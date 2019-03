Ndërhyrja ushtarake në Jugosllavi  

20 vjet më parë

Ksenofon Krisafi

Më 23 mars 1999, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Havier Solana, dha urdhërin e fillimit të bombardimeve kundër Jugosllavisë. Ato nisën në mbrëmjen e 24 marsit dhe do të shënonin një nga zhvillimet më të rëndësishme të asaj kohe. Për ta sjellë në vëmendjen e lexuesve shkëputëm pjesën e mëposhtme nga libri Lufta e Kosovës në labirintet diplomatike (Gjenevë, 1998-2002), botim i UMSH Press & ONUFRI. Autori Ksenofon Krisafi, mbante postin e ambasadorit, përfaqësuesit të përhershëm i Shqipërisë në Zyrën e Kombeve të Bashkuara dhe organizatat e tjera ndërkombëtare me seli në Gjenevë, në vitet 1998-2002, kohë kur kriza kosovare dhe lufta e Kosovës ishte objekt diskutimesh edhe në forumet ndërkombëtare të Gjenevës.

Teksa stafi i Misionit tonë në Gjenevë po i jepte dorën e fundit përgatitjeve të shumta dhe intensive për pjesëmarrjen në punimet e sesionit të 55 të KDNj, të cilat do të fillonin më 22 mars 1999, mësuam lajmin spektakolar të nënshkrimit të Marrëveshjes së përpunuar në negociatat e Rambujesë. Ceremonia u organizua në Paris, në qendrën Kleber, më 19 mars. Kishte marrë pjesë vetëm delegacioni shqiptar i Kosovës, dy ndërmjetësit ndërkombëtarë, përfaqësuesit e ShBA dhe ata të BE-së. Delegacioni serb mungoi dhe rrjedhimisht nuk e firmosi projektmarrëveshjen politike, marrëveshjen për vetëqeverisjen në Kosovë. Mendonte se në këtë mënyrë mund t’i bënte bisht sanksionimit juridik të realiteteve të reja që ishin krijuar në Kosovë pas luftës dhe njëkohësisht do t’i shpëtonte përgjegjësisë për politikën e genocidit të ndjekur nga vendi i vet. Prandaj mungoi në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes. Mungoi gjithashtu edhe përfaqësuesi i Rusisë. Moska u rreshtua përkrah Beogradit jo vetëm nga ndjenja e solidaritetit sllavo-ortodoks, por edhe sepse dyshonte që Kosova mund të shndërrohej në një precedent, për ndryshimin e statusit politiko-administrativ nga banorët e territoreve jo ruse që ndodheshin nën sundimin e saj. Nënshkrimi i delegacionit shqiptar dhe refuzimi i palës tjetërdo t’i hapte rrugën zyrtarizimit të vendimit për fillimin e bombardimeve në ish- Jugosllavi nga ana e forcave të NATO-s.Duke e përshkruar këtë çast Kristofer Hill shprehet se “Ishte një moment i ëmbël dhe i hidhur njëkohësisht, sepse të gjithë e dinim, sidomos unë dhe Wolfgang (Petritsch), se në mungesë të firmës serbe dhe me gjendjen e dhunshme që ekzistonte, do të kishte luftë. Por kishte diçka inkurajuese. Pas muajsh të tërë përpjekjesh, kishim arritur të bindnim udhëheqjen shqiptare të bashkëpunonte dhe kjo ishte një arritje. Mendova që ky ishte një ogur i mirë për të ardhmen, por takimi ishte një divorc nga propaganda serbe – pasi kisha dëgjuar disa here nga vetë Milosheviç-i, se të bashkoje liderët Kosovarë ishte e pamundur.”

