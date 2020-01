Ndihmës-farmacistët, leja e punës do jetë e vlefshme deri në mars

Pranvera Kola

Ndihmës-farmacistët do të vijojnë të punojnë me lejet e vjetra deri në muajin mars. Për këtë kategori të profesionistëve të shëndetit, autoritetet e Urdhrit të Farmacistit konfirmojnë shtyrjen e vlefshmërisë së lejes aktuale të ushtrimit të profesionit deri në përfundim të muajit mars, kohë në të cilën pritet të ketë përfunduar edhe vlerësimi i procesit të certifikimit të tyre. Proces i cili kushtëzon edhe rinovimin e lejes së ushtrimit të profesionit. Mbështetur në vendimin përkatës të qeverisë për përcaktimin e kritereve, standardeve dhe procedurave të programit të certifikimit për profesionistët e shëndetësisë, përcaktohet se për ndihmës farmacistët procesi i certifikimit ka nisur në datën 1 janar të vitit 2016 dhe cikli i parë 4-vjeçar është përmbyllur në datën 31 dhjetor të vitit që lamë pas. “Duke qenë se duhet kohë për përpunimin e të dhënave pranë Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim, Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë, në mbledhjen e fundit të zhvilluar gjatë muajit të kaluar ka vendosur që të shtyjë afatin e vlefshmërisë së lejes së ushtrimit të profesionit për ndihmës-farmacistët që ushtrojnë profesionin në agjenci farmaceutike deri më datë 31 mars të vitit 2020”, bëjnë me dije burimet zyrtare të Urdhrit të Farmacistëve. Sipas tyre programi i certifikimit, është sistem i bazuar në cikle periodike, brenda të cilave profesionistët e shëndetit të të gjitha profileve duhet të mbledhin një numër të caktuar kreditesh nëpërmjet aktiviteteve të akredituara të edukimit në vazhdim.

Kreditet që duhen

Sipas kushteve të përcaktuara, brenda një cikli 4-vjeçar, ndihmës-farmacistët dhe farmacistët duhet që të kenë siguruar detyrimisht 60 kredite nga ndjekja e programeve të edukimit në vazhdim, ndërsa mjekët duhet të kenë mbledhur një numër jo më të vogël se 120 kredite të edukimit në vazhdim, stomatologët 60 kredite, si dhe infermierët dhe mamitë 40 kredite. Ky program parashikon që numri vjetor minimal i detyrueshëm për mjekët është 10 kredite, për farmacistët, ndihmës-farmacistët dhe stomatologët 5 kredite. Në rastet kur profesionisti nuk plotëson numrin minimal të detyrueshëm të krediteve për secilin vit kalendarik, ose numrin e përgjithshëm të krediteve në 4 vjet, atëherë vlerësohet se profesionisti nuk ka përmbushur kërkesat e programit të certifikimit, çka shoqërohet me penalitetet përkatëse sa i takon rinovimit të lejes së ushtrimit të profesionit nga urdhrat profesionalë.

Penalitetet për mungesën e krediteve

Profesionistët e kujdesit shëndetësor janë të detyruar që t’i nënshtrohen edukimit të vazhdueshëm, për të përditësuar njohuritë dhe aftësitë e tyre, në mënyrë që të përmirësojnë cilësinë e kujdesit shëndetësor. Profesionistit që nuk përmbush kriteret e programit të certifikimit, i pezullohet ose i ndërpritet kontrata me institucionin shëndetësor dhe nuk i rinovohet leja e ushtrimit të profesionit nga urdhri profesional përkatës. Rifitimi i lejes së ushtrimit të profesionit bëhet vetëm pasi profesionisti i nënshtrohet provimit të certifikimit. Provimi i certifikimit zhvillohet nga komisionet e provimit të certifikimit, të ngritura pranë strukturave të përcaktuara nga ministri përgjegjës për shëndetësinë për organizimin e provimit të certifikimit. Tarifat e provimit të certifikimit janë të njëjta me ato të provimit të shtetit dhe të ardhurat nga provimet e certifikimit i kalojnë strukturës përkatëse që zhvillon provimin e certifikimit.

Programi i edukimit në vazhdim

Edukimi në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë është procesi nëpërmjet të cilit profesionistët e shëndetësisë përditësojnë dijet dhe aftësitë e tyre, për të plotësuar nevojat e pacientëve, të shërbimeve shëndetësore dhe ato të zhvillimit të tyre profesional. Zhvillimi i tyre profesional lidhet me kontekstin multidisiplinar të kujdesit për pacientin që, përveç njohurive dhe aftësive mjekësore, përfshin edhe aftësitë menaxheriale, sociale dhe personale. Krahas nevojës për zhvillim profesional, profesionistët e shëndetësisë janë të detyruar të përfshihen në aktivitetet e edukimit në vazhdim për t’iu përgjigjur kërkesave të certifikimit dhe rilicencimit të lidhur me të. Gërshetimi i nevojave me detyrimet përbëjnë thelbin e sistemit të edukimit në vazhdim.

Detyrimi për kreditet

Profesionistët e përfshirë në programin e certifikimit janë: mjekët, stomatologët, farmacistët e ndihmës-farmacistët dhe infermierët e mamitë, shtetas shqiptarë dhe të huaj, që ofrojnë shërbime shëndetësore në Republikën e Shqipërisë, sipas legjislacionit në fuqi, në institucionet publike ose private të kujdesit shëndetësor parësor, dytësor dhe terciar dhe ata të institucioneve akademike shëndetësore. Nuk përfshihen në program profesionistët që punojnë në administratë.

Kushti për ushtrimin e profesionit

Punësimi ose kontratat në institucionet shëndetësore pezullohen, nëse profesionisti i shëndetësisë nuk merr asnjë kredit të edukimit të vazhdueshëm. Rifitimi i së drejtës për punësim ose kontrata me institucionet shëndetësore bëhet pasi profesionisti t’i jetë nënshtruar provimit të certifikimit. Nëse profesionisti i shëndetësisë mbledh kredite të edukimit të vazhdueshëm, por më pak se limiti i kërkuar, ai duhet t’i nënshtrohet provimit të certifikimit brenda gjashtë muajve nga data e njoftimit. Nëse dështon në provim, punësimi ose kontratat në institucionet shëndetësore pezullohen. Rifitimi i së drejtës për punësim ose kontrata me institucionet shëndetësore bëhet pasi profesionisti të ketë kaluar me sukses provimin e certifikimit.