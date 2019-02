Nderim shoqeve partizane!

Sevo Tarifa

Isha ulur në Parkun “Rinia”. Aty afër po dëgjova një debat midis dy të rinjve. Nga sa kuptova njëri do të ishte bir socialisti e tjetri bir ballisti. Më tërhoqën fjalët e të parit, që i thoshte të dytit: “Ballistët jo që s’kanë luftuar kundër pushtuesve, por armët i drejtuan kundër partizanëve. Ore, të të bëj një pyetje: në rreshtat partizane ka patur edhe luftëtare shoqe, po në radhët e ballistëve kishte gra e vajza që të luftonin, më thua dot ndonjë emër?”. Me lejen e tyre si veteran, u dhashë mendimin tim dhe, duke u ndarë me ta u thashë: problemi është interesant, i gjerë dhe konkret. Më bëtë të botoj ndonjë shkrim për shoqet partrizane…

***

LANÇ ishte një luftë mbarëpopullore. Një nga karakteristikat e saj ishte masiviteti. Krahas luftëtarëve burra e djem brofën në këmbë me armë në dorë edhe 6000 gra e vajza, që luftuan trimërisht, nga të cilat ranë dëshmore në fushën e nderit 250, midis tyre 24 Heroina të Popullit! Shokë dhe shoqe partizanë, si vëllezër e motra, nën udhëheqjen e Partisë Komuniste dhe Komanant të Pargjithshëm Enver Hoxha, luftonin dhe binhin heroikisht për Çlirimin e Atdheut. Nuk ka vend tjetër në Europë, ndoshta dhe në botë ku të jenë varur në litar në lulen e rinisë pesë vajza luftëtare atdhetare sa në Shqipëri! Ato janë një pikë kulmore, një sintezë heroizmit e rinisë shqiptare. E ndërprenë jetën e tyre pushtuesit fashisto-nazistë e kolaboracionistët ballisto-zogistë. E tmerrsme të shohësh me litar në fyt vajza të reja, që luftonin për çlirimin e Atdheut! Këto janë mburrja dhe krenaria e popullit mbarë dhe simbol i heroizmit të grave e vajzave të vendit të shqiponjave. Të bëjnë përshtypje qëndrimi i vendosur, besnikëria e pafund e tyre që edhe në frymëmarrjen e fundit thërrisnin “Rroftë Shqipëria”, “Roftë Liria”! Po kështu edhe 19 heroina të tjera!

Edhe Kanuni i Lek Dukagjinit e ndalonte hakmarrjen me vrasjen e femrës, kurse pushtuesit e huaj dhe veglat e tyre vendës, me zemër te zezë tradhtari kanë vrarë sa kanë mundur gra, vajza, plaka e fëmijë. Nuk është fjala për ato gra e vajza që binin dëshmore duke luftuar trimërisht në emër të Atdheut, të cilave u është kënduar, siç janë motra me tre vëllezër Kafaze Gjomema; motër e vëlla Margarita e Kristaq Tutulani; motrat Gastare e Shpresa Dema me tre vëllezër; dy motra Zonja e Hyrie Çurraj; Dudë Meta me vëllain, dy kunatat Trëndafile e Asqerie Aliaj; nënë e bir Shano e Meto Ibrahimaj; Polikseni Gjeçi me burrin e saj Papa Andrea e të tjera e të tjera. Por fjala është për vajza e gra që kanë qenë partizane dhe janë torturuar e pushkatuar. Mjafton dy fjalë t’i thoshte ballisti fashistit apo nazistit se cilat gra janë ato që simpatizonin lëvizjen nacionalçlirimtare dhe pushkatimi i tyre kryhej në vend!

Në Ramicë të Smokthinës ka qenë një plakë trime, nënë Sara, me 46 nipër e mbesa, patriote familjarisht. Pas Operacionit armik të Dimrit, më 5 maj 1944 i shkuan në shtëpi disa ushtarë nazistë e ballistë. Nënë Sara foli keq për ballistët. Nazistët kërkuan t’u përkthehen fjalët e saj. Dhe aty për aty në gjoksin e plakës u zbaz breshëria e autromtikut. Në fshat këndohet: “Nënë Sarën e munduan/ trupin me plumb ia shpuan/ se kish djemtë partizanë/ Sara e Gabe grua plakë/ ujiti tokën me gjak…