…Duke ndjekur rrjedhën e ngjarjeve që çuan në fillimin e bombardimeve në ish- Jugosllavi, ish presidenti amerikan, Bill Klinton pohonte se “Në datën 24 (mars 1999), unë iu drejtova popullit amerikan për t’i treguar se çfarë isha duke bërë dhe arsyet pse po ndërmerrja një akt të tillë. I shpjegova se Milosheviçi u kishte zhvatur kosovarëve autonominë, duke u mohuar të drejtat e tyre të garantuara me kushtetutë për të folur gjuhën e tyre, për të pasur shkollat e tyre dhe për t’u vetëqeverisur. Unë përshkrova masakrat serbe, vrasjen e civilëve, djegien e fshatrave, dëbimin e njerëzve nga shtëpitë e tyre, 60 mijë vetëm në pesë javët e fundit dhe gjithsej një çerek milioni. Më në fund unë kisha mundësi t’i vendosja ngjarjet aktuale në kontekstin e luftërave që Milosheviçi kishte shpallur kundër Bosnjës dhe Kroacisë dhe në ndikimin shkatërrues të vrasjeve të tij mbi të ardhmen e Evropës.”Klinton shpjegonte gjithashtu qëllimet kryesore të fushatës së bombardimeve, e cila synonte “t’i tregonte Milosheviç-it se ne e kishim seriozisht se donim të ndalonim një valë tjetër të spastrimit etnik, se donim të shmangnim një sulm akoma më të përgjakshëm kundër civilëve të pafajshëm në Kosovë dhe që, nëse Milosheviç-i nuk do të dorëzohej së shpejti, ne do të dëmtonim seriozisht kapacitetin ushtarak të Serbisë.”Synimi i NATO-s dhe aleatëve perëndimorë gjatë ndërhyrjes në Jugosllavi për konfliktin në Kosovë shpjegohet shumë qartë sërish nga presidenti Klinton, i cili në prillin e vitit 1999, thoshte se “ne duam ta mbytim që në vezë këtë konflikt përpara se ai të destabilizojë gjithë Europën.”

Për arritjen te marrëveshja për aksionin e bombardimit të Jugosllavisë ShBA dhe Aleatët, nuk e patën të lehtë, sepse kishte kundërshtime. Nëdisa nga komentet që bëheshin, në njëfarë mënyre dalloheshin përpjekje përlehtësimin e pozitës juridiko-ndërkombëtare të veprimeve të ndërmarra prej Beograditndaj Kosovës. Hezitohej t’i vihej emri i vërtetë asaj që po kryhej në Kosovë, kundërshtohej që të konsiderohej genocid. Të habitshme ishin arsyetimet që bëheshin nga studiuesi i famshëm i marrëdhënieve ndërkombëtare Henri Kizinger, ish Sekretar i Shtetit i ShBA. Në një shkrim në Newsweekai e akuzonte direkt Bill Klintonin se, nëpërmjet krahasimeve të dyshimta me praktikat e Luftës së Dytë Botërore, barazonte Milosheviçin me Hitlerin. Në të njëjtën linjë spekulative ishte edhe zëdhënësi i Human Rights Watch. Duke anashkaluar parimet mbi të cilat është ngritur organizata në emër të së cilës fliste, deklaroi se ajo nuk e cilësonte genocid atë çka kishin kryer në Kosovë forcat ushtarake serbo-jugosllave.

