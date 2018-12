Lëvizja e studentëve i kërkon Kryeministrit: “Plotëso tetë pikat tona”.

Më e rëndësishmja prej tyre dhe më lehtë e zbatueshme nga qeveria është përgjysmimi i tarifave.

Është më e lehtë, pasi mund të realizohet me një vendim të Këshillit të Ministrave dhe kalimin e tij në Parlament, por është më e shtrenjta. Sipas specialistëve përgjysmimi i tarifave është pjesa më e madhe e 250 milionë eurove që kërkon realizimi i 8 pikave studentore.

Shefi i qeverisë përgjigjet: “Jam gati t’ua plotësoj të tetë pikat, por eja të diskutojmë”.

Studentët: Plotësoji Nuk ka diskutime, nuk ka negociata, plotësoji,, pastaj futemi në negociata dhe diskutojmë.

Shefi i qeverisë: Të bërtasësh në kor se nuk duam diskutime, nuk është gjetje e mençur…Unë ju jap më shumë se 8 kërkesat tuaja, por ejani.

Kori i studentëve si në tragjeditë greke: Nuk ka diskutime, nuk ka negociata.

Po bëhen nëntë ditë kështu.

Dy llogore që tashmë janë vetëm pak metra larg njëra tjetrës.

Studentët presin, ecin, këndojnë, ndahen, takohen, zënë udhët, marrin mikrofonat. Thonë që tani partitë po kujdesen për logjistikën. Për ujët, për drutë e zjarrit netëve, për batanijet. Për ushqimin…

Studentët presin. Disa idealistë, disa të politikës së fshehtë, disa aspirues, disa të llastuar, disa pritës, disa nxitës. Presin duke e mohuar çdo bisedim.

Nga foltorja e parlamentit, edhe një herë, kryeministri betohet se 8 kërkesat do të plotësohen, por ato janë pak, ai, si drejtues i qeverisë ka edhe të tjera, për të bërë përmbysjen e madhe në sistemin e arsimit.

Loja vazhdon: Tetë kërkesat janë nisur dhe presin përgjigjen e tyre. Përgjigjja është nisur dhe pritet dialogu.

Kaq e vështirë është të merren vesh?!

Ka një rrugë: Studentët kanë sjellë tetë kërkesa. I duan. Shefi i qeverisë që do më shumë, le të shpallë projektin e tij, ku janë të përfshira edhe këto tetë pika.

Kjo është një këshillë për shefin e qeverisë:

Studentët kanë bërë 8 kërkesa, me të cilat shefi i qeverisë është i një mendje. Le të bëjë shefi i qeverisë publikisht, të ditura me afate projektet e tij për ndryshimin e gjendjes: të dihen qartas idetë, synimet dhe vizioni i qeverisë që shkon përtej tetë kërkesave.

Le të shpallë se që nga janari do të përgjysmohen tarifat universitare, se brenda janarit do të ketë çdo student kartën e tij, se brenda muajit shkurt do të ketë kodin e tij ligjor për Vettingun e trupës akademike; se, ta zëmë, deri në fund të vitit do të jenë këto ndërtime e deri në fund të mandatit të tij do të investohen X milionë euro për jetën e studentëve, se, ta zëmë , vëllait të Bujar Nishanit do i merren objektet që ka zaptuar në Qytetin e Studentëve, etj, etj.

Tetë pikave konkrete shefi i qeverisë le t’u përgjigjet me vizionin dhe detyrimin e tij. Konkret. Të afatizuar. Të miratuar.

Në të kundërt, të dy palët, ku janë ngjitur tani edhe palë të tjera, po “gjuhen me topa bore” në këtë fillim dimri, që mund të jetë i gjatë, shumë i gjatë.

Dhe me ngrica.

Se cilët do të jenë të ngrirë pas këtij dimri të ashpër do jetë e vështirë të dihet. E sigurte se nuk do të jenë studentët.

Dita