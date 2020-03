Ne shumica e heshtur që nuk na tërhiqni dot bulevardeve…

Nga Genc Burimi

Ndiqja live mbrëmë në TV manifestimin e Ilir Metës në bulevardin Dëshmorët e Kombit.

Ndodhej aty edhe Lulzim Basha, bash pas parrullës të mbrojmë Kushtetutën. Duhet të jesh i ftohtë si nepërka që të rezistosh mos të të mblidhet një lëmsh në fyt nga neveria dhe revolta përballë imazhesh të tilla. Ishte ai lëmshi si një ortek helmi jeshil që ju rrokullis në trup plakës Nicë te “Gjenerali i Ushtrisë së Vdekur”, nga kurrizi në kraharor, dhe e shtyu si të marrë të vraponte te dasma e qoftëlargëve me një thes eshtrash në kurriz që do t’ua përplaste në fytyrë.

Si guxonin ata birbo të festonin e të harronin se ishin po ata shpirtligj që i morën jetën të birit të saj?

Si mund të mbështillesh me flamurin kuq e zi shqiptar duke harruar se vetë i ke duart me gjak shqiptari? Si mund të valvitësh Kushtetutën në dorë si një teserë partie kur në themel të saj qëndron Liria e Fjalës që u vra në atë bulevard, jo njëherë por katër herë më 21 Janar 2011? Po nuk u shpagua ai krim, po nuk u gjykua ai krim nuk do të ketë kurrë paqe për Kushtetutën tonë.

Asnjë fjalë nuk u tha mbrëmë për ata martirë, asnjë minutë zie për tragjedinë më të madhe që ka njohur demokracia e brishtë shqiptare. Atje sipër ku janë, me siguri ata katër shpirtra të pafajshëm na shikojnë e na e kujtojnë se jo, kurrë nuk mund të barazohet “rrëmbimi” i një gjykatëseje të një gjykate kushtetuese fantazëm nga regjimi aktual i Edi Ramës, me vjedhjen e katër jetëve nga regjimi i të kaluarës e i treshes Berisha – Basha – Meta.

Këtë mendoja teksa kërkoja vetvetiu në internet fjalët “derrat të njëjtën fytyrë kanë”.

Nuk e di pse ndjeja një siguri të brendshme se jemi shumë shqiptarë, më shumë se dhjetëra mijërat që mblodhi Meta mbrëmë, më shumë se dhjetëra mijërat që mblodhi Basha tek çadrat, më shumë se dhjetëra mijërat që do të mbledhë Rama me dajre e poture për të festuar hapjen e negociatave me Evropën pas disa muajsh, jemi shumë e shumë më tepër që mendojmë të njëjtën gjë.

Jemi ne shumica e heshtur që nuk na tërhiqni dot bulevardeve, që nuk na mashtroni me frazologji epike e patriotike “Atdheu në rrezik” si Rama më 2009-n, Basha më 2017-n, Meta më 2020-n.

Jemi ne shumica e tallur që rreshtohemi pas këtij “Ushtari të panjohur”, që i linte këtë mesazh në Facebook, Kryeministrit Edi Rama, më 22 Prill 2017, me titullin “Të gjithë derrat një fytyrë kanë”: “Edi Rama, Lulzim Basha, Sali Berisha,Ilir Meta… e gjithë kjo gardë e vjetër janë e keqja më e madhe që mund t’i kanosen këtij vendi!!! O ju popull që veni e Lwpiheni pas PD e PS çfarë mendoni se do veni në Parajsë? Apo harroni që të gjithë derrat një fytyrë kanë.”

Vjen një moment, që të dëgjohet dhe zëri i këtyre shqiptarëve që u ka ardhur aty ku nuk mban më trupi, truri, zemra, ndërgjegjja dhe organet vitalë të një organizmi human, nga prapësitë e kësaj “bande të të katërve”, të cilët, si në kohën e maoistave në Kinë rregullisht shahen, puthen, çirren, gjithnjë tek i njëjti bulevard si në tragjeditë greke dhe si përfundim, 30 vjet më vonë janë po ata.

Gjithmonë ata: ose Berisha e Meta, presidenta, ose Berisha, Meta, Rama kryeministra, ose Meta, Basha, Rama, ministra. Nga do që ta sjellësh, ngado që ta rrotullosh, çdo dera po të hapësh, Presidencë, Kryeministri, Ministri, janë ata, vetëm ata, gjithmonë ata, si në një thriller të pafund.

Vjen një moment që u duhet thënë botërisht se jeni bërë si ai mbreti lakuriq tek përralla e Andersenit. I keni duart, dhe jo vetëm duart, por të gjithë qenien të zhytur në bajgë deri në fyt. Të gjithë ju shohin, të gjithë ju marrin erë dhe mbyllin hundët që era juaj mos t’ua infektojë organizmat, por vetëm ju nuk shihni asgjë, nuk ndjeni asgjë dhe ashtu si gjeli mbi plehra me flamurin kuq e zi në qafë si shall në vend të lafshës kakarisni “rroftë Kushtetuta, kapeni hajdutin, kapeni kriminelin”. S’keni kuptuar asgjë.

Por po të doni ta kuptoni se sa vleni dhe sa popullaritet keni, ashtu si tek skena e famshme e filmit Gladiatori, populli shqiptar ju fton në duel. Bëni një sondazh apo një referendum kombëtar me katër emra, me katër foto, të tuajat, juve që keni qeverisur këtë vend këto 30 vjet, dhe përbri çdo fotoje vini 11 kuadrate nga 0 në 10. Shqiptarët t’u vënë notën!

A keni b…? Bëjeni. Vetëm po ta kaloni mesataren do të jeni të autorizuar të flisni për Kushtetutën e këtij vendi të cilët ju vetë, pasi e shembët më 2008 me marrëveshjen që ju siguron rotacion të përjetshëm, e ekzekutuat tre vjet më vonë me ekzekutimin e katër bashkëkombësve në sy të mbarë botës.

Dhe së fundi para se të ikni, se një ditë të gjithë do të ikni dhe një botë e re shqiptare do të lindë gërmadhash mbi gërmadhat e politikës që krijuat në këto 30 vjet, bëjini një nder këtij populli të shumëvuajtur. Atë reformë zgjedhore që po e bëni sërish kukamshefti, që do ta votoni mes jush kukamshefti, bëjeni dhe atë me referendum.

Nëse populli nuk dëshiron t’ju shohë më, lërjani atij në dorë t’jua përgatisë ceremoninë me këngën e famshme skoceze “Auld Lang Syne”. Po të jetë për këtë popull, të jeni të sigurt se do t’ju thotë me votë nëse ja bëni të lirë, “s’është veçse një mirupafshim”, herën e ardhshme do të shihemi para drejtësisë së shqiponjave.

Është kjo lutja e fundit, nëse keni atë kurajo që ju karakterizon mitingjeve në bulevard, hiqjani vetes proteksionin që ju jep Kodi Penal me parashkrimin. 30 vjet krime e abuzime dhe Zoti vetë e quan mëkat t’i marrë erë! Si tha Ilir Meta dje? Zëri i Popullit, zëri i Zotit? Le të meditojnë ai dhe të tjerët këtë tjetrën: Atë që ta bën populli, s’ta bën as zoti!

****

Botuar në Dita. Ndalohet ribotimi i plotë ose i pjesshëm pa lejen me shkrim të redaksisë