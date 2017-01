Ndërron jetë legjendari John Hurt

Ka ndërruar jetë në moshën 77-vjeçare, aktori legjendar John Hurt.

Ndër rolet më të spikatura përmenden:

Tom Kendle, në serialin “The last panthers”

Doktori, në serialin “Doctor Who”

Profesor Orit, në filmin “23 Degrees, 5 minutes”

Arturi, në filmin “Love at first sight”

Chuck Langer, në filmin “The Climb”

John Merrick, në filmin “The elephant man”

Raskolnikov, në serialin “Crime and punishment”, etj.

John Hurt vuante nga kanceri në pankreas, i cili i mori jetën sot, në moshën 77-vjeçare.