Mashkullora e Gjirokastrës ishte djegur nga fashistë e ballistë. Fshatarët kishin ikur malit. Plaka 85 vjeçare Zylide Bistri qe strehuar në ahurin e bagëtisë. Armiqtë vrastarë e kusarë, kontrollonin dhe vidhnin. Hynë dhe në ahur, gjetën plakën. Një nga ballistët ishte kurveleshas, plaka e njohu dhe i tha: “Ou, edhe ti, mor bir je bashkuar me këta?”. Po dhe ballisti e njohu, se shëpia e saj ishte bazë e luftës, aty strehohej dhe Sherfqet Peçi. Këto fjalë ballisti ia tha edhe fashistit. Kaq u desh dhe plumbi e shtriu plakën përtokë. Duke bërë këtë krim, a thoni se ballisti i njohur nga plaka, e kujtoi nënën e vet? Aspak. Ballisti kishte dhe hallin e tij, se po të mos vritej ajo, si i njohur prej saj, nuk do të gjente vrimë ku të futiej, nga tre partizanë të kësaj shtëpie…

Fashisti apo nazisti nuk e dinte se cila shtëpi është e partizanit, që ta digjnin. I erdhi radha shëpisë së Arikli Palit në lagjen tjetër të këtij fshati. Fashistët hynë në oborr të shtëpisë së saj. U doli përpara kjo grua. I drejtuan automatikun. Kur e panë se ishte me një krah, pa të dy sytë dhe me fytyrë gjithë vrima e të djegur, shtangën në vend! Si duket spiuni ballist nuk u kishte thënë se ka dy djem partizaznë. Dhe fashistët u larguan! Është e vetmja shtëpi në fshat që nuk u dogj! Ja pra, pushtuesit vepronin si agresorë jo pa kolaboracionistë…

Dy nëna që ishin motra, në Pojan, aktiviste me pesë djem të tyre në rininë antifashiste, të dyja shtëpitë baza lufte, ku strehoheshin ilegalë dhe partizanë të çetës Morava, ndihmonin me ushqime luftëtarë të lirisë. Më 20 shkurt 1943, duke luftuar çeta “Morava” vrau 10 italianë. Partizanët u larguan, fashizmi nisi hakmarrjen. Fshati u rrethua nga 200 fashistë, të cilët të informuar nga ballistë se kush janë njerëz të lëvizjes, vranë 20 fshatarë, dogjën 10 shtëpi, bënë grabitje masive. Me të dhëna nga ballistë, fashistët kapën dy gratë, i rrahën, i masakruan tmerrëssht, i vunë zjarrin shtëpive të tyre dhe ato dy gra i dogjën të gjalla…

Në mesin e dimrit të egër me dëborë të rëndë, partizanë të Brigadës V Sulmuese, do të kalonin Qafën e Beçit, por ishte e pamundur. Kjo qafë ishte bllokuar dhe nuk mund të kalohej. Njëzet gra rrëmbyen lopatat, hapën dëborën e trashë dhe u çelën rrugën djemve luftëtarë, që mezi qëndronin në atë të ftohtë. Misioni i tyre ishte t’i shkonin në ndihmë krahinës të Potomit. Po në këtë dimër të vitit 1944, gratë dhe fëmijët e fshatit Potom u larguan nga fshati dhe u vendosën në Dolckat e Gjergjovës. Tek ishin fshehur në pyll, që të mos zbulohehin nga gjermanët, një vajzë e porsalindur e nënës Sheza Gorçë, nisi të qante. Në atë kohë gjermanët po kalonin pranë tyre. Ajo u mundua ta pushonte foshnjen, por kjo s’kuptonte se në ç’rrezik jete janë gratë dhe fëmijët. Nëna e fëmijës, Sheza u ndodh midis dy dhimbjeve, të shuhej fshati i tërë nga gjermanët apo ajo vajzë e vogël!! Pak ditë më parë ajo kishte marrë mandatin e të birit, Hekuranit, që ishte vrarë në luftë me forcat gjermane. Po tani, si të bente kjo nënë guximtare? E mblodhi veten, e bëri zemrën gur, mbylli sytë dhe e hodhi vajzën në lumë!. Por ajo vajzë ishte jetëgjatë, lumi e nxori në breg dhe, kur u larguan gjermanët, u gjend e gjallë! Vogëlushja u rrit duke jetuar e rilindur!

Në vjeshën e vitit 1943, Humelica e Gjirokastrës u dogj nga armiqtë. Fshatarët u larguan në Prongji. Nënë Lenua ishte plakë dhe mbeti në fshat. U fut në një shpellë. E spiunuan ballistë se ku ishte, i treguan se djalin e saj Tilon, e ka komndant çete, të cilin e vranë në befasi dhe tani donin të vrisnin dhe nënën e tij! Shushunjat duan gjak. Shkuan dy nazistë e gjetën te shpella, njërin trimja Leno e goditi me shkop, por tjetri nxori revolverin dhe e la në vend të vdekur plakën e gjorë. Është po ajo grua, e cila kur ishte e re dhe ajo zonë në vitin 1918 qe e pushtuar nga italianët, i shkuan në arë ku punonte një skuadër ushtarësh dhe e provokuan: kapteri filloi të priste me sëpatë lisin e madh. Ajo ia mori sëpatën nga dora. Ai i drejtoi pushkën, ajo gjithashtu ia rrëmbeu armën dhe e vrau me pushkën e tij! Të tjerët u drodhën. Por njëri prej tyre u tregua “trim”: e kapi gruan e re dhe ajo përfundoi në burg. U zhvillua gjyqi kundër saj. E pandehura u mësua të thotë se “italiani donte të më çnderonte, prandaj e vrava”. Dhe u lirua.

