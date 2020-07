Në janar vaksina anti-Covid në farmaci, do kushtojë vetëm 3 euro

Ndërsa kanë mbetur ende 5 muaj deri në fund të këtij viti të vështirë e të brishtë, i cili do të hyjë në histori si viti i pandemisë nga Covid, duke e detyruar planetin të bllokohet dhe izolohet, duket se viti 2021 do të fillojë me shenjën e shpresës dhe rilindjes.

Presidenti i Kompanisë Bioteknike Italiane ‘Irbm’, e cila në bashkëpunim me Universitetin e Oksfordit po zhvillojnë antidodin kundër koronavirusit, ka deklaruar se vaksina do të gjendet në farmaci në muajin janar dhe do të kushtojë 2-3 euro.