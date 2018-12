Në 100-vjetorin e lindjes të kundër-admiralit Abdi Mati

Më 23 dhjetor të këtij viti Abdi Matit i përkujtohet 100 vjetori i lindjes.Ai lindi në Fullqet të Matit, në një fshat të bukur e të begatë, të cilin matjanët e ruajnë në memorien e tyre si “Stambolli i vogël”. Fullqetasit janë shquar si njerëz me tiparet e burrërisë e të zgjuarsisë, si fisnikë të vërtetë. Në veçanti fullqetasit, me banorët e Gurit të Bardhë, dallohen si arsimdashës.

Qysh në vitet e pushtimit otoman mjaft fullqetas shkuan për studime në Anadoll, sidomos në shkollat ushtarake të Perandorisë Turke. Edhe në vitet e Mbretërisë së Zogut shumë fullqetas ndoqën shkollat e larta, në Itali e gjetkë, ndërsa, në vitet e pasçlirimit, shumë prej tyre u bënë intelektualë të mirëfilltë.

Gjyshi i Abdi Matit, Abdiu dhe i ati, Adili shërbyen si oficerë në shumë krahina të Perandorisë. Si Pasha i Prizrenit dhe Pasha i Prishtinës shërbeu Gjenerali Abdi në vitet e pushtimit otoman. Edhe Adili, babai i kundëradmiralit Abdi Mati, po në Stamboll u lind nga një turkeshë, gruaja e Pashait. Adili, pasi kishte përfunduar Akademinë e Lartë Ushtarake të Stambollit ( duan të thonë se ka patur të njohur, në vitet e Akademisë, udhëheqësin e madh të Republikës së Turqisë, Qemal Ataturkun) në prag të pavarësisë së Shqipërisë më 28 Nëndor të 1912 kthehet në Shqipëri për të shërbyer në radhët e Ushtrisë Kombëtare të Shqipërisë. Edhe nëna e Abdi Matit, Melekja e bukur, turkeshë qe. Ajo i dhuroi Adilit katër djem: Galipin, (që lindi në Turqi), Abdiun, Ganiun dhe Petritin, që lindën të tre në Shqipëri. Babai i Abdiut, Adil beu, vdiq në Tiranë në vitin 1929.

Fëmijëria e Abdiut jetim qe e vështirë. Pasi mbaroi vitet e semimaturës me shumë përpjekje e vështirësi shkoi për studime në Romë, në shkollën e mesme ushtarake.

Jo rastësisht Abdiu ndoqi karrierën ushtarake. Si Galipi, vëllai i madh ashtu dhe Abdiu përfunduan me sukses shkollën e mesme ushtarake në Itali. Si duket për ata foli geni i prejardhjes të të parëve: gjyshi dhe i ati i tyre kishin qenë oficerë, me ofiqe të Portës së Lartë. Çuditërisht, vite më vonë, djali më madh i Abdiut, Iliri, po oficer përfundoi, megjithëse jashtë dëshirës së tij.

Në Romë, në vitin 1939, Abdiu përfundoi me sukses Shkollën e mesme ushtarake dhe nisi studimet në Akademinë Mbretërore Navale të Livornos, të cilën e përfundoi me sukses, duke u titulluar oficer me gradën toger. Abdiu e priti me shumë indinjatë pushtimin fashist të Shqipërisë, më 7 Prill të 1939. Vetëm në muajin mars të vitit 1943 atij iu krijua mundësia të largohej fshehurazi nga Italia e të futej në radhët e partizanëve të Çetës së Pezës, e komanduar nga heroi i Popullit Myslym Peza.

Në vitet e luftës Abdiu, nga partizan i thjeshtë, ngarkohet me detyrën e komandantit të çetës së Darsisë së Peqinit, ndërsa në shtator të po atij viti komandon batalionin e dytë të Grupit të Pezës. Në vijim të luftës për çlirim të Atdheut Abdi Mati mori pjesë si kuadër drejtues në luftimet që zhvilluan Brigada e 3-të S, më vonë Br. 24 S, derisa në shkurt të vitit 1945 ai emërohet shefi i seksionit të Marinës Ushtarake, pranë Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë.

“…shoku Abdi, – i foli Enver Hoxha, në takimin e parë, pasi ai ishte emëruar në detyrën e re – ju jeni specialist detar, prandaj komanda ju ngarkon në këtë sektor sa të vështirë aq dhe të nevojshëm për vendin dhe ushtrinë…Unë ju them se duhet filluar nga hiçi, ashtu siç është filluar në të gjitha fushat ekonomike, politike dhe ushtarake…Ne kërkojmë që vendi ynë të ketë flotën e vet luftarako-detare, flotën tregtare, flotën e peshkimit, portet dhe çdo gjë që ka të bëjë me bregdetin dhe detin… – përfundoi ligjëratën e tij Komandanti i Përgjithshëm.

