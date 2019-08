Basha (ai i duplekseve dhe vilave në det): Do kontrolloj pasuritë e paluajtshme të politikanëve dhe do t’i arrestoj me Europol

Në një prenoncim për mediat të mbajtur pak minuta më parë nga selia blu, kryedemokrati Lulzim Basha ka bërë me dije se një paketë e re është duke u formalizuar.

Paketa do të ketë si qëllim kryesor shpëtimin e vendit dhe të politikës nga krimi, ndërsa sipas Bashës ajo nuk do të kursejë as zyrtarët e ish-zyrtarët, qofshin ata vendas apo të huaj të cilët janë të përfshirë me krimin dhe korrupsionin.

Sipas Bashës, kjo nismë e re, programi i së cilës pritet të shpaloset në shtator dhe do të ketë mbështetjen e autoriteteve ndërkombëtare.

“Së treti, do të miratohet një paketë ligjore për hetimin dhe auditimin e aseteve të sektorit publik. Kjo do të kryhet në bashkëpunim me autoritetet ndërkombëtare. Në këtë kuadër PD-ja do të marrë ndihmën e autoriteteve nga agjencitë europiane si Europoli dhe deri tek ato amerikane”, deklaron kryedemokrati.

“Ndiq paranë” do të jetë qëllimi i këtij operacioni, shprehet Basha teksa shton se “papërgjegjshmëria e Ramës do të paguhet nga vetë ai dhe jo qytetarët”

Basha po ashtu ka kërcënuar hapur zyrtarët politikë të implikuar me krimin se përmes kësaj nisme të re do të përfundojë me arrestime.

“Kriza politike shqiptare do të përfundojë me politikanë me pranga në duar. Kjo do të jetë garancia që një situatë e ngjashme të mos përsëritet”, përfundon lideri i opozitës.

Deklarata e Bashës:

“Sektori bankar, ndërtimi dhe turizmi janë sektorët kryesor që po kapen nga krimi dhe kjo po e kthen Shqipërinë në një shtet të falimentuar. Bumi i ndërtimeve në Tiranë është i kapur nga krimi. Një sërë ndërtimesh në Tiranë, të cilat nuk janë bërë ende të njohura për qytetarët janë të financuara nga krimi. Një pjesë e ndërtimeve në bregdet apo e konçesioneve që po jep Rama janë po ashtu të ndërtuara më paratë e krimit.

Prioriteti kryesor i opozitës së bashkuar është shpëtimin e vendit dhe politikës nga kapja e krimit përmes krijimit të një pakete ligjore operacionale.

Në shtator do të bëjmë të ditura detajet për luftën kundër krimit dhe parave të marra nga krimi. Po ashtu bëjmë me dije se ka nisur hartimi i ligjit i cili do të pengojë përhapjen e krimit nga ndërtimet tek Unaza e Re e deri tek kullat dhe prishja e teatrit.

Papërgjegjshmëria e Edi Ramës do të paguhet nga vetë Rama jo nga qytetarët.

Do të bëhet inspektimi i detyrueshëm fizik të pasurive të paluajtshme të drejtuesve të vendit.

Pra prioritet kryesor është kjo paketë, e cila ka si qëllim pengimin edhe goditjen e mafias dhe mashtrimet me kontratat publike. Përqëndrimi në këtë operacion do të jetë paraja. Ndiq paranë do të jetë qëllimi i këtij operacioni. Kushdo që është i përfshirë, zyrtarë apo ish zyrtar, shqiptar apo të huaj si kompanitë daneze dhe italiane të përfshira në këtë aferë korruptive do të jenë subjekt i legjislacionit të këtij operacioni.

