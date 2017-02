Në shkurt nis projekti për ndërtimin e 20 shkollave

Kryebashkiaku i kryeqytetit deklaroi sot se brenda vitit 2017 do të nisë ndërtimi i 20 shkollave të reja në Tiranë. Nga aktiviteti për analizën e ndërmarrjes nr. 3 që merret me mirëmbajtjen e kopshteve dhe çerdheve në ‘Shkollën 1 Maji’ Veliaj u shpreh se në bashkëpunim me qeverinë në 13 shkurt do të hapet projekti për 20 shkollat e reja.

Veliaj tha se ndërtimi i shkollave të reja do t’i japë fund mësimit me dy turne. “Rreth datës 13 shkurt do të hapim projektin e 20 shkollave në bashkëpunim me qeverinë. Tashmë kemi identifikuar hapësirat për ndërtimin e tyre. Do të jenë më pak shkolla të mesme edhe më shumë 9­vjeçare. Brenda këtij viti do të fillojë ndërtimi i 20 shkollave të reja për të shmangur klasat me dy turne. Në Tiranë do të marrë fund mësimi me dy turne. Është shumë e rëndësishme që të bazohemi te donatorët” deklaroi ai. Gjatë fjalës së tij, kryebashkiaku u ndal edhe te kopshtet, çerdhet dhe shërbimet e tjera.