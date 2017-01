Ndotje rekord në Kinë

Një filmim 12-sekondësh që tregon me lëvizje të përshpejtuar mbushjen e Pekinit me smog është duke qarkulluar me shpejtësi në internet. Vala më e fundit agresive e ndotjes në kryeqytetin kinez nisi të premten dhe pritet të vazhdojë deri në 5 janar.

Si të mos mjaftonte smogu, rajonet veriore e ato qendrore të vendit do të përballen, sipas parashikimeve të Qendrës Kombëtare Metereologjike, edhe me një mjegull të dendur, që në disa zona do ta ulë dukshmërinë në më pak se 50 metra.

Kina është në vitin e trete të “luftës me ndotjen”, qëllimi i së cilës është zbutja e dëmit që i është bërë qiellit të saj, tokës dhe ujit pas dekadash të tëra rritjeje të furishme ekonomike.