.…Kërkesa për ndërhyrjen ushtarake të faktorit ndërkombëtarnë ish-Jugosllavi ishte parashtruar nga kosovarët prej shumë kohësh. Ajo motivohej nga tragjedia gati shekullore e Kosovës, e cila mori proporcione ekstreme pas vitit 1989, kur Sllobodan Milosheviçi intensifikoi fushatën e deshqiptarizimit të saj, shoqëruar me një dhunë të egër etnike, e cila rrezikonte të përhapej në të gjithë rajonin. Por tashmë durimi i popullit të Kosovës kishte kaluar gjithë limitet, çka u duk në kundërpërgjigjen e organizuar të UÇK-së, trashëgimtares së denjë të traditave luftarake të popullit shqiptar në të gjitha trojet e tij. Në krah të Kosovësu shfaq fuqimisht edhe faktori ndërkombëtar. Reagimi i tij mori trajtat e një ndërhyrjeje të planifikuar dhe të realizuar nëpërmjet disa etapave, që ndoqën zhvillimet në terren. Ndjekja e kujdesshme e tyre dhe ndjenja e përgjegjshmërisë i dha mundësinë bashkësisë ndërkombëtare që të përpunonte platformat e reagimit, të cilat në periudhën janar-tetor 1998, u kufizuan në formulimin e kërkesave politike nga ana e NATO-s dhe Këshilli i Sigurimit, ndaj regjimit të Beogradit. Do të vazhdohej me takimet e emisarëve amerikanë me Milosheviçin, dërgimin e misionit verifikues të OSBE-së në Kosovë, me armëpushimin ndërmjet UÇK-së dhe forcave ushtarake serbe, që nuk zgjati shumë, deri te vendimi i vështirë për ndërhyrjen e NATO-s, qëdo të ndërmerrej për qëllime humanitare. Prandaj do të synohej të sulmoheshin dhe të shkatërroheshin forcat ushtarake jugosllave dhe ato të sigurisë, bashkë me elementët e tyre mbështetës, të dëmtohej dispozitivi dhe kapacitetet ushtarake. Në këtë mënyrë shpresohej se do të ndaloheshin vuajtjet e njerëzve në Kosovë, do t’i jepej fund shtypjes dhe dhunës dhe do të realizohej zgjidhja paqësore e konfliktit. Ajo synonte gjithashtu të ruante stabilitetin në vendet fqinjë, unitetin e aleatëve dhe marrëdhëniet me Rusinë. Për të arritur objektivat e mësipërme NATO i kishte kërkuarparaprakisht Milosheviçit që të ndërpriste menjëherë veprimet ushtarake, dhunën dhe shtypjen në Kosovë, të tërhiqte forcat ushtarake dhe paraushtarake, policinë, administratën etj dhe të pranonte të vendosej atje një prani ushtarake ndërkombëtare, ku NATO do të kishte pjesën kryesore. Njëkohësisht Beogradi duhet të pranonte kthimin e të gjithë refugjatëve nëpërmjet organizatave humanitare duke dhënë garanci se do të punonte sipas përcaktimeve të marrëveshjes së Rambujesë. Ajo kishte bërë të qartë se sulmet ushtarake nuk synonin shkëputjen me forcë të Kosovës nga Serbia, as mbështetjen e UÇK-së dhe as rrëzimin e Milosheviçit nga pushteti. Mungesa e qëndrimit të arsyeshëm nga ana e Beogradit, bëri që NATO ta avanconte idenë e bombardimeve ajrore si të vetmen alternativë të mundshme. Përpara se të operohej konkretisht nëpërmjet sulmeve, në kuadrin e Operacionit Forcat Aleate, anëtarët europianë të Aleancës menduan të kërkonin marrjen e miratimit nga ana e Këshillit të Sigurimit të OKB-së. ShBA kundërshtuan duke arsyetuar me të drejtë se Rusia ose Kina mund të përdornin veton. U ra dakord që OKB do të kishte një rol me rëndësi në administratën e Kosovës së pasluftës.

Deri në çastet e fundit, kur ende shpresohej për një zgjidhje paqësore, vazhduan përpjekjet për ta bindur Milosheviçin të hiqte dorë nga intransigjenca e papërligjur dhe të ulej në tryezën e negociatave. Ai jo vetëm që nuk pranoi të bëhej pjesë e marrëveshjes, por urdhëroi ndërmarrjen e operacionit të gjerë për zbrazjen e Kosovës, duke dëbuar masivisht të gjithë banorët e saj. Gjatë muajve janar-maj, valë të shumta refugjatësh, në mjerim të plotë, u detyruan të kapërcenin kufijtë dhe u strehuan në vendet fqinjë, në Shqipëri, Maqedoni, Mal të Zi, Bosnjë dhe në vende të tjera. Shumë të tjerë u strukën në thellësitë e maleve dhe pyjeve brenda Kosovës. Deri në fund të majit 1999, ishin dëbuar rreth 1.5 milionë njerëz, ose rreth 90% e të gjithë popullsisë së Kosovës.

