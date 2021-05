“Ne “idiotët e dobishëm”/ Një replikë me maskarenjtë e dëmshëm mbi pyetjen: A lëviz ende treni PD-ist me mazutin berishist”

Viktor Malaj

Njëri nga analistët që ka humbur vendin e punës qysh kur qeveria aktuale ia mbylli bizneset mafiozit italian Beketi, dhe prej atëherë e deri tani shkruan dhe flet nëpër studiot televizive gjatë 365 ditëve të vitit kundër qeverisë dhe, veçanërisht, Kryeministrit Rama, shkruante një ditë se “Mjafton të shohësh korin laraman të mbrojtësve të Ramës, të përbërë nga… ca idiotë të dobishëm që pretendojnë se po luftojnë ende traditën e berishizmit”.

Sipas analistit në fjalë, të gjithë ata që besojnë dhe thonë se berishizmi është morali dhe filozofia udhëheqëse e “shtabit” drejtues të PD-së sot jo vetëm e kanë gabim, por janë thjesht ca “idiotë të dobishëm”. Duke pasur parasysh se fjala idiot pëcakton individë budallenj, me zhvillim të vonuar mendor, jo më shumë se të një fëmije tre vjeçar dhe me kuotimin e inteligjencës nën 25, mund të konkludojmë se autori i cituar më sipër i konsideron të gjithë gazetarët, analistët apo qytetarët e tjerë, bartës të mendimit dhe bindjes së sipërcituar mbi berishizmin, si njerëz që nuk kuptojnë asgjë dhe se me mendimet e tyre të gabuara ndihmojnë Edi Ramën. Se si mundet që idiotët të ndihmojnë dikë, kjo është një enigmë që mbetet për t’u zbuluar.

Meqënëse e gjej veten tek të gjithë ata që besojnë se “treni PD”-ist lëviz me “mazutin berishist”, pavarësisht cila kukull ndodhet formalisht në krye të saj, më duhet t’i them disa fjalë rreth grupit gazetaresk që përfshihet në togfjalëshin “idiotë të dobishëm”, por edhe rreth atyre njerëzve mediatikë që, prej kaq kohësh, rreken të bindin popullin shqiptar se ky vend nuk ka parë ndonjëherë qeveri më të pavlerë dhe as Kryeministër më arrogant, të korruptuar dhe inkriminuar, prandaj duhet rrëzuar me çdo mjet.

Të jesh kritik i qeverive është jo vetëm e moralshme, por edhe e dobishme dhe i bën nder cilitdo që pozicionohet në ato llogore. Por, të jesh nihilist, nxirës i çdo pune qeverisëse, përgojues dhe mohues i punëve të mira, sado të pakta qofshin, dhe interpretues keqdashës i çdo investimi qeveritar, duke ia paraqitur ato lexuesve dhe shikuesve si afera korruptive dhe kriminale, do të thotë se nuk udhëhiqesh nga kurrfarë parimesh morale apo idealesh qytetare por thjesht dhe vetëm shpreh dufin dhe urrejtjen tënde kundrejt dikuj apo disave që, me apo pa të drejtë, drejtpërdrejt apo tërthorazi, të kanë cenuar interesat vetjake.

Siç e kam pohuar disa herë në shkrimet e mija, qeveria aktuale nuk mund të konsiderohet më e mira që mund dhe duhet të kemi, por fatkeqësisht është më e mira që kemi, më e mirë se alternativat që i ofrohen popullit shqiptar. Ne “idiotët e dobishëm”, të emërtuar kështu nga maskarenjtë e dëmshëm, jemi për një qeveri më të mirë dhe më të denjë për popullin shqiptar, qeveri që mund të lindë nga forca të reja politike apo nga një ndryshim i thellë progresiv i opozitës së sotme. Skota e maskarenjëve të dëmshëm është për zëvendësimin e kësaj qeverisjeje me cilëndo tjetër, duke përfshirë edhe bandën politike berishiste që s’ka lënë gjë pa iu bërë shqiptarëve dhe Shqipërisë qysh kur ka dalë në skenën politike.

