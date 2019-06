Në Shkodrën e ndarë, Rama: Do bëjmë më shumë se është bërë në 30 vjet

Deputeti i zonës, ish-ministri i jashtëm Ditmir Bushati ka qenë i pari që mori fjalën në mitingun elektoral të Shkodrës, pasi ai u shty pak nga vetë kryeministri për shkak të tensioneve.

Bushati tha se një tufë me njerëz nuk mund ta djegin qytetin, duke iu referuar protestuesve të opozitës që kundërshtojnë mbajtjen e këtij mitingu.

“Një tufë njerëzish s’mund të djegin, Shkodrën e Luigj Gurakuqit që përqafoi dijen e jo zjarrin. Një Shkodër që lartëson emrin dhe historinë e saj duke ecur më shpejt se bashkitë e tjera”,- tha ai.

Bushati shtoi se, kryetarja e bashkisë së Shkodrës, ndryshe nga kultura që qyteti përçon, u bë e famshme për molotovin.

Në vijim, kandidati i PS-së për këtë Bashki, Valdrin Pjetri premtoi se pasi të fitojë zgjedhjet do ta kthejë qytetin në një ‘zonjë’ të vërtetë, ashtu siç e meriton.

“Bashkia Shkodër, duhet të na bashkojë të gjithëve përtej këtij sheshi. Kërkoj nga secili prej jush mbështetjen tuaj e më 30 qershor të nisim një kapitull të bukur për zonjën Shkodër. Veprat tona do të nisin që në mandatin e parë, e Shkodra do të qeveriset për herë të parë pas 28 vitesh nga e majta”.

Vetëm disa metra më tej protesta e opozitës vazhdonte kur kryeministri Edi Rama mori fjalën në një situatë jo të zakontë. Rama premtoi se në 4 vitet e ardhshme Shkodra do të transformohej, meqë ky qytet ishte sfida e tij personale.

“Dua t’ju them dicka jo vetëm socialistëve po edhe demokratëve, atyre që jetojnë në Shkodër, apo janë të lidhur me të. 4 vjet më parë i thash vlonjatëve se ishte koha për të hapur një kapitull transformimi dhe kushdo që e sheh Vlorën sot, e ka të vështirë ta njohë, ndërsa sot ju them shkodranëve që Shkodra e 4 viteve të ardhshme është sfida ime personale për të bërë bashkë me Valdrinin më shumë se në të thuajse 30 vitet e marra bashkë, nën drejtimin e atyre që sot kanë dalë në rrugë të madhe e nuk dinë më se cfarë të ofrojnë tjetër vec kërcënimeve shantazheve, molotovëve dhe kaosit.

Më vjen shumë keq që nuk ka na u dha mundësia që drejtueses më të paaftë që është ulur ndonjëherë në karrigen e një kryetari bashkie të majtë apo të dhjathtë në të gjitha vitet e shtetit shqiptar, t’i jepnin një mësim të merituar me votë në një garë alternativash, e ballafaqimi demokratik. Pse? Kjo nuk është në dorën tonë, s’e zgjodhëm ne. Ata kapitulluan përpara fillimit të betejës zgjedhore, sepse plan ii tyre nuk ka lidhje me Shkodrën, e me të ardhmen, plani i tyre është plani i 4 njerëzve në hall shumë të madh me drejtësinë që po vjen e atyre rrotull.

Nëse unë do isha njeriu që ata përpiqen të pikturojnë, si njeriu që i do gjithë pushtetet, dy vjet më parë i kisha mundësitë. Ikën nga parlamenti se nuk donin vettingun e filluan të njëjtin avaz, ‘Rama ik’, s’ka zgjedhje me Ramën. E mbajnë mend shumë se sa shumë i jam lut Bashën edhe kur BE e SHBA u dorëzuan, ” deklaroi Rama.

