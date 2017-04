Në mrekullitë e pasosura të Rrajcës

Agim Blloshmi

Për çdo kënd që donte të shkonte në fshatrat e Rrajcës. Duhej të merrte leje nga organet e punëve të brendshme ku kërkohej një karakteristikë e mirë nga organizatat e partisë, fronti demokratik ose këshilli fshatit dhe më pas firmosej autorizimi nga sekretari i partisë. Për një qytetar të thjeshtë, që të shkonte tek njerëzit e afërt ose te ndonjë mik, as që bëhej fjalë sepse ishte frika e arratisjes në ish-Jugosllavi.

Rrajca është ndër fshatrat më të mëdhenj të rrethit të Librazhdit me rreth 12 mijë banorë dhe përbëhet nga disa fshatra si Kovanik, Rrajcë-Fushë, Rrajcë-Sutaj, Rrajcë-Skëndërbej dhe Rrajcë-Bardhaj.

Që të shkoje në fshatin më të largët duheshin disa orë të mbërrije, pasi mungonte rruga automobilistike. Pas viteve ‘90, Rrajca, që kur u shpall Park Kombëtar, mori një zhvillim të vrullshëm të infrastrukturor.

Pranvera sapo ka filluar me çeljen e luleve shumëngjyrëshe të mimozave, aguliçeve, pemëve frutore, ndërsa duke u ngjitur më lart, dimri akoma është në grahmat e tij të fundit.

Vetëm pasionantët dhe turistët e aventurës së natyrës e natyrës kërkojnë vendet më të bukura të zonës që të kalojnë kohën e lirë.

Rrajca mund të vizitohet brenda ditës ose mund të shijohen edhe për më gjatë bukuritë natyrore të kësaj zone, duke qëndruar në shtëpi pritëse. Por në verë mundesh të përdorësh dhe kampingjet.

Mikpritja e banorëve të zonës është proverbiale, si në shumë zona rurale të Shqipërisë, amvisat janë shumë të mrekullueshme me gatimet e tyre tradicionale.

Rrajca shquhet për traditën, etnografinë dhe kulinarinë e veçantë, karakteristike të zonës. Disa nga banorët kanë filluar duke rindërtuar banesat e tyre, duke mirëpritur turistë dashamirës të natyrës, për të shijuar bukuritë e kësaj zone.

Parku Kombëtar i Shebenik – Jabllanicës përbën një habitat nga më të mirët dhe më të përshtatshmit në Shqipëri, ku gjen numrin dhe llojshmërinë më të madhe të bimësisë së egër, të shkurreve dhe drurëve pyjorë, si dhe një numër dhe llojshmëri si askund gjetkë të kafshëve dhe shpendëve të egër.

Në territorin e Parkut ka specie drusore, kafshë dhe shpendë të rrallë në kërcënim zhdukjeje, të cilët janë evidentuar dhe hedhur që në vitin 2015 në “Librin e Kuq“ dhe gjendja është nën monitorim.

Zona e Shebenik – Jabllanicës me kushtet e përshtatshme të terrenit dhe formave të shumta gjeologjike e gjeografike dallohet për florën e pasur dhe shumë të larmishme. Ndër llojet kryesore të bimësisë përmendim, ahun (Fagus Sylvatica), bredhin (Abies Alba), lloje të ndryshme të dushkut (Quescus), lloje me prezencë më të rrallë si plepi (Populus tremula), shelgu (Salix purpurca), panja (Acer platanoides), si dhe bimë barishtore insektengrënëse, manushaqja e dukagjinit (Viola ducadjinika), e rrallë dhe e rrezikuar si dhe genista endemike (Genista hassertiana).

Parku është gjithashtu habitat i ariut të murrmë (Ursus arctos), ujkut (Canis lupus), dhisë së egër (Rrapicapra rupicapra), derrit të egër (Susscrofa), lundërzës (Lutra lutra), rreqebullit të Ballkanit (Lynx martinoi) etj. Ujërat e freskëta të lumenjve të parkut janë habitat i toftës së kuqërremtë (Salmo trutta fario).

Malet dhe kodrat e kësaj zone kanë pak a shumë të njëjtën lartësi mbi nivelin e detit, të cilat ndërpriten nga disa përrenj e lugina, kjo ka bërë që terreni në këto bjeshkë të jetë i thyer dhe mjaft i ashpër.

