“Ndaloje djalin mos t’i shkruajë më letra Enver Hoxhës”. Historia e hungarezit që kaloi 50 vjet në kërkim të një nënshkrimi të Enverit, si e mori nga Nexhmija dhe Ilir Hoxha

Në këtë botë ka koleksionistë pikturash, koleksionistë armësh e gjithfarëlloj të tjerësh. Dr. Zoltan Márián ka patur dhe vazhdon të ketë një pasion krejt tjetër: Të koleksionojë firma dhe nënshkrime të burrave të shteteve. Të cilëve u bën dhe një biografi të shkurtër.

Gjithcka e ka përmbledhur në një libër të çuditshëm për nga zhanri që është botuar në fund të vitit të kaluar.

Autori është hungarez, me emrin Zoltan Márián dhe ka punuar me një durim të pashembullt të mbledhë firma dhe nënshkrime të burrave më të shquar të shteteve gjatë shekullit XX.

Për këtë libër që po flasim ai ka punuar prej më shumë se 50 vjetësh. Dhe ka koleksionuar më shumë se 3 mijë firma burra shtetesh nga më të shquarit e shekullit të kaluar. Ndër këta ka zgjedhur 500 për botimin e tij dhe ndër të përzgjedhurit e zotit Marian figurojnë edhe dy shqiptarë: Enver Hoxha dhe Geraldina.

Mund të ketë njëfarë anësie në futjen e Geraldinës (për shkak të origjinës hungareze të saj), por kjo mendoj se nuk qëndron në rastin e Enver Hoxhës, sikurse do ta vini re në shpjegimet që ai bën vetë në libër.

Parathënia e botimit

Nga Dr.Zoltan Márián

Unë jam rritur në Csenger, një fshat i vogël në qarkun e Szabolcs-Szatmár, në Hungari. Ne jetonim pas Perdes së Hekurt, praktikisht të izoluar nga vendet e Europës Perëndimore dhe vendet e tjera të huaja. Fillova të interesohesha në gjuhët e huaja dhe politikat e jashtme që prej klasës së shtatë në shkollën fillore. Shtytjen e parë ndoshta ma dha xhaxhai im i cili u arratis për në Angli në 1956-n dhe rregullisht e ka vizituar Hungarinë me familjen e tij uelshiane prej fund viteve ‘60.

Kam mbledhur personalisht foto të firmosura presidentësh, kryeministrash dhe personalitetesh mbretërore prej fillimit të viteve ‘60. Isha rreth 14 vjeçar kur mora foton e parë me nënshkrim të Presidentit Kryepeshkop Makarios të Qipros dhe Princit Norodom Sihanuk të Kamboxhias. Sot kam rreth 3 mijë nënshkrime origjinale prej pothuaj të gjitha vendeve të botës pa asnjë diskriminim politik ose ideologjik.

Shumica e autografëve janë përftuar direkt nga kërkesa ime. Sidoqoftë, disa herë është vërtet e vështirë të marrësh një nënshkrim. Mbretërit dhe mbretëreshat në fuqi zakonisht nuk i begenisin kërkesa të këtilla. Ata shpesh përgjigjen se ata u japin foto me firmë vetëm miqve të tyre personalë.

Duke mëtuar për lidhje të ndryshme në ambasada të huaja, ministri të huaja, miq dhe anëtarë familjeje me pozita të larta, më në fund ia dola të marr nënshkrimet origjinale të udhëheqësve politikë prej gjysmës së dytë të shekullit të kaluar deri sot.

Koleksioni im përfshin fotot me autografë nga Perandori Hirohito, Mbretëresha Elizabeta e Dytë dhe Princ Filipi, Princ Çarlsi dhe Princeshë Diana, Mbretëresha Margareta II, Mbretëreshat Beatrix dhe Juliana, Perandor Haile Selassie, Mbretërit Baudouin dhe Albert II, Mbreti Hussein, Mbreti Faisal, Mbreti Simeon II, Mbretëreshë Geraldina, Dukesha e Lartë Charlotte dhe Shah Reza Pahlavi.

Koleksioni përmban po ashtu fotot dhe dokumente të nënshkruar nga Presidentët amerikanë Harry Truman, Dwight Eisenhower dhe Jimmy Carter, ashtu sikurse Kryeministrat britanikë Harold Macmillan dhe Margaret Thatcher.

Përveç këtyre, në këtë libër mund të gjeni: Presidentin Putin, Gjeneralin De Gaulle, Kancelarin Adenauer, Pierre Trudeau, Presidentin Mitterrand, Aldo Moro, Indira Gandhi, Ten Hsiaopin, Fidel Castro, Leonid Brezhnjev, Ben Balla, Juan Peron, Salvador Allende, Antonio Salazar, Kolonel Kadhafi, Gjeneral Francon, Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier, Kim Ir Sen, Enver Hoxha dhe Nikolai Çaushesku, e të tjerë.

Për një koleksionist, origjinaliteti është mbi të gjitha. Sot, politikanët udhëheqës shpesh përdorin pajisje për të bërë nënshkrime shabllon faksimile si autopen-i, pre-print ose stampa. Këto disa herë janë të vështirë të siten, por vetëm materiale të mirëfillta mund të futen në një koleksion.

