhe industriale. Pas viteve ‘90 (Saktësisht, pas ‘95, kur filluan projektet e ndërtesave të larta) inxhinierët shqiptarë përvetësuan dhe aplikuan metodat më bashkëkohore të projektimit dhe ndërtimit (këto metoda kanë evoluar progresivisht në 25 vitet e fundit).

Falë këtyre metodave, teknologjisë së ndërtimit, cilësisë së pa kontestueshme të materialeve të ndërtimit, mund të deklaroj me bindje dhe përgjegjësi profesionale: Se ndërtimet e reja që i janë nënshtruar protokolleve ligjore të lejimit nga autoritetet shqiptare janë të sigurta për të përballuar goditje sizmike si në Greqi (vend me risk të lartë sizmiciteti dhe me ekspertizë të shkëlqyer në Sizmiologji).

Por problemi qëndron në një analizë më analitike profesionale, analizë që duhet marrë seriozisht në konsideratë.

Strukturat ndërtimore (veçoj ndërtesat civile) në Shqipëri karakterizohen nga 4 tipologji në planin e kronologjisë dhe teknologjisë projektuese-ndërtimore:

Ndërtesa para miratimit të KTP (vitet 78).

Ndërtesa pas miratimit të KTP 78-90.

Ndërtesa të miratuara nga Organet Shtetërore (me Leje Ndërtimi).

Ndërtesa të realizuara nga komuniteti imigrator (private në legalizim).

Tërmeti i 21 Shtatorit, në tërësi nuk pati efekt mbi asnjërën nga tipologjitë e strukturave ndërtimore. Dëmet e identifikuara, janë përjashtimore, dëme anësore në rifiniturë dhe jo në konstruksion. Madhësia dhe përmasat e tyre janë më tepër amplifikime mediatike apo tendenca për të fituar në këtë “oqean keqardhje dhe lotëderdhje”.

Në planin profesional, në momentin post Tërmet, natyrshëm rishtrohet Pyetja: Cila tipologji strukturore e kaloi testin e tërmetit të 21 Shtatorit: Ndërtesat e para viteve ‘78 (të ndërtuara pa asnjë masë së sigurisë sizmike të sanksionuara në KTP e viteve 78), Ndërtesat imigratore post ‘90 (të ndërtuara pa asnjë konsideratë teknike), apo ato të zhvilluara konform legjislacionit ndërtimor shqiptar?

Përgjigja: Të treja. Asnjëra prej tyre nuk ofroi veçanti sjellje apo dëmtueshmëri ndaj tërmetit. Euforia, kolegë të dashur, nuk ka vend!

Po çfarë tregoi kjo situatë. Tërmeti, përjashtuar efektit psikologjik (duhet theksuar se kishte vend për terror dhe shok psikologjik), gjykoj se referuar mekanizmit goditës, pati një tipologji të veçantë.

Gjykoj se “Fati” i territorit Shqiptar të goditur nga Tërmeti ishte fakti se: Tërmeti 21 Shtatorit operoi me mekanizëm goditës me intensiv vertikal se horizontal (duke mos dashur të futem në interpretim të strukturës së valës goditëse, po cilësoj vetëm Valën P & S të Valës Vëllimore, dhe valët L apo R të valës Sipërfaqësore të tërmetit).

Çdo konstruktor apo inxhinier ndërtimi e di se goditja shkatërrimtare e një tërmeti është goditja horizontale, vlera e së cilës (referuar dhe efekteve material të tërmetit në zonën e goditjes Durrës – Tiranë për të qenë realist: ishin jo serioze).

Ky vëzhgim apo konkluzion sugjeron që në qarqet profesionale të konkludohet në mënyrë më shkencore posaçërisht veçantia tipologjike e këtij tërmeti, dhe jo deklarimi euforik (i pa kontestuar i industrisë së re ndërtimore shqiptare).

E thënë qartë, tërmeti me magnitudë 5.8 shkallë Richter është tërmet i fuqishëm, që me keqardhje e them, pa kushte duhej të kishte sjellë dëmtime masive në ndërtesat e para viteve 78, dhe në një masë të konsiderueshme, në ato të ndërtuara nga flukset imigratore në procese legalizimi.

Gjithsesi qëllimi i artikullit nuk është sa më sipër. Qëllimi i artikullit është të evidentojë se: Fati i madh i një tërmeti me tipologji tepër të veçantë, shkundi komunitetin, rikujtoi ndërgjegjen kolektive mbi një fenomen natyror, i cili jo vetëm nuk duhet nënvleftësuar dhe harruar, por që në këtë moment duhet patjetër t’i nënshtrohet me një përgjegjësi njerëzore dhe ligjore një procesi “Certifikimi teknik” të sigurisë sizmike të objekteve të cilat nuk kanë kaluar në protokolle ligjore certifikimi.

