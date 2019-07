Ne prapë do të themi “Stadiumi Qemal Stafa”

Dy intervista

Flasin Paskal Milo dhe Petro Koçi

Prof. Paskal Milo, historian

Emri i Qemalit nuk fshihet dot me vendime

Historiani Paskal Milo e konsideron të gabuar vendimin për heqjen e emrit të stadiumit Qemal Stafa. Ai thotë se ky akt zyrtar është vazhdim i qëndrimit kundër luftës antifashiste Nacionalçlirimtare, kundër dëshmorëve dhe heronjve të saj. Gjithsesi, Prof. Miloja thotë me bindje se emri i Qemalit nuk mund të çrrënjoset…

– Profesor, vendimi për ndryshimin e emrit të stadiumit të ri kombëtar të futbollit, ka ngjallur diskutime, por edhe indinjatë në opinionin e gjerë. A ju duket normal vendimi për heqjen e emrit të Qemal Stafës?

– Aspak. Por duhet të keni një gjë të qartë: ky vendim është normal brenda normalitetit të përgjithshëm. Në një kohë që është hedhur aq shumë baltë mbi Luftën tonë Antifashiste Nacionalçlirimtare, në një kohë që u janë ngritur përmendore dhe janë rehabilituar kriminelë të luftës dhe kolaboracionistë, sikurse ndodhi vitin e kaluar me Mit’hat Frashërin, heqja e emrit të një heroi, qoftë dhe e Qemal Stafës, është diçka e lehtë për t’u bërë. Ose është menduar kështu, pra e lehtë, nga ata që kanë marrë vendimin. Por unë mendoj se emri i Qemalit nuk mund të hiqet me vendime formale. Mendoj se ky vendim është një vazhdimësi logjike dhe këmbëngulëse për të mos hequr dorë nga baltosja e luftës. Këtu qëndron thelbi i këtij akti që unë e konsideroj mjaft të dëmshëm.

– Sapo më thatë se emri i Qemalit nuk mund të hiqet me vendime, kur ne tashmë e kemi një vendim zyrtar?

– Po, është e vërtetë që ka një vendim zyrtar. Por ata që morën vendimin duhet ta dinin një gja të thjeshtë dhe të mirënjohur nga të gjithë: Emri i Qemal Stafës është ngulitur aq thellë në kujtesë saqë nuk mund ta fshijë asnjë vendim. Emri i Qemalit është simbol i një lufte të madhe antifashiste dhe gjithë bota e nderon antifashizmin. Sa të ketë veteranë e pasardhës veteranësh, sa të ketë familje dëshmorësh dhe heronjsh të luftës, emri i Qemalit nuk ka për t’u harruar asnjëherë. Të mos harrojmë se për mbi 70 vjet me radhë në Stadiumin Kombëtar “Qemal Stafa” janë luajtur mijëra e mijëra ndeshje që kanë hyrë në historinë e sportit shqiptar.

– Pra ju mendoni se me rastin e zhvillimit të një ndeshje pas një apo disa vjetësh në stadiumin e ri, sportdashësit do të thonë: “Kemi ndeshje sot te Qemal Stafa”?

– Po, ka shumë mundësi të ndodhë kështu dhe është e natyrshme. Nderohet një emër i pavdekshëm, një luftë dhe një histori që nuk mund të harrohet, sado vendime mund të merren. Fjala vjen, me vendim qeverie iu ndryshuar emri i sheshit të kryqëzimi i 21 dhjetorit, që e mori këtë emër për ditëlindjen e Stalinit. Po kështu me vendim iu ndryshuar emri edhe Zogut të Zi. Me vendim qeverie iu ndryshua emri gjysmës së Bulevardit “Dëshmorët e Kombit” dhe u quajt “Zogu i Parë”. Mirëpo megjithëse kanë kaluar afro tridhjetë vjet, qytetarët vazhdojnë të thonë: “Takohemi te 21 Dhjetori”, “Jemi te Zogu i Zi” apo “Po shëtisim në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”. E pra, nuk është e lehtë që të ndryshohen disa emra që janë ngulitur në kujtesën e popullit. Emri i Qemal Stafës është padyshim një nga këta emra që nuk çrrënjosen lehtë nga kujtesa jonë.

