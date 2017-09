Në rrënjët ilire dhe indoeuropiane të Gjuhës Shqipe (PJ.II)

(Vijon nga numri i djeshëm)

Dr. Nelson R. Çabej

Një fjalorth i çmuar i ilirishtes

Në burimet e shkruara të lashtësisë dalin disa qindra emra vendesh (rajonesh, qytetesh vendbanimesh të tjera, malesh dhe lumenjsh), nga të cilat gjuhëtarët kanë nxjerrë njohuri të konsiderueshme për natyrën, evolucionin dhe lidhjet e mundshme gjenetike tëilirishtes me gjuhët motra indoeuropiane. Fakti që ende nuk janë gjetur mbishkrime në ilirisht (po të mos marrim parasysh mbishkrimet mesape), ka penguar krijimin e një ideje të kënaqshme mbi natyrën e saj.

Duke u nisur nga mosnjohja e mbishkrimeve, jo rrallë thuhet, madje edhe shkruhet, se ne ende nuk njohim fjalë të ilirishtes. Ky pohim është i pasaktë. Në të vërtetë, ne sot kemi mbi 20 fjalë ilire që dalin në burimet e shkruara të lashtësisë, madje në shumë raste edhe të përkthyera në greqisht e latinisht. Ky fjalorth i ilirishtes është një thesar i vërtetë për gjuhësinë shqipe, por edhe për problemet madhore të historisë së formimit të popullit shqiptar si pasardhësi i vetëm i fisit të madh të ilirëve.

Është metodologjikisht korekte që në këtë fjalor të përfshihen edhe disa dhjetra fjalë ilire të rikonstruktuara me anë të analizës gjuhësorenga emra të përveçëm ilirë dhe kjo do ta bëntemëtë dukshme marrëdhënien e bijërisë së shqipes nga ilirishtja.Në këtë shkrim po rendisim vetëm disa prej atyre fjalëve ilire.

*barba- ‘kënetë, moçal, lëgatë’. Del si elementi i parë i vëndemrit të përbërë Metubarbis/Metubarris ‘një ujdhesë në tokën moçalore në rrjedhjen e poshtme të Lumit Sava’19. Këtu bën pjesë edhe fjala brakheia (βραχεα) “tokë me ujra të cekta”, që del te Hesiku e që lidhet me maqedonishten e lashtë dhe shqipen bërrak (rrymë, vijë uji, prua, tokë kënetore). E njëjta rrënjë *barba gjëndet edhe në emrat e dy lumenjve ilirë Barbanna20, sot përkatësisht Buna në Shqipëri dhe Barbačina në Slloveni.

barden (βαρδἥν) “grua me barrë”. Leksikografi më i madh i lashtësise, Hesiku, thotë se “kështu quanin ambrakiotët gruan me barrë”21. Sipas Vittorio Pisani-t kjo fjalë ka dalë nga folja ilirishte *bhordịō– mbars, fekondoj.Nga ilirishtja këtë fjalë e ka marrë edhe latinishtja në termin equa bardia “pelëbarse ose (m)bratë”.

bilia ‘bijë’- del shumë herë në mbishkrimet mesape. Gjuhëtarët norvegjezë Sophus Bugge (1833-1907)22 dhe Alf Torp (1853-1916)23e lidhën me fjalën shqipe bijë/bilë. Fjala ilire biliaruhet ende sot e pandryshuar në formën bila në jug të Shqipërisë, në Çamëri dhe ndër shqiptarët e Greqisë e të Italisë.

brisa “vile rrushi”. Rrjedh nga PIE *bʰrūto-. Është ruajtur e pandryshuar në fjalën shqipebërsí24. cleves- ‘i famshëm, i dëgjuar ’. Del si përbërës i dytë i emrit vetjak ilir Vescleves. Buron nga PIE k̂leu̯es ‘lavdi’. Nga po kjo rrënjë ka dalë fjala shqip quaj (në formën e vjetër dhe në dialekte të sotme kluoj) ‘quaj, thërres’.

brokalietai(μπροκαλιέται) përdoret sot në Epir për “britmat e fëmijve ose pëllitje e kafshëve”. Është ruajtur nëfjalën shqip bryleket/bërlyket‘pëllet’25.

dalm ‘dele’. Kjo fjalë përbën rrënjën e emrit të qytetit Dalmion që, sipas Strabonit kishte kuptimin e deles26. Sot kjo fjalë ilire del në një numër fjalësh shqip, të tilla si emrat dele/delme, delm-ar ‘bari delesh’ mbiemri (i, e) delm-ur ‘prej deleje, i deles’. Xylander ka regjistruar edhe emrat delmer and delmuar ‘bari delesh’. Në malësinë e Shkodrës del në formën delme dhe në Gjirokastër përdoret ende fjala (i, e) delmur“prej deleje”. Emra të tjerë vëndesh, që kanë dalë nga e njëjta rrënjë, *dalm, në territorin e Shqipërisë janë Delbnisht, fshatnë rrethin e Krujës, emëri i qytetit Delvinëdhe i një fshati në rrethin e Përmetit, si dhe fshatidikur shqipfolës, Delvin-aq, në Republikën e Greqisë26.

