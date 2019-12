Në ish-Institutin tonë ka patur sizmologë shumë të mirë

Pershendetje, zoti Thano,

Lexova ne gazeten DITA per pritjen e Prof. Spiro Pavlides nga ana e z. Gramoz Ruci.

Nga intervista ne DITA gjithkush kuptoi se Prof. Pavlides eshte nje njeri i thjeshte, i edukuar e me kulture te gjere. Per me teper eshte edhe teper human dhe termetin ne Shqiperi e perjetoi sikur te kish ndodhur ne vendin e tij.

Por duhet thene se Prof. Pavlides nuk eshte sizmolog i mirefillte. Si vend me rrezik te larte sizmik, Greqia ka investuar ne sektorin e sizmologjise dhe per rrjedhim ka specialiste shume te mire sizmologjie.

Per sa i perket perfishrjes se specialisteve te huaj ne aspektet sizmologjike te TAP, duhet thene se TAP perfshiu ata specialiste, te cilet kishin punuar ne kete projekt edhe ne Greqi. Pra, sipas meje,TAP nuk duhet marre si reference, ne kete drejtim. TAP ben pjese ne rutinen e zakonshme, ku perfshirja e specialisteve shqiptare anashkalohet ne menyre te habitshme.

Nderkohe, sic dihet, ne ish institutin tone te sizmologjise, ka patur sizmologe shume te mire.

Mendoj se do t’i bente nder edhe gazeten tuaj, nqs do intervistonit Profesor Shyqyri Aliaj, i vetmi nga “senatoret” e sizmologjise qe jeton ende dhe eshte ne pension. “Senatori” i dyte quhet Siasi Kociaj dhe jeton e punon ne USA, pavaresisht moshes.

Nderkohe, nga brezi pas tyre, mund te permend Z. Arben Pitarka (i biri i te madhit Sule Pitarkes), i cili jeton ne USA e punon si sizmolog. Nje nga sizmologet tane, i cili punon ne Institutin e Gjeoshkencave dhe eshte specialist shume i mire, me ka thene, para 2-3 vitesh, se artikujt e Arben Pitarkes, citohen edhe nga sizmologet japoneze, te cilet jane nga me te miret ne bote. Z. Pitarka ka studiuar ne France e Japoni.

Mendoj se, do te ishte mire sikur te gjenit mundesine te lidheshit me Z. Pitarka, per ta intervistuar. Terthorazi, intervista do te nxirrte ne pah edhe masakren e bere me institutet shqiptare (sizmologji, hidro-meteorologji, instituti i ullirit, duhanit, etj.).

Faleminderit per mirekutimin

Ardian Shehu