Perla më e bukur e natyrës, Parku Kombëtar Shebenik Jabllanicë para disa vitesh ishte larg vëmendjes të strukturave shtetërore. Falë punës së palodhur të specialistëve të mjedisit, inxhinierëve të pyjeve, biologëve, studiuesve, shkencëtarë të ndryshëm vendas dhe të huaj dhe veçanërisht të organizatave dhe shoqatave të fuqishme mjedisore si PPNEA, REC Albania, “Egnatia”, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, që parku hyri në hartën e zonave nga më të rëndësishmet e Shqipërisë dhe të Maqedonisë fqinje. Këto shoqata dhe organizata mjedisore kanë ngritur me të madhe rëndësinë e ruajtjes dhe mbrojtjes së Parkut Kombëtar Shebenik Jabllanicë, kanë kërkuar me forcë ndalimin e ndërtimit të hidrocentraleve, kanë rritur kontrollin në ndalimin e prerjes së pyjeve dhe ndalimin e gjuetisë.

Është për t’u vënë në dukje puna e PPNEA-s që në bashkëpunim me organizata mjedisore të tjera në Librazhd, me projekte ambiciozë jo vetëm kanë ruajtur me fanatizëm faunën dhe florën e kësaj zone, por edhe kanë nxitur turizmin duke promovuar vlerat ekologjike, turistike të zonës nëpërmjet veprimtarive të ndryshme argëtuese dhe sportive.

Më i veçanti është Programi i Rimëkëmbjes së Rrëqebullit të Ballkanit që zbatohet nga PPNEA në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura. Organizatë që ka bashkëpunuar dhe më biologë dhe shkencëtarë të huaj, siç ishte edhe rasti i biologëve nga Holanda që qëndruan për një kohë të gjatë në Shebenik.

Në kontekstin social-ekonomik Parku Kombëtar ka vlera të mëdha si për zhvillimin e qytetit të Librazhdit qyteti më i afërt me të, ashtu edhe për fshatrat e Rrajcës. Aktivitetet ekonomike të zonës janë kryesisht bujqësia, pylltaria dhe blegtoria. Parku përdoret nga banorët e zonës për mbledhjen e bimëve mjekësore dhe aromatike, kullotjen e gjësë së gjallë dhe lëndë drusore.

Mbrojtja afatgjatë e biodiversitetit të pasur dhe përdorimi e qëndrueshëm i burimeve natyrore janë sfidat kryesore që lidhen me menaxhimin e Parkut Kombëtar të Shebenik-Jabllanicës. Kërcënimet kryesore ndaj ekosistemit të Shebenik-Jabllanicës janë kullotjet, rreziku i zjarreve dhe gjuetia e paligjshme.

***

Drejt një koncepti dhe zhvillimi të ri

Intervistë me kryetaren e bashkisë së Prrenjasit Miranda Rira –

Në një intervistë që i morëm kryetares së Bashkisë së Prrenjësit, Miranda Rirës, nën juridiksionin dhe administrimin e së cilës është edhe Parku Kombëtar të Rrajcës, Rira theksoi se krahas prioriteteve të tjera që ka kjo bashki, rëndësi i është kushtuar zhvillimin të turizmit, pasi vetë zona, si një zonë e mbrojtur ofron një gamë të gjerë atraksionesh historike, kulturore dhe natyrore, të cilat përbëjnë interes të madh për turistët vendas dhe të huaj. Entuziaste, ajo përmend shumë projekte që kanë filluar për të shfrytëzuar me efektivitet burimet natyrore, duke siguruar kështu vazhdimësi dhe zhvillim të sigurt të turizmit në të ardhmen, por edhe përparim, punë dhe mirëqenie për banorët e kësaj zone.

Znj. Miranda, si është parë Parku Kombëtar i Rajcës, si pjesë administrative e bashkisë suaj, të Prrenjasit?

Është fat dhe privilegj të jesh pranë kësaj mrekullie natyrore, por, njëkohësisht, sa fat dhe privilegj, aq më tepër është edhe përgjegjësi për ta shfrytëzuar dhe menaxhuar atë në mënyrë të efektshme dhe në interes të vendit dhe të komunitetit të zonës. E vërteta është se kjo mrekulli, kjo pasuri natyrore aty ka qenë denbabaden, por me zhvillimet që po merr vendi ynë në të gjitha drejtimet, veçanërisht në turizëm, tani është kuptuar, si nga ne ashtu edhe nga banorët e zonës së Parkut, se “shkelim mbi flori”.

Një metaforë e bukur, zonja Miranda, po në ç’kuptim?

Në kuptimin e vlerësimit, duhet në radhë të parë ta kuptojmë dhe të ndërgjegjësohemi mbi këtë pasuri që na ka falur natyra dhe pastaj të luftojmë për ta ruajtur, mirëmbajtur dhe zhvilluar më tej nëpërmjet infrastrukturës qoftë rrugore, qoftë akomoduese me bujtina, hotele dhe motele; qoftë me guida dhe sinjalistika orientuese brenda parkut, por edhe me veprimtari të shumëllojta shkencore, sportive, kulturore etj.

