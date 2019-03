Ndryshon ligji tatimor, ja çfarë duhet të dinë bizneset

Kanë hyrë në fuqi ndryshimet në ligjin për procedurat tatimore, që është edhe drafti më i rëndësishëm për biznesin. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve përmes një njoftimi në faqen e saj online citon se cilat janë ndryshimet kryesore.

“Nëse tatimpaguesit duan të kalojnë në statusin pasiv, do të duhet që më herët të kenë paguar detyrimet tatimore. Në rast se ata do të kryejnë transaksione në kohën që janë në statusin pasiv, do të zbatohen penalitete, si për shitësin, ashtu edhe për blerësin”

Ja cilat janë ndryshimet e bëra në ligj:

“Tatimpaguesit, të cilët do të aplikojnë në Qendrën Kombëtare të Biznesit për të kaluar në status pasiv do të duhet që më parë të kenë paguar të gjitha detyrimet tatimore.

Një person fizik me të njëjtin numër të identifikimit personal regjistrohet vetëm një herë nga Qendra Kombëtare e Biznesit.

Atij i lind e drejta të regjistrohet dhe të pajiset me një NIPT/NUIS të ri nga QKB vetëm pas çregjistrimit të NIPT-it/NUIS-it ekzistues.

Për çdo vend tjetër të ushtrimit të veprimtarisë, të ndryshme nga vendi kryesor i ushtrimit të aktivitetit, personi fizik, pajiset me një certifikatë, me numër unik identifikimi të njëjtë me atë të regjistrimit, por me numër serial të ndryshëm me qëllim identifikimin vendndodhjes të veprimtarisë së re;

Njoftimi nga ana e administratës tatimore, kur arrin në përfundimin se një detyrim tatimor nuk është paguar plotësisht, mund të bëhet edhe me forma të tjera të dërgimit të njoftimit, përveç postës dhe rrugës elektronike, duke përfshirë edhe dorëzimin dorazi të njoftimit kundrejt konfirmimit të marrjes së tij prej tatimpaguesit.

Parashikohen penalitete si për shitësin ashtu edhe për blerësin nëse kryejnë transaksione me subjekte në statusin “Pasiv”;

Thjeshtëzimi i procedurës së çregjistrimit të tatimpaguesve/subjekteve të regjistruar në QKB dhe pranë Administratës Tatimore; Nuk është më detyrim pagesa e kamatëvonesës, në rastet e apelimit/ankimimit;

Në rastet e kundërvajtjeve në lëshimin e faturave tatimore, dëftesave tatimore dhe dokumentimin e transaksioneve, nëse tatimpaguesi pranon vlerësimin tatimor dhe e paguan detyrimin, gjoba zbritet me 30 (tridhjetë) për qind.

Sqarim i parimit antishmangie si një nga metodat alternative të vlerësimit në rastet e veprimeve për shmangien e tatimit dhe abuzimit me parimet e ligjit tatimor”

Kryetari KQZ Klement Zguri ka bërë me dije në Komisionin e Ligjeve për veprimtarinë e institucionit që drejton gjatë vitit 2018 se KQZ ka gati drafti-udhëzimin për partitë politike për keqperdorimin e burimeve shtetërore.

Partitë poltike i sjellin me vonesë propozimet por komisionerë dhe i ndryshojnë, gjë që hedh dyshime mbi administratën zgjedhore, cënon funksionimin e KZAZ-ve, cënon procesin e numërimit të votave duke vonuar nxjerrjen e rezultateve, cënon procesin zgjedhor” u shpreh Zguri, ndërsa kërkoi nga partitë t’i japin fund një sjelljeje të tillë.

Zguri u ndal më tej edhe në procedurën e ligjit për dekriminalizimin për të cilin u shpreh se nga nisja e funksionimit të ligjit, KQZ ka marrë 166 vendime për dekriminalizimin.

Kreu i KQZ foli gjithashtu edhe për problematika të ndryshme në vendimmarrje të ardhura këto për shkak të vakumeve ligjore.

“Përplasja politike me shumë gjasë nuk do e lë KQZ pa e përfshirë në vorbullën e vet në organzimin e zgjedhjeve lokale. Për këtë Kuvendi duhet ta mbrojë KQZ-në. Zgjedhjet meritojnë një administratë të fortë dhe profesionale. Që zgjedhjet lokale të jenë me standarde Kuvendi duhet të mbështesë komisionin, sepse mund të kemi nevojëpër ndihmën tuaj” u shpreh ndër të tjera Zguri.