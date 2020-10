Ndërtuesi dhe i biri, në trafik droge. Ervin Mata dhe dosja braziliane e babait të tij Luan Mata, si ka hyrë kokaina në ndërtim, hoteleri dhe agro-turizëm

Për policinë dhe drejtësinë shqiptare, shtetasi Ervin Mata figuron me dosje të pastër penale. Por sipas dosjes voluminoze hetimore, pjesë nga e cila DITA ka botuar së fundmi, Mata është një nga trafikantët më të ndjekur ndërkombëtar të kokainës, sendeve me vlerë dhe veprave të artit.

Por jo vetëm kaq. Babai i tij, i cili në Tiranë njihet si mik i zyrtarëve të lartë dhe politikanëve, rezulton me një dosje penale të pasur në Brazil. Autoritetet braziliane kanë hetuar burimin e financave të këtij biznesmeni, që sipas një vendimi gjyqësor të detajuar, rezultojnë të ardhura nga trafiku i drogës, maskuar si investime me ortakëri në fushën e agro-turiznit. Zoti Mata njihet në Tiranë si pronar i hotelit “Victoria” dhe i firmës ndërtuese “Victoria Construction”. Në Shqipëri, veç ndërtimeve ai ka përfituar rregullisht tendera shërbimesh për hoteleri-restorante, në disa raste troje publike falas dhe leje për resorte.

Dosja, pjesë e të cilës ka rrjedhur tashmë në media, provon se Luan Mata është kontigjent penal i drejtësisë së Brazilit, prej 4 vitesh tashmë.

Dosja e Luan Matës përmban vendimin nr. 0101400-95.2014.8.13.0271 të Gjykatës së Shtetit – Minas Gerais. Aty gjendet gjithashtu një raport i ministrit brazilian Roberto Barroso nr. 1,138,686 ku janë detajet e hetimeve për akuzën “Përfitim kriminal” i fshehur pas logos së një shoqate agro-turistike braziliane, në bashkëpunim me ortakun e tij, shtetasin Davanço Silva.

Në datën 18.06.2018, Luan Mata, me status “i pandehur”, ka bërë “ankesë të jashtëzakonshme” me nr. 10271140101400004, në Gjykatën Supreme Federale, për të rrëzuar vendimin penal-civil, kundër raport-akuzës të ministrit të Drejtësisë.

Dosja penale “Luan Mata-Davanço Silva” përmban skedën “shoqatë e përdorur për trafik kriminal”. Ajo i referohet raportit të pasqyruar në Vendimin e Apelit të Jashtëzakonshëm të Gjykatës Supreme.

Ky vendim ua ka rrëzuar të pandehurve Mata e Silva rekursin e datës 12/01/2017, për pafajësi, mos burgosjeje dhe mos-sekuestrim asetesh e kapitalesh të investuara në Brazil.

“Për veprat penale, të trafikut të drogës, nuk aplikohet zëvendësimi i heqjes së lirisë, me të drejta kufizuese, përveçse me ndalim të shprehur ligjor” – thotë vendimi i Apelit, bazuar në Art. 102, III/a të Kushtetutës Federale.

Kërkuesit Luan Mata-Davanço Silva pretenduan se Vendimi i Gjykimit është në shkelje të Art. 93, IX të Kushtetutës Federale, duke pretenduar mungesë arsyetimi, por ankesa është konsideruar e papranueshme.

Vendimi gjyqësor ndaj tyre është konsideruar me baza të mjaftueshme, për të justifikuar konkluzionet hetimore ndaj ankuesve (AI 791.292-QO-RG. (Relator: Ministër Gilmar Mendes).

Në funksion të sa më sipër, ankesa është mohuar më 13 qershor 2018.

——

Megjithëse me probleme të tilla të rënda në burimin e të ardhurave dhe me ngjarje kriminale në shpinë që do pjellin shumë shpejt të tjera, Luan Matës iu dha së fundmi leje me vendim të KRRT për një ndërtim gjigand në qendër të Tiranës, nga ku pritet të pastrohen miliona euro.

Nuk bëhet fjalë për ndërtim të thjeshtë. Bëhet fjalë për një mega-projekt që do të zotërojë zonën e ish-Ekspozitës në kryeqytet. Ndërtesa e re me emrin “Ekspozita Building”, është 93 metra e lartë dhe kjo kullë do të jetë kulla e dytë më e lartë në bulevardin ”Gjergj Fishta”, pas kullës Dowtown Tirana, pranë Rrugës së Elbasanit.

Sipërfaqja e përgjithshme e 24 kateve do të jetë rreth 42 mijë metra katrorë dhe do të shërbejë si qendër tregtare, ambiente për zyra, banim, etj.

Djali i Luanit, Ervin Mata në dosje figuron si ish bashkëpunëtor i ngushtë i Eldi Dizdarit, i arrestuar pak ditë më parë në Dubai dhe i skeduar si një nga krerët e trafikut të kokainës në Shqipëri.

Mata dhe Dizdari kanë patur më pas mosmarrëveshje dhe vetëm gjysëm ore para vrasjes së tetorit të vitit të kaluar në Bllok, ata patën një konflikt.

Pas këtij konflikti ndodhi masakra me një të vrarë dhe disa të plagosur. Mbeti i vrarë Fabjol Gaxha dhe u plagosën dy të tjerë, Ervis Martinaj dhe Eljon Hato.

Ervin Mata u dorëzua në polici më 2 Mars 2019 pas 6 muajsh arratie.

Në maj të këtij viti pranë hotelit “Victoria” që e zotëron familja Mata, u krye një atentat me tritol.

Nuk është hera e parë që droga sjell bashkë me paranë vrasje, shpërthime, terror publik. Kush thotë se droga sjell zhvillim dhe bën ekonomi është bashkëpunëtor në këtë krim masiv.