“Në komisionet e Vettingut duhen gjyqtarë dhe prokurorë të huaj”

Avokat Zaçe Islami ka propozuar në studion e lajmeve të Ora News që në krye të Komisioneve të Vettingut të vendosen gjyqtarë dhe prokurorë të huaj.

Ai tha se një gjë e tillë është kërkuar, por ende nuk është realizuar.

Avokati u shpreh se është e pamundur që 800 gjyqtarë dhe prokurorë të kalohen me një Vetting që përbëhet nga 12 këshilltarë apo 12 gjyqtarë.

“Nëse duam drejtësi në Shqipëri, e para e punës duhet që në këto sistemet e kontrollit të vihen njerëz që nuk kanë punuar në sistemin e drejtësisë, që nuk kanë qenë as prokurorë as gjyqtarë. Të vënë gjyqtarë dhe prokurorë të huaj. E kemi kërkuar këtë, por nuk po e bëjnë akoma. Kam besim se do bëhet, sepse nuk mund të vazhdojë kështu.

Është e pamundur që 800 gjyqtarë dhe prokurorë t’i kalosh me 12 këshilltarë apo 12 gjyqtarë që janë vendosur tek Vettingu, që nuk i del koha të marrin frymë e jo të flasin dhe të zgjidhin problemin. Dosja e një gjyqtari apo prokurori është minimumi 300-400 faqe, kur do ketë kohë ky specialist që t’i kontrollojë?” ka thënë ai.

Duke përjashtuar veten e tij, avokat Islami tha se kolegët e tij janë ata që e kanë “ushqyer” korrupsionin në drejtësi.

“Avokatët deri më sot, kolegët e mi dhe këtu me plot gojë e përjashtoj veten, janë ata që kanë ndihmuar dhe kanë mbajtur në këmbë sistemin e korruptuar të drejtësisë. Në kuptimin që gjyqtari për t’i marrë paratë do t’i marrë nga avokati sepse atij i beson, edhe prokurori për t’i marrë paratë nga i pandehuri do t’i marrë nga avokati sepse atij i beson, nga të tjerët trembet.”

Sa i përket ligjit të magjistraturës, avokati tha se Shkolla e Magjistraturës është njësoj si shkolla e partisë, pasi drejtohet nga juristë të ish-sigurimit të shtetit.

s.a/dita