Pra, ju flisni për një menaxhim modern…

Pse jo, jemi larg asaj që them unë, por hapa pas hapi bëhet çdo gjë. E para një herë, është përpjekja që duhet të bëjmë ne si pushtet, si shoqata mjedisore duke afruar edhe shkencëtarë dhe specialistë të njohur, që Parkut të Rrajcës t’i japim statusin e Trashëgimisë Botërore të UNESKO-s. Zona e mbrojtur e Rrajcës ka katër liqene akullnajore, që rrallë i gjen aq pranë dhe aq autentikë dhe të pa cenuar si shumë shekuj më parë; ka pyje me të gjithë llojet e drurëve, burime uji e lëndina të bukura joshëse, por ka edhe vende historike, ku Skënderbeu ka zhvilluar një nga betejat më të mëdha të tij, atë të fushës së Toviollit dhe të Domosdovës; janë piramidat e kufirit me ish-Jugosllavinë, që kanë qenë tmerr për qytetarët, ndërsa tani, një kuriozitet i vizitueshëm; është shpirti artistik i rrajciarëve i derdhur në vallet e Rrajcës, unikale në Shqipëri, , të cilat legjenda e koreografisë shqiptare, Mjeshtri i Madh Sadi Halili, i ngriti në nivele të larta interpretimi, duke e bërë një pasuri të veçantë artistike kombëtare.

Për këto që po thoni, a ka projekte?

Ka plot projekte, por edhe shumë të tjerë duhen. Një projekt i madh është ujësjellësi i “Gurrave të Zeza”, më i madhi investuar në Njësinë Administrative Rrajcë, një burim që fillon në thellësi të maleve të Shebenikut dhe që puna do të fillojë së shpejti. Me këtë rast dua të falënderoj maksimalisht Fondin Shqiptar të Zhvillimit dhe Qeverinë Gjermane që mundësoi financimin e këtij ujësjellësi, nga i cili përfitojnë 6800 banore të fshatrave Kovanik, Skënderbej, Gjashtëlis, Rrëze, Sutaj dhe Rrajcë (lagja e Çukut, Allidrit, Beqos, Malës dhe Tarushit, etj). Financimi ka një vlerë prej 2.3 milionë euro. Rreth 70% e kësaj vlere mbulohet nga banka gjermane KFW, 20 % nga qeveria shqiptare dhe 10% nga bashkia Prrenjas.

Veç këtij projekti kemi edhe disa të tjerë, si në Njësinë Administrative Qukës, ujësjellësin Dritaj-Fanje –Karkavec; me fondet e bashkisë po mundësojmë ujësjellësin e Varovës në Skroskë dhe ujësjellësin e Kotodeshit; Rikonstruksionin dhe asfaltimin i rrugës Pishkash – Degëzimi miniera Skroskë; Rikualifikimi urban i fshatit Rrajcë dhe rikonstruksioni unazës Rrajcë-Sutaj etj. Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave do të bëjë rikonstruksionin dhe ndërtimin e kolektorit kryesor kanali i parë kullues Lingajcë – Fusha e Domosdovës; rikonstruksionin dhe ndërtimin e përroit nga xhamia fshati Rrajcë – varrezat lagja Rirës etj. Ministria e Zhvillimit Urban ka marrë përsipër rikonceptimin e qendrës së qytetit, Prrenjas, rikonstruksionin e fasadave të qendrës së qytetit, sistemimin asfaltimin e rrugës Autostradë-Qukës Skënderbe. Ministria e Arsimit dhe Sportit do të investojë për Fushën e Sportit; rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare “Qybra Sokoli” (shkolla e vjetër); rindërtim i shkollës së mesme fshati Kotodesh, i shkollës Cu liqeni Rrajcë. Ministria e Mjedisit do të kryejë pyllëzimin e “Kurorës së gjelbërt të qytetit”; Ministria e Inovacionit ka marrë përsipër ndërtimin e një faqeje Web-it, ndërtimin e programeve kompjuterike kërkesa – ankesa, shërbimet shoqërore, ndihma ekonomike, administrimi i taksave etj.

Megjithëse janë gjithë këto projekte, përsëri puna jonë do të konsistojë në thithjen e të tjera projekte, natyrisht të kombinuar dhe të ndërthurur edhe me projektet kombëtare brenda Parkut.

Intervistoi: A. Blloshmi