Negociatat/ Franca: Shqipëria të përfundojë reformat, flasim në 2020

Një javë para Samitit të Këshillit Europian, ku do vendoset edhe fati i negociatave me Shqipërinë e Maqedoninë e Veriut, Franca ka bërë të ditur qëndrimin e saj. Vendi themelues i BE kërkon që hapja e negociatave për të dy vendet të shtyhet për vitin 2020.

Franca ka prezantuar propozimin e saj konkret për hapjen e negociatave të anëtarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ky propozim mbështetet në dy boshte. Së pari, ai lidhet me përmbushjen e kritereve kyçe që kanë të bëjnë me respektimin e shtetit të së drejtës, luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe së dyti me reformën e procesit të zgjerimit tê Bashkimit Europian.

Franca konsideron se para se të hapen negociatat e anëtarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut duhet të plotësohen kushtet përkatëse. Shqipëria duhet të zbatojë refomën në drejtësi dhe reformën zgjedhore, ndërkohë që, sipas saj, Maqedonia e Veriut duhet të bëjë progres me çështjen e prokurorisë speciale, raporton Abc News.

Për Francën, hapja e negociatave të anëtarësimit shtyhet në vitin 2020 për të dyja vendet pasi të jenë përmbushur kushtet e mësipërme.

Qëndrimi i Francës u bë publik nga një diplomat francez, i cili u shpreh se Franca kundërshton hapjen e negociatave të anëtarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, duke shtuar se situata do të rivlerësohet vitin e ardhshëm.

Diplomati tha për Reuters: “Nuk janë ende aty ku duhet. Po u kërkojmë që të bëjnë përpjekje shtesë. Negociatat nuk mund të të hapen në tetor të 2019-ës, ne do të rivlerësojmë situatën diku nga 2020”.

Franca gjithashtu kërkon të ndryshojë proçesin e zgjerimit, i cili deri tani sipas saj nuk ka dhënë frytet e pritshme. Me një vlerësim më të nuancuar dhe më pak optimist se Komisioni Europian për zgjerimin, Franca shprehet se vlerësimi i Komisionit Europian është tepër mekanik, teknokrat dhe ndarja e kornizës negociuese në 35 kapituj nuk ka dhënë frytet e pritshme.

Sipas Francës, procesi i zgjerimit për Komisionin e ri Europian duhet të jetë më gradual, më i kontrolluar edhe të përfshijë edhe ekspertizën e shteteve anëtare, në mënyrë që progresi që do përftohet të japë rezultate.

Në takimin e ambasadorëve të Bashkimit Evropian raportohet se Holanda dhe Danimarka kanë kundërshtuar gjithashtu hapjen e negociatave me Shqipërinë.

e.ll./dita