-Ju falënderoj nga zemra, shoku Komandant, për besimin që më dhatë duke më emëruar në këtë detyrë kaq të rëndësishme të Ushtrisë tonë NÇl. Ju premtoj se do të bëj çmos, – foli me zë të sigurtë Abdi Mati, – për të justifikuar besimin tuaj ndaj meje…

Abdi Mati, pas çlirimit të Shqipërisë, iu përvesh fuqishëm krijimit, po thuajse nga hiçi, të Flotës Luftarako-Detare. Ai, duke qenë në karakter stoik e këmbëngulës me mjaft zotësi mobilizoi kuadro e punonjës që i duheshin për të ngritur nga fundi i detit motoskafë apo barka të vogla transporti e me ato të realizonte gradualisht rojen bregdetare, për mbrojtjen e bredetit shqiptar. Më 15 gusht 1945, në portin e Durrësit, mbi motoskafin “Mujo Ulqinaku” u ngrit për të parën herë Flamuri Luftarako Detar, prandaj ajo ditë u konsiderua dita e krijimit të FLD-së.

Do të mbeten gjithnjë të paharruar në historinë e FLD-së kuadrot e viteve të pare të pasçlirimit: Petro Bicolli, Çelo Arëza, Stavri Çika, Pali Carapuli, Ndoc Gjeluci, Rudolf Bumçi, Stefan Maliko, Ligor Sava, Guri Laze, Jani Bushi, Anastas Qendro, Nazmi Mezini, Isuf Galiçiç, Qemal Braka e shumë e shumë të tjerë, që të komanduar e drejtuar nga Abdi Mati, me shumë sakrifica ngritën nga uji motoskafë e barka të mbytura, prej të cilëve u krijua bërthama e parë e Flotës së ardhshme Luftarako Detare.

Abdi Mati i donte shumë kuadrot e Flotës, në të njejtën kohë kujdesej t’i arsimonte e t’i ruante ata.

Më kujtohet mirë krijimi i ekuipazheve të nëndetëseve të brigadës, fundin e vitit 1957. Atëhere flota kishte shumë pak oficerë me arsim të lartë, që aq shumë i nevojiteshin nëndetëseve. Komandant Abdi Mati, me guxim e mençuri mori, e nga nuk mori, kudro të flotës e të ushtrisë dhe me ata kompletoi organikat e nëndetseve.

Nga ana tjetër planifikoi dhe dergoi për studime në ish BS e në Universitetin e Tiranës të tjerë kursantë e studentë, të cilët për pak vite u bënë kuadro profesionistë të nëndetëseve. Abdi Matit i takon merita e krijimit, për herë të parë në historinë e vëndit, në qytetin e Vlorës të Shkollës së Lartë të Marinës, e cila nxorri kushedi sa kuadro të mrekullueshëm për FLD-në, si dhe për anijet e flotës tregtare e të peshkimit.

Me Abdi Matin në krye punuan e drejtuan me shumë përkushtim e mençuri shumë kuadro të tjerë të flotës, të tillë si kundër-admirali Ziqiri Mero, Qamil Poda, Mark Plani, Xhemal Shani, Pali Carapuli, Dashamir Ohri, Shefqet Pinari, Hazis Hasa, Muharrem Lulolli, Piro Kola, Arqile Papadhimitri, Fatos Voshtina, Ylber Sevrani, Shezai Osmani e shumë të tjerë.

Abdi Mati kishte një horizont të gjërë njohurish mbi detin, historinë, artin, kulturën. Ai ishte kërkues ndaj vartësve dhe model për ‘ta. Ai edhe në familje, së bashku me Zairën e shtrenjtë, ishte kërkues ndaj fëmijëve. E përmenda djalin e madh, Ilirin, i cili pa dëshirën e tij ndoqi studimet për inxhinjeri të rrymave të dobta, që iu dha nga MMP. U zemërua shumë Iliri me të atin, ngaqë Abdiu e detyroi të shkonte të punonte në Pashaliman. E megjithatë, babai i tha të birit: “…E para, asnjëherë të mos gabosh në kryerjen e shërbimit të oficerit të rojës. E dyta, dhe kjo të mbetet midis nesh, nëse një ditë do të të detyrojnë të qëllosh mbi popull, qëllo më parë veten! Ik tani e puno mirë e mos të vish kurrë për të kërkuar transferim!”

Ky ishte kundër-admiral Abdi Mat, i cili me kulturën e madhe profesionale e të gjithanshme, me aftësitë e veta drejtuese, organizative e komanduese la gjurmë të thella në forcimin e Flotës Luftarako Detare të Shqipërisë.

Abdi Matin populli i Matit e zgjodhi disa herë si deputet në Kuvendin Popullor të Shqipërisë. Në kujtim të tij një rrugë në qytetin e Burrelit dhe një tjetër në qytetin e Klosit mbajnë emrin e Abdi Matit.

* Veteran