Flet Petro Koçi, zëvendësministër i Mbrojtjes

Stadiumi i ri të ketë në ballë emrin e Qemal Stafës

Zëvendësministri i Mbrojtjes, Petro Koçi, është një nga zyrtarët e lartë në vend që shprehet se stadiumi i ri kombëtar duhet të mbajë emrin e Heroit të Popullit, Qemal Stafa. Në këtë intervistë të shkurtër në DITA, ai thotë se mbajtja e emrit të Heroit, është një çështje principiale dhe ka të bëjë me qëndrimin ndaj Luftës Antifashiste dhe në këtë qëndrim ndahen të majtët nga të djathtët, jo vetëm në vendin tonë, por në të gjithë botën.

– Zoti Petro, ndërkohë që stadiumi i ri kombëtar po shkon drejt përfundimit, po bëhet shumë zhurmë që të mos e mbajë në ballë emrin e Heroit të Popullit Qemal Stafa. Si e konsideroni këtë ndryshim të emrit?

– Më duket një zhurmë e pakuptimtë që nuk duhet të na “shurdhojë” më tej. Si ajo zhurma e hatashme kur nisi projekti. Mirëpo ja që ky është fati i ndryshimeve që ndodhin. Ka dhe do të ketë debate. Ata që kundërshtonin ndërtimin e stadiumit të ri tani nuk po ndihen. Pse? Sepse askush nuk e kundërshton faktin që tashmë do të kemi një stadium krejt të ri, modern dhe të bukur. Gjithsesi unë jam kundër heqjes së emrit të Qemal Stafës…

– Pse? Për nostalgji apo…?

– Quajeni po deshët edhe nostalgji. Nostalgjia ime për heronjtë dhe dëshmorët e luftës antifashiste është e njohur. E kam thënë dhe e përsëris se qëndrimi ndaj luftës është principial dhe dallon të majtën që e mbron nga e djathta që e sulmon, jo vetëm në vendin tonë, por në gjithë botën e qytetëruar. Prandaj dhe nuk jam që në vend të heronjve, të ngrihen antiheronjtë, kolaboracionistët. Qemal Stafa ka qenë dhe mbetet një yll i idealizmit të rinistë shqiptare për një botë të re… Nuk duhet të na trembë aspak emri i tij për stadiumin e ri.

– Sa ngjashmëri shikoni midis çështjes së emrit të stadiumit dhe protestave për mosndërtimin e godinës së teatrit të ri kombëtar?

– Ka dhe nuk ka ngjashmëri. Nuk janë e njëjta çështje. Për mua është tejet zhgënjyese gjuha arrogante dhe e tërbuar në debatin publik të disa gjoja të pavarurve të cilëve ‘pavarësia’ u siguron të ardhura. Në vend që të dëgjojmë prej tyre modelin e fjalorit të moderuar dhe argumentues, në fakt konstatohet një llogorizim politik ku ata sillen qartazi më pëdëistë se Basha. Ka prej tyre që me shpresën për t’u bërë një ditë deputetë e nxitën Bashën drejt aventurës më dëmprurëse të mundshme për opozitën dhe procesin politik. Disa, thjesht për inate personale me Ramën janë gati të përfshihen dhe fizikisht në aksionet e opozitës për të bllokuar edhe projekte të cilat nuk janë të natyrës së mirëfilltë politike duke politizuar në fakt jetën shoqërore dhe intelektuale më keq se në kohën e regjimit monist. Të qenit gjoja i pavarur nuk të jep ndonjë monopol moral dhe as të drejtën që për çdo gjë të përfshihemi si në çështjet e futbollit ku ne të gjithë jemi trajnerë e analistë me licensë. Kultura politike dhe ajo e diskursit publik ka nevojë për të moderuarit, për intelektualizmin që nuk nam bjeshkët sa herë u dalin përpara. Dhe çështja e teatrit nuk i jep kujt të drejtën e monopolit moral ku disa kanë autoritetin të ta japin apo të ta heqin triskën e frontit. Me Kiço London kam punuar për atë teatër. Po. Kam punuar. Vullnetarisht…

– Po edhe për teatrin ngrihet problemi i disa kullave që mendohen të ngrihen. Këtu sikur ngatërrohet puna, apo jo?

– Nuk jam ekspert i bashkëpunimit publik-privat. Por nëse procesi i realizimit të teatrit të ri është kopje a atij të stadiumit jam dakord. Bota e re ngrihet gërmadhash! E ka shkruar Qemal Stafa këtë shprehje të pavdekshme në një nga hartimet e tij. Prandaj edhe tribuna qendrore e stadiumit duhet të mbajë emrin e madh të Heroit tonë të pavdekshëm QEMAL STAFA!

Bisedoi Xhevdet Shehu