E në këtë kuadër arsyetoj:

Së pari duhet të saktësojmë se Tërmetet në protokollin e “Sigurisë ligjore” janë “Ngjarje Madhore” .

Në asnjë protokoll të sigurimit të mjeteve, jetës apo ndërtesave nuk konsiderohet dëmi nga “Ngjarjet Madhore”.

Çdo tendencë për të motivuar, frymëzuar mbi efektet shokuese të kësaj ngjarje (tmerrin e tërmetit) “sigurimin e detyruar të ndërtesave”, në gjykimin tim, paragjykon synime interesash sa shtetërore aq dhe të qarqeve të interesit.

Dhe nëse kjo gjë (sigurimi i detyruar i ndërtesave) iniciohet si iniciativë ligjore, atëherë shoqëritë e Sigurimeve, si përfitueset e drejtëpërdrejta të kësaj politike duhet të marrin përgjegjësinë kontraktuale dhe të rasteve “Ngjarje Madhore”, ndërkohë që duhet të detyrohen ligjërisht të ngurtësojnë vlera monetare të mjaftueshme për garantimin e shlyerjes së detyrimeve në këto raste.

Së dyti. Ngjarja u shoqërua me një amplifikim mediatik të disa objekteve, që me çdo gjë mund të identifikoheshin, por vetëm me shtëpi banimi JO, objekte për të cilat shoqëria (shteti) duhet të preokupohet dhe investohet si “kolateral i një fenomeni të mbinatyrshëm natyror”.

Gjykoj se është koha ku ndërkohë që qytetari të vetëadministrojë, mbajë përgjegjësinë mbi “kurajon e tij antiligjore”, mbi mënyrën e vet të administrimit të lirisë dhe formatit të jetesës, shteti të mbajë përgjegjësinë mbi informimin dhe garantimin e sigurisë së qytetarëve.

“Qurravitja” mediatike agravon, trash, deformon, por kurrë nuk zgjidh problemin si fenomen.

Do të cilësoja me bindje profesionale se ky tërmet nuk ishte “test rezistence”.

Ky ishte mesazh, se natyra ka kapriçiot e veta (zemërim, po të doni), dhe është e gatshme që nesër, pasnesër (askush nuk e di) të godasë prapë. Por, askush, Shteti apo Individi, nuk mund tash e tutje të shfajësohet me: “Punët e Zotit”.

Zoti, me bujari paralajmëroi!

Gjykoj se situata imponon reagim të domosdoshëm, një operacion masiv, intensiv, progresiv dhe të shpejtë shtetëror me objektiv të qartë: Certifikimin e sigurisë sizmike të çdo ndërtese banimi në Shqipëri.

Me këtë rast, përjashtoj absolutisht ujqërit dhe hienat që në këtë pështjellim dhe pasiguri të gjenerojnë maskarallëkun e gjobëvënieve dhe mitmarrjeve kriminale. Sot kemi një praktikë Check UP shëndetësor (ku në filozofi, kostot preventive parandalojnë kostot rikuperuese), por dhe strukturat shtetërore të legalizimit.

Në kushtet kur vendi karakterizohet nga volume masive ndërtimesh të pacertifikuara dhe me risk serioz sizmik, kur “subjektet” janë kontigjente me kapacitete ekonomike vulnerable, ky certifikim duhet të jetë prioritet nacional. Shteti duhet të marrë drejtpërdrejt iniciativën për ngritjen e strukturës teknike që certifikon sigurinë sizmike të ndërtimeve civile.

Natyrisht, ka vend për diskutim, nëse:

Ky certifikim duhet të synojë detyrimin e sigurisë teknike (çka do të thotë një front i tërë maskarenjsh, që nuk mungojnë në administratën shqiptare, përballë masave qytetare pa resurse financiare )

Një certifikatë ku qytetari informohet mbi riskun e strukturës së vetë të banimit, pasojave preventive mbi konstruksion nga fenomene të jashtëzakonshme natyrore, marrjen e përgjegjësisë ligjore nga vetë qytetari mbi qëndrimin që do të vetëmbajë ndaj këtij informacioni,

dhe në një fazë të dytë, masat shtetërore për garantimin e sigurisë së jetës për kontigjente vulnerable banesat e së cilëve nuk certifikohen.

Ka vend për debat teknikaliteti, por gjykoj se nuk ka vend debati për iniciativën urgjente shtetërore për garantimin e jetës së qytetarëve të Republikës së Shqipërisë.

Zoti mesazhoi.

Nesër, mos i drejtohemi Atij!