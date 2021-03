Në kurs nga fillimi nëse hiqen pikët e patentës

Përveç heqjes së pikëve të patentës, sistem i cili u pranua dhe nga autoritet publike se nuk ka funksionuar si duhet në Shqipëri, qeveria do të detyrojë personin që humb lejen e drejtimit që të ndjekë kurse formimi përpara se të japë provimin. Mitat Tola, drejtor i Policisë Rrugore, tha në Komisionin e Veprimtarive Prodhuese se ndryshimet në Kodin Rrugor do të bëjnë që edhe në vendin tonë frika për humbjen e pikëve, do të jetë si në shtetet e tjera të Bashkimit Europian.

“Ky sistem pikësh nuk ka funksionuar dhe nuk ndihet frika që ndihet në BE, që ka frika humbjen e pikëve sepse humb kohë pune dhe duhet të shkojë në kurs. Me urdhër ose VKM do të përcaktohet mënyra, koha, se si do të ndiqet kursi përpara se marrësh provimin”.

Por përveç europianizimit të sistemit të pikëve të patentës, vetë deputetët e mazhorancës kanë kërkuar standarde europaine edhe në sinjalistikën rrugore, ku tabelat dhe daljet e shpeshta të mos penalizojnë drejtuesin e mjetit. Në shumë raste vendosja e tabelave me shpejtësi të ulët në 20 km/h në rrugët kombëtare e bën të pashmangshme shkeljen.

“Burimi kryesor i aksidenteve daljet dytësore në rrugë që kufizojnë dhe shpejtësinë. Duhet të parashikojmë rivendosjen standardizimeve”.

Kreu i Policisë Rrugore tha ndëshkimi ka nisur të orientohet për shpejtësinë e lartë dhe jo për shkeljet për tabelat me shpejtësi të ulët, ndërsa tha se burimi kryesor i aksidenteve është tejkalimi i shpejtësisë dhe jo mungesa e standardeve në rrugë.