Vendosja e nënshkrimeve në secilin kapitull shpesh është arbitrar. Ka shumë personalitete të cilët që do të mund të ishin futur edhe në dy a tre kapituj gjithashtu. Në këto raste jam përpjekur të përzgjedh më të rëndësishmin. Teksti në anglisht nuk është përkthyer “fjalë për fjalë”, por është një përmbledhje më e shkurtër e variantit në hungarisht.

Kam organizuar disa ekspozita të “fryteve” të 50 viteve të fundit në qytezën time të Debrecen dhe në kryeqytetin hungarez, Budapest.

Për herë të parë, rreth 500 nga 3 mijë autografë do të paraqiten bashkë shoqëruar me rrëfenjat e tyre si u përftuan në formën e një libri. Shpresoj që do ta shijoni këtë lloj udhëtimi politik, historik e kulturor nëpër shekujt e 20-të dhe të 21-të.

Pjesa për Enver Hoxhën:

Enver Hoxha, 1908-1985

Enver Hoxha qe një udhëheqës i fuqishëm komunist, i cili sundoi Shqipërinë për 44 vjet si Sekretar i Parë i Partisë Komuniste (1941-1985) dhe Kryeministër i Shqipërisë (1944-1954). Gjatë Luftës së Dytë Botërore, si një udhëheqës i partizanëve, ai kontribuoi shumë në çlirimin e vendit të tij. Në atë kohë Shqipëria qe një vend i izoluar. Në ato kushte nuk kishte praktikisht asnjë marrëdhënie midis Hungarisë dhe Shqipërisë. Nuk kishte lajme që dilnin nga Shqipëria dhe nuk mundnim të dëgjonin shumë rreth Hoxhës.

Ndoshta edhe ky izolim më ka ndikuar të dua të kem një nënshkrim origjinal të Enver Hoxhës. Shkrova shumë letra drejtpërdrejtë për në Tiranë, por dyshoj nëse ka mbërritur qoftë edhe një atje. Nuk mora kurrë një përgjigje. Departamentet hungareze të Policisë nuk toleronin që unë të korrespondoja me Tiranën. Në një rast babanë tim e “ftuan” në Rajonin e Policisë dhe u paralajmërua nga policia, “Ndaloje birin tënd, mos e lërë t’i shkruajë letra Enver Hoxhës!”

Pas viteve ’90, edhe Shqipëria u ngërthye në ndryshime politike. Vendosa të përpiqem të marr një nënshkrim origjinal të Enver Hoxhës me ndihmën e të vesë së tij, Nexhmije Hoxha (1921-2020).

Gjatë sundimit të të shoqit të saj ajo ishte aktor politik. Ajo ishte anëtare e Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë dhe ishte kryetarja e Frontit Demokratik të Shqipërisë.

Në 1998-n, pata fatin që të kontaktoj me të venë e Hoxhës. Unë i shkrova dhe ajo më telefonoi. Ajo më tha se do mund të më jepte një nënshkrim të Enver Hoxhës, të cilën ajo do ta priste prej një letre të vjetër.

“Sidoqoftë, marrë parasysh situatën kaotike në Shqipëri, nuk do t’ua dërgoj me postë. Duhet të gjeni dikë në Tiranë të cilit t’ia jap letrën dhe ai person do të ta sjellë në Hungari.” – tha zonja Hoxha. Ajo e shkroi këtë edhe në një letër më pas.

Asokohe, nuk ishte e kollajshme për mua të gjeja një hungarez në Tiranë të cilit mund t’i kisha kërkuar të kryente një punë të tillë. Më në fund ia dola dhe ai person më solli letrën e vejushës në Budapest me nënshkrimin origjinal të Hoxhës në të dhe ma dorëzoi personalisht mua.

Më vonë isha në kontakt me zonjën Hoxha përmes email-it dhe ajo më shkroi disa letra gjithashtu. Kur ajo u plak shumë, i biri i saj, Ilir Hoxha, më kontaktoi. Ne kemi qenë në korrespondencë prej shumë vitesh tashmë. Iliri shkroi një libër për të atin e tij – të botuar vetëm në shqip – dhe më dërgoi një kopje kushtuar për mua.

Për Vitin e Ri në 2019-n, Ilir Hoxha më dërgoi një nënshkrim të dytë të Hoxhës si dhuratë. Autografi është shënuar në një zarf të kohës nga i ati i tij. Ai shkroi mbi të: “Nexhmijes nga Enveri”. Nexhmije Hoxha mbërriti një moshë të shtyrë, duke vdekur në 2020-n në moshën 99-vjeçare.

I biri i Kryeministrit shqiptar gjeti një tjetër nënshkrim të të atit në 2020-n që ka këtë histori që vijon: Hoxhës i pëlqenin stilolapsat “pelikanë”. Kur mori një të ri, ai gjithnjë e provonte duke shkruar emrin e tij me të.

Një “letër provash” e këtillë ka mbijetuar, me nënshkrimin origjinal të Enver Hoxhës. Dërgesa me nënshkrim u bllokua në zyrën postare në Tiranë për pothuaj dy muaj në saje të pandemisë së koronavirusit. Isha mjaft i sigurt që kishte humbur, megjithatë e pyeta Ilir Hoxhën nëse do më nderonte e të pyeste për të në zyrën postare. Dërgesa mbërriti në adresën time pak kohë paskëtaj.

Firma e Enver Hoxhës është tejet e rrallë ndër koleksionistë. Me aq sa di unë, ai nuk i është bindur kurrë kërkesave të tilla.