darda ‘dardhë’. Del në emrin e fisit të madh ilir të dardanëve. von Hahn-i gjeti në emrin Dardania fjalën shqipe dardhë15. Ky shpjegim është pranuar thuajse njëzëri nga gjuhëtarët, duke përfshirë Gustav Meyer-in, që e përkthen emrin dardan “kultivues i dardhëve”27. E. Çabej e nxjerr këtë fjalë nga rrënja indoeuropiane *dhorgh-28.

deuadai(Δευάδαι) lidhet me emrin e një rituali shi-ndjellës në Shqipërinë e jugut. Fjalën deuadai Hesiku e përkthen “satir i ilirëve” (Δευάδαι οί Σάιοι ὑπ’ Ίλλυρίων). Kjo fjalë është trashëguar në fjalën shqipe dodo-le/dodo-lec, që përshkruan këtë ritual shi-ndjellës29.

in-θidel në mbishkrimet mesapee do të thotë edhe, që duket së vjen nga një protoindoeuropiane kwe30. Bie në sy ngjashmëria më lidhsen shqipe dhe e me një formë më të hershme të saj,ende.

brendon (βρένδον) Këtë fjalë të mesapishtes Straboni e ka përkthyer κέρασινἐλάφου ‘brirët e drerit’31kurse Hesiku e përkthente dre (ἐλάφου)32.Kjo fjalë është trashëguar në fjalën shqipe bri, që ka dalë me rotacizëm nga një bazë *brin33.

gnosco(γνώσκω) njoh. Trashëguar në foljen shqipnjohme ndrimin e regulltgn>njtë shqipes dhe ndrimin e stërlashtë tësk nëh.

grabātus“dru lisi”. Nga ilirishtja kjo fjalë ka hyrë edhe në greqishten e vjetër krabatos (κράβατος)e në latinishtgrabātus– shtrat34,35.

*lugeum – fjalë ilire, e rindërtuar nga vëndemri ilir Lugeon. Lidhet me fjalën shqipe i (e) lagët. Vëndemri Lugeum përmëndet nga Straboni. Gustav Meyer-i e afronte këtë me fjalën lituane liũgas ‘kënetë, moçal’ dhe me ilirishten e rindërtuar *lugas (m) ose *luga (f), nga e cila ka dalë fjala shqipe lëgatë36.

mal ‘mal’. Del te Tit Livi37si përbërës i dytë i emrit të qytetit ilirDi-mallum, në jug të Shqipërisë. Niebuhr-i ishte i pari që e lidhi emrin e këtij qyteti me fjalët shqipe di/dy dhe mal, si një qytet të ndërtuar mbi dy kodra13. Fjala është trashëguar e pandryshuar në fjalën shqipemal.Ende sot, në afërsi të Filatit tëÇamërisë(Republika e Greqisë) ka një emër vëndiDimale38,39.

mandos– fjalë ilire për një lloj kali të vogël, nga *menda ‘pelë’40. Lidhet me fjalën shqipe mëz/maz/manz e më tej me foljen mënd (i jap sisë të pijë)41.

manu (μάνυ) ‘i vogël’.Sipas Hesikut, këtë fjalë e përdornin epirotët e fisit të atamanëve42.Ajo është trashëguar në shqip në formënmang“i vogli i një zogu a kafshe”’ dhemanun “qengj pirës”43,44.

met(u)‘midis’. Jokl-i e ka lidhur këtë me fjalën e sotme shqip mjet. Nga ilirishtja metu është zhvilluar forma protoshqipe *meta dhe forma e sotme mjet (në kuptimin midis, ndër-mjet). Kjo rrënjë gjëndet edhe në dy vendemra Mesaplik në Shqipërinë e jugut.

*murs – fjalë ilire45për kënetën prej së cilës kanë dalë emrat e qyteteve ilire Mursadhe Mursella, në Panoni. Fjala ilire është ruajtur në epirotishten e sotme mursa (μουρσα) ‘gropë, vënd i ulët’. Këtë emër, Mursia, mban edhe sot një fshat në rrethin e Sarandës, që gjëndet në një vënd të ulët e të rrethuar nga kodra/male.

peliai (πέλιαι) ‘plaka’. Kjo fjalë del te Straboni, i cili e përkthen greqishtsi gerontes46.Fjala peliai është trashëguar në fjalën shqipe plakë<*p(e)laka47 (pela + prapashtesa shqipe -ak).

rhinos(ῥιvός) ‘mjegull’. Del në shprehjen iliro-mesape të fisit të oenotrëve rhinos (ῥιvός) (përkthyer greqisht si ἀκλύς ‘errësirë’). Prej saj ka dalë fjala shqipe re/rê (ren in dialektin e vjetër geg) dhe vrën48‘errëson’, që nga ana e saj ka dalë nga ilirishtja *ṷren[1]< PIE *eregw-(es-) ‘i errët’49.