Gra e vajza në terren ishin në ballë të nacionalçlirimtares, ishin halë në sy të fashistëve e të ballistëve dhe përballonin torturat. Gratë e Pezës ishin një shëmbull i madh. Të papërkulura, të sakrificave, të gjakosura. Trima djemtë, trime vajzat. Trima burrat, trime gratë. Veterani pezak, Sherbet Karuli më ka folur për njëzet e katër gra trimëresha pezake, që janë masakruar nga fashistë, nazistë e ballistë. Hamide Muka, 63 vjeçe, armiqtë e dogjën në flakët e shtëpisë së saj; Bajame Loshi, 57 vjeçe e prenë me thikë copa-copa dhe copat e mishit të saj ia hodhën qenëve! Pushkatuan Dije Salën e me egërsi plagosën dhe vajzën e saj 2 vjeçare, Shefikat Sala. Me bajonetë në dorë shpuan në disa vende trupin e njomë të pionierit 15 vjeçar, Mahumut Uku, të cilit i vranë edhe babain, Muharremin. Kriminelë në palcë! I tmerronte emri i gruas pezake, i Mine Pezës dhe heroinave të tjera, të mbuluiara me lavdi!

Mateshin fashistët, nazistët e ballistët me vajzat shqiptare, por armiqtë mposhteshin. E rrethuan armiqtë. Ylbere Bylybashin. Duke luftuar u plagos rendë dhe ra përtokë pa ndjenja. Armiqtë e kapën. Edhe të plagosur e torturonin. Njëri e godiste me shkelm, tjetri me kamxhik, ndërsa një kapiten SS e kapi për flokësh dhe i drejtoi revolverin në ballë. Partizania shqiptare ishte para vdekjes, por qëndronte krenare, e patrembur. Shtrëngonte grushtat. Gjermani i bërtiti me inat: “Do thuash me zë të lartë: poshtë partizanët! Ylberja e shikonte me urrejtje. Ai e përsëriti kërkesën dhe u bë gati të hiqte këmbëzën e revolverit. Ajo ngriti kokën lart, pa edhe njëherë qiellin e kaltër, pastaj e ktheu kokën me shikim nga arma e armikut, nga e cila nuk pati frikë, por frikë kishte se mos i ndërpritej fjala që do të thoshte. Nxitoi dhe foli shpejt, që plumbi të mos i ndërpriste fjalët e zemrës. Thirri:-Rrofshin partizanët! Kapiteni SS shkrepi revolverin kur u dëgjuan falët e heroinës “Rroftë liria”.

Fashistët e kolaboraconistët bënin krime kudo që t’i zënte dita ose nata: në Hundëkuq pushtues e ballistë i çanë barkun me bajonetë gruas shtatëzane Urani Qirjazi. Ikën dy jetë! Në Golem vranë Fejzo e Vito Demaj, prindrit e dëshmorit Demo e Çerçiz, por edhe vajzën e tyre 2 vjeçare, duke e shpuar me bajonetë. Një djalë i ri në Mallkakastër, Tafil Paja, tentoi të hidhte një bombë, por tradhtari Isa Toska e diktoi, e arrestoi dhe kreu aktin më të poshtër: e mbërtheu këtë filiz të ri me gozhdë në nje dru vidhi dhe e la aty! Ngjarje makabër, nga një tradhtar më damkë! E tmershme është edhe vargu i torturave të Liri Geros, veprimtarja ilegale ne Fier, që shkoi partizane te motra në mal, duke luftuar u plagos disa herë. Bishat naziste e zunë të gjallë dhe, pasi e spërkatën me benzinë, i vunë zjarrin!

Kur trimit Lato Braho në Lunxhëri lufonte me 200 fashistë, disa prej tyre iu vërsulën për ta kapur të gjallë, por gruaja erindjote Shero Kaçi i sulmoi me shat për t’i goditur, këta e vranë atë grua guximtare dhe punëtore, dëshmore e parë e Gjirokastrës. Po në këtë krahinë, fashistët në Suhë dogjën të gjallë Zymbyle Sabien dhe në Erind Vitori Dudin.

***

Nga armiqtë s’pritej gjë tjetër, veç të zezave të tyre, veprimeve vrastare, reaksionare, kriminale, terroriste, antinjerëzore, antishqipare. Por përballë tyre jo vetëm janë gjendur burra adhetarë të fortë si strralli i maleve, por edhe gra e vajza, të cilat kanë bërë histori.