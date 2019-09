“Ndryshimi, lajm i keq për zyrtarët e korruptuar”, mesazhi i SHBA për Reformën në Drejtësi

Zv/shefi i Misionit në Detyrë Dan Koski ka dhënë një mesazh të fortë për zbatimin e ligjit dhe Reformës në Drejtësi.

Ambasada Amerikane në vendin tonë ka zgjedhur një pjesë të fjalës së mbajtur prej tij gjatë aktivitetit mbi Projektin për Planifikimin dhe Qeverinë Vendore të USAID/Albania për ta ndarë me ndjekësit në faqen e saj në “Facebook”.

“…jo të gjithë ndajnë qëllimet tona për të përmirësuar zbatimin e ligjit dhe qeverisjen e mirë në Shqipëri. Për zyrtarët e korruptuar, ndryshimi që ne po sjellim është një lajm i keq. Është si rëra në ingranazhe, e cila shumë shpejt do bëjë që aktivitetet e tyre korruptive të ndalen. Ne e dimë se ata do të luftojnë dhe do të përpiqen në çdo moment të bllokojnë përpjekjet tuaja për të çuar përpara këto qëllime të rëndësishme. Mos u stepni. Mos u shkurajoni. Vazhdoni të qëndroni në këmbë dhe të luftoni për reformat që do të forcojnë shoqërinë shqiptare për ju dhe brezat e ardhshëm. Ju besoni që në horizont është një e ardhme më e ndritur për Shqipërinë. Të njëjtën gjë mendojmë edhe ne, dhe do ta vijojmë këtë rrugëtim së bashku me ju.”

Zv. Shefi i Misionit në Detyrë Dan Koski gjatë aktivitetit mbi Projektin për Planifikimin dhe Qeverinë Vendore të USAID/Albania.

Lexoni fjalimin e plotë: https://bit.ly/2miR5ib