Dhe tani, le të shohim pak nëse “tradita berishiste” është ende e gjallë apo ka vdekur tek PD-ja dhe opozita aktuale. Për ta pasur të qartë problemin duhet t’iu përgjigjemi disa pyetjeve: A përfaqson trashëgimia politike berishiste një moral, filozofi dhe sjellje demokratike dhe progresiste apo, përkundrazi, përfaqson modelin e padenjë të qeverisjes, sjelljen e pamoralshme politike dhe inkriminimin e kupolës drejtuese? A është kjo trashëgimi ende udhërrëfyesja e opozitës dhe frymëzuesja e saj politike, apo opozita e ka braktisur dhe dënuar një model të tillë politik në qeverisje dhe opozitë? A premton kjo opozitë një model qeverisjeje më të suksesshëm, më të drejtë dhe më të painkriminuar se ajo që kemi?

Për ne “idiotët e dobishëm”, berishizmi përfaqson modelin arkaik të të menduarit, modelin vulgar të të shprehurit, modelin antidemokratik të sjelljes në pozitë dhe opozitë, si dhe modelin kriminal të qeverisjes. Nëse maskarenjt e dëmshëm besojnë se kjo nuk është e vërtetë, atëherë këtu mbyllet diskutimi dhe secili është i lirë të thërrasë: Rroftë Sali Berisha dhe berishizmi!

Që një individ udhëheqës politik dhe, aq më tepër, një parti politike, të besohet se nuk mendojnë, nuk sillen dhe nuk drejtojnë sipas një trashëgimie politike të gabuar dhe të inkriminuar, siç ne besojmë se është berishizmi, duhet që këta individë apo forca politike t’i kenë bërë një analizë asaj trashëgimie, të kenë evidentuar të gjitha gabimet dhe fajet, por edhe krimet e bërë, t’i kenë dënuar ato dhe të kenë premtuar se do të ecin në një rrugë tjetër, më parimore, të moralshme dhe demokratike. A e ka bërë këtë gjë PD-ja dhe kupola e saj drejtuese deri më sot? Askush dhe asnjëherë, madje edhe ata që krijuan shizmat në atë parti janë berishistë në formim dhe moral politik. Cili prej figurave të sotme drejtuese të kësaj partie u ngrit në vitin 1993 kundër burgosjes politike të udhëheqësit të opozitës? Cili prej tyre e dënoi dhunimin mbarëkombëtar të procesit zgjedhor të majit 1996 dhe dhunimin fizik të deputetëve kundërshtarë në Sheshin “Skënderbej”? Cili politikan i asaj partie i tha ndal Sali Berishës dhe qeverisjes së tij në mars 1997 kur vendosi gjëndjen e jashtëzakonshme, u rizgjodh President nën atë gjendje, urdhëroi mobilizimin e forcave paraushtarake nga veriu kundër jugut dhe përdorimin e artilerisë, LHL dhe aviacionit kundër popullsisë civile? Cila figurë apo figurinë politike e kësaj partie e ka dënuar deri tani marrjen e pushtetit me dhunë, me armë dhe tanke në 14 shtator 1998? Cili prej tyre u ngrit në vitin 2009 të thoshte: Le t’i hapim kutitë e votimit sepse ne jemi parti demokratike dhe na intereson vetëm e vërteta dhe vullneti popullor dhe nuk kemi gjë për të fshehur? Cili prej tyre e ka dënuar moralisht dhe politikisht vrasjen e protestuesve të pafajshëm në janar 2011 ? Asnjë për be.

A nuk i dinte drejtuesi i sotëm formal i PD-së, Lulzim Basha të gjitha sjelljet dhe krimet e qeverisjeve PD-iste kur iu bashkua asaj shend e verë me shpresën fatlume për poste të larta shtetërore? A nuk ishte z. Basha ndër figurat politike kryesore të asaj partie dhe qeverisë përkatëse kur u falsifikuan zgjedhjet e 2009 dhe, sidomos, ato të 2011 për bashkinë e Tiranës që i dhanë atij, padrejtësisht, kreun e asaj bashkije? A nuk është Lulzim Basha personi politik që ka shpallur me krenari se “ne i përkasim shkollës berishiste… Sali Berisha është një aset i PD-së dhe i gjithë Shqipërisë”? A nuk pritet që nxënësit të vënë në jetë mësimet e marra në shkollat për të cilat janë krenarë që i kanë ndjekur? Në fund të fundit, a nuk është ende gjallë fizikisht dhe aktiv politikisht Sali Berisha, para të cilit dhe kundër sjelljes amorale dhe antidemokratike të të cilit nuk bëzan asnjë figurinë e asaj partie? Atëherë, si është e mundur që “trashëgimia berishiste” nuk ekzistoka ende në medjet dhe formimin e kupolës drejtuese të kësaj opozite? A nuk ka pohuar edhe z. Ilir Meta se “me Sali Berishën na lidh e njëjta kimi” dhe se “sikur të vijë në fushatë me mua edhe Doktori i Madh ju nuk do të keni fare grup parlamentar”?!

