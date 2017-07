“Nuk ka më lojëra me kufijtë në Ballkan”

Me tone të prera, ndihmëssekretari Amerikan, Hoyt Brian Yee, ndermjetes per zgjidhjen e ngercit politik mes paleve ne vendin tone, ka theksuar se Amerika nuk e ka ndryshuar politiken dhe as interesin e saj ndaj Ballkanit.

Në një interviste per gazeten greke Kathimerini ai pergjigjet prere se kufijtë ne vendet e Ballkanit janë te përcaktuara dhe nuk përbejnë çështje për diskutim.

“Kufijtë e vendeve në Ballkan janë të përcaktuara qartë, te njohur ndërkombëtarisht dhe nuk janë objekt i kontestit. Ndryshimi në kufijtë e Ballkanit nuk do të kontribuonte për sigurinë dhe stabilitetin në rajon. E kundërta, siç e dimë nga përvoja, përpjekjet për të ndryshuar zonën e kufirit mund të jenë shumë destabilizuese. Ne i bëjmë thirrje politikanëve në rajon që të përmbahen nga retorika nxitëse e ndarese, dhe në vend të kësaj të përqëndrohen në raportimin e reformave themelore politike dhe ekonomike të nevojshme për ecurinë e integrimit të tyre në institucionet euro-atlantike”– tha ai.

Pyetur per zerat qe vijne nga Beogradi, Shkup, madje edhe Moska, per shqetesimin lidhur me nje destabilitet ne Ballkan, nxitur nga nje retorike nacionaliste e udhëheqësve shqiptarë, që është perceptuar si një përpjekje për të krijuar “Shqipërinë e Madhe”, zyrtari i larte amerikan ka qendrimin e tij.

“Ne nuk e mbështesin riberje te hartës në Ballkanin Perëndimor dhe refuzojmë retorikën nacionaliste nga çdo burim. Unë nuk jam në dijeni të ndonjë përpjekje serioze për të ndryshuar kufijtë në rajon. Ne shpresojmë dhe presim që liderët e rajonit do të vazhdojë të kërkojë mundësi për të adresuar çështjet për të cilat ato kujdesen per qytetarët e tyre, të tilla si rritja ekonomike. Udhëheqësit duhet të punojnë së bashku për të reduktuar ndonjë tensionit etnik apo politik”- tha ai.