sabaia/sabaium/sabaiusështë emri i një pije ilire, që rrjedh nga rrënja PIE sap-/sab- ‘shijon, lëng’50. Ky emër është huazuar edhe në latinishte dhe ka mbijetuar deri në italisht në format zabaglione/zabaione (me prapashtesën italishte -one) – një ëmbëlsirë ose pije me shkumë. Fjala ilire është ruajtur deri në shqipen e sotme në formën shap, si një eufemizëm për të përshkruar një sëmundje ngjitëse të dythundrakëve shtëpijakë dhe të egër (aphtha epizootica).

sibina – Kjo është fjala ilire për shtizën e gjahut. Fjala ilire kaloi dhe në latinisht (sibyna) dhe në greqisht sibyne(σιβυνη) dhe mendohet të jetë trashëguar në shqipen thupër/thupën.

*taulantështëfjala ilire për dallëndyshen, që del në emrin e fisit ilir të taulantëve (Ταυλάντιοι) dhe është përkthyer nga Stefan Bizantini si helidonët (Χελιδονίοις)51. Anton Mayer ishte i pari që vuri re lidhjen midis emrit etnik të taulantëve dhe fjalës shqipe dallëndyshe.

sica (sicca) Kjo fjalë ilire shfaqet për herë të parë te poeti latin Ennius, si një armë e ushtarëve ilirë52. Fjala ilire është ruajtur e pandryshuar në fjalën shqipe thika (me ndrimin e regullt s > th)53.tergitio – fjalë ilire për tregtarin që, në një mbishkrim ilir, është përkthyer latinisht si negotiator. E njëjta rrënjë terg gjëndet në një numër emrash të vëndeve ilire, si Tergste (Trieste), Tergolape ‘treg i vogël në ujë’ (Tabula Peutingeriana) afër Salcburgut, në Austri dhe Opitergium54(Oderzo) nërajonin e Venetikut, por dhe në emra fshatrash të Shqipërisë si Treg, Tregan (rrethi i Elbasanit), Tregishte dhe Tregtan (rrethi i Hasit, Kukës).

*teuta- fjalë ilire që, në këtë formë të pandryshuar indoeuropiane tregon popullin ose fisin. Del në emrin e mbretëreshës ilire Teuta. Vjen nga PIE *teutā ‘turmë, popull, fis’ (zgjerim me –t- i formës *tēu-, *tǝu- ‘turmë, popull’). Rrënja ilire mund të jetë ruajtur në emrin vetjak dhe patronimikun Toto në Labëri.

ulk – fjalë ilire që është ruajtur e pandryshuar në shqipen e sotme në format ujk dhe ulk55(kjo e fundit dialektore në rajonin jugor të Shqipërisë së jugut, në Çamëri, dhe ndër arbëreshët).

ur-/our-Kjo fjalë dëshmohet si përbërësi i dytë iemrit tomaruri (tomarouroi) ‘rojet Tomorit’. Straboni e përktheu këtë me fjalën e greqishtes së lashtëtomarophylakes (τομαροφύλακας)56, ku përbërësi i dytëphylakes (φύλακες) do të thotë rojet. Përbërësi i dytë-our(ur)i fjalëstomaruri është trashëguar në fjalën e shqipes së sotme rojeqë rrjedh nga folja ru-aj,që, nga ana e saj, ka dalëngaforma e rindërtuarprotoshqipe *uronionga e cila regullisht përmes *roniō dhe *ruanj ka dalë forma e sotme ruaj57.

*vend – fjalë ilire (e rindërtuar) e trashëguar në shqipen, që gjëndet në rrënjën e emrit ilir të vendit Vendum (Avendone dhe Οὐένδιον), që gjëndej në truallin e japodëve ilirë (Kroaci). Këtë shpjegim e dha së pari von Hahn58. Tomascheku e lidhi edhe me një tjetër emër vëndi, Vendenison (Οὐένδένίςον), në Dardani.

Zis – emri i kreut i perëndive iliro-mesape, gjetur në Auxentum (sot Ugento në Puglia, Itali e jugut). Duke mbajtur parasysh lidhjet gjuhësore iliro-mesape, ka të gjarë që Zis të jetë ndajgjegjësi mesap i kreut të perëndive ilire, Dei (Dei paturos/ Δειπάτυρος), që del në Leksikonin e Hesikut59.

Fjalët e mësipërme ilire, të nxjerra nga burimet historike, përgjithësisht janë shpjeguar nga gjuhëtarët me shqipen ose janë trashëguar në shqipen e jo në gjuhë të tjera të lashta të Ballkanit, si greqishtja, maqedonishtja, trakishtja ose dakishtja.

Fakti që të gjitha fjalët ilire që dalin në burimet e Lashtësisë janë shpjeguar vetëm me shqipen ose janë trashëguar vetëm në shqipen është një provë madhore e padiskutueshme e bijërisë ilire të shqipes.