Ndihma ekonomike, nuk njihen formularët e plotësuar në telefon

Formularët e plotësuar nëpërmjet telefonit për përfitimin e ndihmës ekonomike nuk njihen. Në këto kushte, ju nuk mund të siguroni pagesën përkatëse për muajin prill, apo muajt e tjerë në vijim, edhe pse plotësoni kushtet e përcaktuara për ndarjen e kësaj pagese. Ndihma ekonomike është mbështetja në para, që u jepet familjeve dhe individëve në nevojë

Ekspertët e shërbimit Social shtetëror rikonfirmojnë se për të mos vonuar, apo shtyrë në kohë përfitimin e pagesës së ndihmës ekonomike, familjet apo grupet në nevojë duhet të bëjnë kujdes me plotësimin e formularit të aplikimit, procedurë e cila për shkak të pandemisë së Covid-19, tashmë mund të bëhet vetëm online. Por, duhet të dini se plotësimi i formularit konsiderohet i vlefshëm vetëm nëse bëhet në kompjuter dhe dërgohet tek administratorët shoqërore me anë të adresës së emailit, apo me anë të postës. Të dhënat që mund të dërgohen me anë të telefonit nuk mund të jenë të përpunueshme nga sistemi, sikundër është vënë re tek shumë aplikues, të cilët kanë nisur me anë të telefonit të dhënat e kërkuara.

Prej disa ditësh në faqen zyrtare të Shërbimit Social Shtetëror gjendet formulari i aplikimit për pagesën e ndihmës ekonomike, si edhe kontaktet e të gjithë administratorëve shoqërorë në Shqipëri. Aplikimet për ndihmën ekonomike do të pranohen nga administratorët shoqërorë të njësive administrative në formë elektronike nëpërmjet adresës së emailit, si dhe në rrugë postare.

Në fillim duhet të hapni faqen www.sherbimisocial.gov.al. Më pas në banerin kryesor gjendet formulari dhe të dhënat e administratorëve shoqërorë. Pasi të shkarkoni formularin i cili është i editueshëm vetëm në kompjuter. Pasi të plotësohet, ky formular duhet të niset me email në njësinë administrative ku banoni ose me postë në rast se nuk e dërgoni dot me email”, konfirmojnë ekspertët e Shërbimit Social shtetëror.

Në vijim të shkrimit gjeni formularin me të gjitha rubrikat që duhet të plotësoni për të përfituar këtë pagesë. Është me shumë rëndësi që informacioni I plotësuar në këtë formular të jetë i saktë, pasi në rast të kundërt penalizohen familjet për deklarim të rremë.

Vendimi për trajtimin me ndihmë ekonomike merret brenda muajit nga Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror nëpërmjet formulës së pikëzuar që përfshin parametra të lidhur me vlerësimin e situatës ekonomike të familjeve, të tilla, si: kushtet e jetesës, zotërimi i pasurive, të ardhurat nga remitancat. Formula e pikëzuar merr parasysh karakteristikat e ndryshme strukturore të familjeve urbane dhe rurale.

Familjet të cilat janë refuzuar se nuk kanë marrë pikët e mjaftueshme kanë të drejtën e riaplikimit në muajt pasardhës dhe gjithashtu ruajnë të drejtën e ankimimit në lidhje me vendimin e marrë. Ankimimi bëhet fillimisht pranë njësisë vendore, e cila është e detyruar të kthejë përgjigje brenda shtatë ditëve kalendarike nga marrja e ankesës.

6 kategoritë që përfitojnë ndihmë ekonomike: