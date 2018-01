I nderuar z.Kryeredaktor

Në oborrin e populluar të reformës në drejtësi liria e shprehjes është arlekini, ose, skllavi hileqar që di si të prishë planet e zotit të tij, dhe si të ndreqë planet vetiake. Arlekinin bëri, jo për të parën herë, në një intervistë televizive edhe Lulzim Basha kur dikush nga shikuesit e pyeti – pse ai qeshte edhe kur fliste për ngjarjen e 21 janarit 2011. Basha iu përgjigj “… çdo qelizë e trupit tim vuan për fatin e shqiptarëve nën këtë qeverisje”.

Djallëzia në përgjigjen e Lulzim Bashës synoi të fitojë pamjen e të vërtetës. Iluzioni dhe mashtrimi i Lulzim Bashës, me fatin që ai lexon në vijat e shputës dorës qytetarëve, quhen prej tij realitete. Ky është edhe nëntexti tragjik i reformës në drejtësi, principialitetin e të cilës partitë opozitare dhe përkrahësit e tyre miopë po e godasin me lirinë e shprehjes të trillimeve.

Ky është edhe misioni parësor i protestës të 27 janarit që frymëzohet nga etërit e krimeve të ndodhura, por, të pandëshkuara. Opozita pret që kërkesat e saj të fandaksura antiqeveritare, që shkojnë dorë për dore me sharjet dhe shpifjet, të prodhojnë bllokimin e reformës. Arësyeja brenda mëndjes të shëndoshë dhe praktika përkatëse nisën të sabotohen qëkurse u shpall nevoja e reformimit të drejtësisë, dhe, deputetët e opozitës “harruan” se vepra e tyre e mbarë, jo liria e shprehjes fantazmave, ështe mjeti për vendosjen e drejtësisë shoqërore në vend.

Qyshse teknologjia e komunikimit nuk njeh kufizim apo civilizim – ngaqë është inteligjencë artificiale në duart e të gjithëve – ajo manipulohet. Në këtë kuadër predikues ekstremistë, akademikë të roitur, dhe bashkudhëtarët e tyre – pa nënvleftësuar edhe disa fytyra të letrave, artit, e kulturës – kanë zgjedhur krijimtarinë shpirtzezë për të përmbushur kënaqësitë e tyre të dyshimta.

Në këtë festë të fëlliqësisë media sociale janë rrjeti më i keqpërdorur. Vështirë se kalon një ditë pa një sulm. Në emër të lirisë shprehjes Twitter, Facebook, kolonat e thashethemeve, etj., kthehen në fushëbeteja të banalitetit të çuditshëm kundër qeverisë. Si? Duke lindur monstra mendore, duke zgjuar monstrat e fjetura, dhe duke ngjallur ato të vdekura.

Pronarët e OJF kanë punësuar, jashtë organikës, operatorë, teknikë dhe hulumtues të zellshëm për të krijuar shpifje të nxehta – duke përzjerë dhe përpunuar fjalime, fotografi, dokumenta, dhe aktivitete të tjera me qëllim për për të ndihmesuar shpupurisjen e vëmendjes njerëzve nga reforma në drejtësi. Qeliza e IT në SHQUP e më gjërë postojnë kolazhe informacionesh poshtëruese nga veprimtaria shtetrore e nëpunësve shqiptarë ndër vite, të cilët, në të vërtetë kanë kryer detyrat e tyre funksionale në përputhje të plotë me kushtetutat e shtetit shqiptar nga 28 nëntori 1912 deri në dhjetor 1990.

Një organ zyrtar i SHQUP u tall me kryeministrin duke postuar fotografitë e tij me Donald Trump, Angela Merkel, M.Macron – me diçiturën se Edi Rama ishte i aftë vetëm për të shitur piktura! Për të mos u zgjatur, liria e shprehjeve të shfrenuara po e kalëron me shkulm nevojën urdhëruese për drejtësi sociale dhe unitet shtetror.

Eshtë normale të besohet se reforma në drejtësi është betejë parimore midis zhvillimit, dhe, prapambetjes. PS duket e paepur në angazhimin e saj përkrah modelit të zhvillimit, të konceptuar nga Edi Rama gjatë mandatit të tij të parë si kryeministër. PD di vetëm të kruhet, deri në rrjepje, nga sikleti se nuk po gjen dot aletin e duhur për ta nxirrë tërësisht pamjen e zhvillimit.

Reforma në drejtësi, si bazë e zhvillimit, eci përgjithësisht mirë deri ca kohë më parë. Po, sapo nxorri dhëmbët “Vettingu” paniku i verbër kapi rangjet e larta të politikanëve. Breshëria u përqëndrua te Arta Marku, e cila, u pagëzua prokurore e përgjithshme mes bombave tymuese dhe kërcitjeve të shashkave që i shtërngonin mes dhëmbëve deputetët e opozitës në Kuvend. Këta po përdorin lirinë e shprehjes për të zhvlerësuar pozitën zyrtare të Artës, grua përparimtare e komunitetit të fuqishëm qarkut Shkodër. I cili, po tregohet çdo ditë e më shumë kundërshtar i hapur i PD.

Arta mund të zgjidhet edhe prokurore e përgjithshme mandatplotë. Gjë që i lebetit më tej arlekinët. Dhe, mënyra më e mirë për ta tretur në lumë kopetencën e saj është që ta portretizojnë atë – nëpërmjet lirisë të fjalës – si një dështim të qeverisë, SHBA, BE; dhe jo si një juriste që ngjit shkallët, me takatin e vet, në altarin e drejtësisë.

ërballë përshtypjes relative në publik se liria e shprehjes mendimeve është frenuar disi vitet e fundit – ngrihen shpërthimet e tepruara të opozitës, të cilat, kanë për qëllim ta futin në qorrsokak proçesin e reformës në drejtësi. Ka, edhe një ndjenjë adoleshente që bubëron mes militantëve dhe ajkës të PS. Cila është ajo? Përpjekja për ti quajtur të padrejta mangësitë e qeverisjes. Për pasojë zërat kritik “tregohen me gisht”, ose, braktisen nga establishmenti. Gjithësesi, edhe kritikët janë duke u treguar paksa kopila në përzgjedhjen e objektivave të tyre, pasi, nuk duan ti humbasin kumbullat apo thërrimet që gëzojnë prej vitesh.

Po i mbyll këto rreshta me ata, me të dëshpëruarit. Janë ata njerëz të cilët i streson dukshëm mënyra se si politikanët i lajnë shpejt e shpejt hesapet e tyre me ngjarjet, me gjërat, dhe me njerëzit. U them të dëshpëruarve. Nëse liria e shprehjes është parim në Kushtetutën e Shqipërisë, ajo, për politikanët është thjeshtë një lloj sjellje, jo bindje. Prandaj qëndroni të fortë – jo si statuja falike, po si “Statuja e Lirisë”.

Nasho Bakalli