Si “idiot i dobishëm” unë mund të bije dakord me maskarenjt e dëmshëm në faktin se kjo qeverisje nuk është sa i janë mundësitë për të qenë efikase, se ka vërtetë shenja treguese për afera korruptive dhe se në veprimtarinë e saj ka pak ose fare pak mendime dhe trajtime majtiste. Por unë nuk mund të pranoj që ata që kanë rrahur, burgosur dhe vrarë kundërshtarë politikë, dhe nuk kanë ndjerë dhe as shprehur kurrfarë pendese dhe ndjese, janë më të mirë dhe më të vlefshëm se këta që ndaj kundërshtarëve politikë kanë përdorur si armë kryesore satirën, sarkazmën dhe gazin lotësjellës; se këta që median e etiketojnë “kazan” duhen zëvendësuar me ata që patën rrahur, burgosur e sakatuar gazetarë dhe djegur redaksi gazetash dhe, rrjedhimisht, qenë shpallur “armiq të shtypit të lirë”; se E. Rama, i dyshuar për afera korrupsioni me koncesionet apo PPP-të duhet zëvendësuar një orë e më parë me L. Bashën, të cilit iu provua nga KLSH (i drejtuar nga PD) dhe nga prokuroria se ishte përgjegjës për 235 milion euro “të humbura” në ndërtimin e “Rrugës së Kombit” dhe i shpëtoi gjykimit me procedura, pa u shpallur fajtor as i pafajshëm; se ish-Ministri i Bredshëm Lulzim Basha, i cili drejtonte operacionin e mbrojtjes së godinës qeveritare në 21 janar 2011, ku u vranë katër protestues paqësorë dhe sot pohon se “zbatuam vetëm ligjin”, qenka i denjë dhe i vlefshëm të zëvendësojë z. Rama i cili nuk ka ende në shpinën e tij qoftë dhe një të plagosur; që autorët e prishjes së mbikalimit tek Zogu i Zi dhe të ndërtimit të rrethrrotullimit “Shqiponja” qenkan më novatorë dhe të dobishëm se ndërtuesit e stadiumit të ri, Unazës së Madhe apo mbikalimit ende në ndërtim në rrugën Tiranë-Durrës; se ideuesit dhe zbatuesit e Drejtësisë së Plepave dhe penguesit e sabotuesit e Reformës në Drejtësi janë më të ndershëm dhe më të vlefshëm se ideuesit dhe zbatuesit e Reformës aktuale të Drejtësisë; se ata që iu kanë shpëtuar aferave të tyre kriminale pasi kishin zënë përfyti drejtësinë, ata që iu shkuan në shtëpi të pandehurve (S. Berisha tek I. Meta) një natë përpara se të gjykoheshin, apo pasi u dënuan nga gjykatat (L. Basha tek Xhelal Mëziu) për afera korruptive si dhe që bëjnë deputetë njerëz të dënuar nga gjykatat (si E. Salianji) do të na shpëtojnë nga inkriminimi i politikës etj. etj.