Në ditët e eksodit biblik

Në marsin e vitit 1999 në mediat e shumë vendeve, anë e kënd rruzullit tokësor, qarkulloi një foto veçanërisht specifike, me domethënie dhe vlerë të veçantë. Është pikërisht njëra prej fotove të mëposhtme, ajo e një gruaje të re, me kokën mbuluar me shami të bardhë, që mban në gji foshnjen e vet dhe ecën në këmbë, në krye të një kolone të gjatë njerëzish, të përbërë nga fëmijë, të rinj, të moshuar, gra e burra.

Në fytyrën e saj engjëllore, të pafajshme, gati të shfytyruar nga tmerri, të përhumbur, krahas zemërimit dallohet qartë edhe shpresa se diku më tej ishte jeta. Kolona e njerëzve përbëhej nga banorë të zonës së Kaçanikut, të përzënë përdhunisht nga forcat serbe. Fëmija, që gruaja me emrin Sherife Luta, mbante në duar ishte vetëm katër muajshe dhe quhej Besjana. Fotoja është shkrepur nga Damir Sagolj në çaste tepër të vështira për krejt popullin e Kosovës. Ishte koha kur radhë të gjata njerëzish, burra, gra, të moshuar që mezi ecnin, fëmijë që qanin, i largoheshin vendit të tyre, të shkretuar nga lufta, nga zjarret dhe bombardimet e ushtrive dhe paramilitarëve serbë. Ecnin drejt një rruge që nuk e dinin se ku do t’i çonte, me synimin e vetëm që t’i shpëtonin vdekjes që përhapnin ngado ushtarët e Beogradit.

Duke i përjetuar mrekullisht rreziqeve të luftës së asaj kohe, pas gati njëzet vjetësh nga ato çaste tmerri, në një intervistë për portalin Arbresh.info, Sherifja e cilëson largimin nga shtëpia si një ëndërr që kishte zgjatur me vite. Ajo tregon se më 8 mars 1999, herët në mëngjes, u dëbuan nga shtëpia, iu bashkuan banorëve të tjerë dhe arritën në mal ku qëndruan një natë. Të nesërmen u nisën sërish në kolonë dhe tek tuneli i Kaçanikut i ndaloi policia, e cila veçoi burrat. Gratë vazhduan rrugën drejt fshatit Frunevë, ku kaluan natën. Më pas u takua për pak çaste me burrin, Mirvatin, i cili u largua për t’iu bashkuar UÇK-së. Sherifja thotë se kishin qëndruar 24 orë pa ngrënë dhe ishin shumë të lodhura. “Kur kemi mbërri në fshatin Bllacë kanë ardhur disa gazetarë dhe më kanë dalë përpara më kanë fotografuar. Po ashtu më kanë thënë t’ia zbuloj fytyrën foshnjës, por unë nuk kisha fuqi, doja vetëm të ecja. Besjana atë moment ka filluar të qante shumë e më pas më ka ndihmuar një djalë i axhës, e ka marë dhe e ka dërguar aty afër në një shkollë sepse vajza kishte ndryshuar ngjyrën e trupit dhe mendoja se kishte vdekur”, theksoi ajo.

Sherife Luta dhe vajza e saj Besjana pas 17 vjetësh

Në një tjetër fotografi, të bërë 16-17 vjet më pas, të dyja së bashku, nënë e bijë, i gëzohen njëra tjetrës dhe, shumë natyrshëm, shprehin qartë tiparet e bukurisë njerëzore të grave dhe vajzave kosovare, që jetojnë ditë të bukura në liri në atdheun e tyre. Tani që lufta ka mbetur pas, fytyra dhe shpirti i Sherifes janë qetësuar, janë gjithë gëzim e jetë. Kurse foshnja e kohës së luftës, Besjana, e rritur, teksa sheh në fotografi veten e saj 4 muajshe dhe fytyrën e shfytyruar të nënës së vet, është shprehur se “Nuk mundja të besoja që nëna më kishte mbajtur aq gjatë në krahë.”…