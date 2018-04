Në vjeshtë nisin fluturimet nga aeroporti i Kukësit, Rama: Do të ofrojë çmime të ulëta

Në vjeshtë pritet të nisin fluturimet nga aeroporti i Kukësit, i cili do të bëhet kështu aeroporti i dytë funksional në vend.

Lajmi u bë i ditur nga kryeministri Edi Rama gjatë një interpelance me banorët e Kukësit në lidhje me tarifat e vendosura për Rrugën e Kombit.

“Jam shumë optimist që në vjeshtë aeroporti do të fillojë të jetë operativ. Jam shumë optimist që për festat e fundvitit që do të vijnë nga jashtë në Shqipëri, do të vijnë nëpërmjet atij aeroporti”, tha kryeministri.

Sipas Ramës, ndryshe nga aeroporti i Rinasit, ai i Kukësit do të mund të ofrojë shërbime me çmime të ulëta.

“Do të jetë një aeroport me një tjetër profil nga Rinasi ose nga Vlora se do të bazohet kryesisht në fluturimet me çmime të ulëta.

Fluturimet me çmime të ulëta janë të pamundura në Aeroportin e Rinasit.

Pse?

Për shkak të një koncesioni shtrëngues. Nëse sot të gjithë ata që janë nga Kukësi dhe janë në Britaninë e Madhe, Itali, Gjermani dhe si të gjithë shqiptarët ankohen për çmimet e larta të biletave, ka një arsye. Ka një marrëdhënie koncesionare të së shkuarës që i jep aeroportit të Rinasit fuqinë për të vendosur tarifa shumë të larta”, tha Rama.

Rama foli edhe për stadiumin e Kukësit, i cili sipas Ramës bën pjesë në programet e qeverisë, por i takon një periudhë të mëvonshme.