Ne “idiotët e dobishëm” besojmë se pushteti merret dhe dorëzohet vetëm nëpërmjet zgjedhjeve të lira e të drejta dhe jo nëpërmjet ngujimeve në Çadra, as braktisjes së parlamentit me shpresën për marrjen e pushtetit në tavolinë, as me sulme me zjarr e molotovë kundër godinave qeveritare dhe parlamentare dhe as me presionet për përsëritje të zgjedhjeve sa herë i humbet ato. Ne besojmë se në të gjitha proceset zgjedhore ka pasur parregullsi dhe shkelje ligjore sporadike, por nuk mund të besojmë e konkludojmë se krejt proceset zgjedhore duhen zeruar vetëm pse dikush u përgjua në 2017 duke thënë “tërmet, tërmet, a t’ia japim Dakos ca lekë se i duhen për fushatë” apo sepse Qeveria i shpeshtoi legalizimet e banesave apo dëmshpërblimet e tërmetit në prag të zgjedhjeve aktuale. Siç thoshte me të drejtë një koleg i medias i cili, me siguri, bën pjesë tek “idiotët e dobishëm”, opozita aktuale shpall si pretekste dhe kauza të saj parregullsi dhe shkelje të cilat, disa herë dhe sa herë ka qenë në pushtet, i ka kryer me shumicë dhe në përmasa shumë më të mëdha.

Ndryshe nga ne, maskarenjt e dëmshëm pohojnë se “Ne fakte nuk kemi parë (për manipulime). Në këtë kuptim fakte nuk ka. Unë jam nga ata që besojnë se zgjedhjet janë vjedhur, zgjedhjet janë blerë, zgjedhjet janë manipuluar… Provat e paraqitura nga PD janë prova fake…”. Pra, megjithëse as ata s’kanë parë prova manipulimi dhe as opozita nuk ka paraqitur prova reale të manipulimit apo blerjes së votave, prapëseprapë zgjedhjet janë vjedhur, blerë e manipuluar. Është kështu jo pse ka ndodhur vërtetë por sepse “armiqve” të pakompromis dhe të paparimtë të Qeverisë iu intereson të jetë kështu. Njerëz të tillë, të cilët i paraqesin zemërimet e tyre si parime dhe i shesin dëshirat e tyre si realitete që s’kanë nevojë të provohen, nuk do të pranoheshin as si dëshmitarë dhe jo më si gjyqtarë të së drejtës dhe të vërtetës.

Duke qenë të paparimtë, të paskrupullt dhe të papërgjegjshëm, ata janë edhe të dëmshëm. Nuk janë të dëmshëm për Edi Ramën, por për popullin dhe vendin sepse, vetëm që të realizohen interesat e veta dhe të qetësohen pasionet e tyre, janë gati ta yshtin dhe hedhin popullin në akte dhune dhe kaos. Në vitin 2019 pohonin se “nuk u bë nami edhe po u dogj ndonjë ndërtesë shtetërore; po të isha unë do të kisha lejuar edhe ca dhunë; opozita duhet të ndërmarrë akte radikale që nuk e lejojnë të kthehet më në kulisat dhe pazaret e mëparshme… Ata kanë fatin se Rama e ka hequr gardhin e Kryeministrisë. Pikërisht atë mund të pushtojnë… Nëse një pushtet vjedh me Avdylajt, atëherë del se ndaj këtij pushteti duhen marrë armët…”.

Në vend që t’i kërkojnë opozitës ndryshimin dhe përmirësimin moral, cilësor dhe demokratik, ata e nxisnin dje të dorëzonte mandatet parlamentare dhe të bojkotonte zgjedhjet lokale, gjëra të cilat vetë opozita i pranon sot si të gabuara, ndërsa sot e kritikojnë Bashën pse e braktisi rrugën e molotovëve dhe sulmeve ndaj institucioneve. Për ta nuk kanë rëndësi provat për të vërtetuar parregullsinë e zgjedhjeve, nuk kanë rëndësi as dhjetëra sondazhe të huaj dhe vendas që e tregonin qeverisjen fituese të zgjedhjeve qysh disa muaj para votimeve, nuk ka rëndësi fakti që PD-ja nuk ka qenë kurrë forcë e parë në zgjedhje përveç vitit 1992, nuk kanë fare vlerë vëzhgimet dhe vlerësimet e të huajve. Për ta kanë rëndësi vetëm dëshirat e tyre, të parealizuara, dhe pretendimet e tyre të paprovuara.

Në këto rrethana, unë vazhdoj të anoj nga grupi i “idiotëve të dobishëm” dhe e refuzoj me përbuzje grupin e maskarenjve të dëmshëm, të cilët duket qartë që nuk luftojnë për parime, as për moral dhe as për demokraci, por thjesht dhe vetëm për interesat e veta meskine.