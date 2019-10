VIDEO: Nuk e ka premtuar askush? Sikur nuk duket tamam ashtu…

BE vendosi këtë javë që nuk do të çelen negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.

Këshilli i Europës doli me vendimin se dy vendet nuk kanë përmbushur ende kushtet dhe nuk janë gati për këtë hap drejt integrimit në Europë.

Shumë vende patën mendime të ndryshme, por në fund hapja e negociatave u refuzua për të dyja vendet e Ballkanit Perëndimor.

Në Tiranë dhe Shkup refuzimi u prit në mënyra të ndryshme.

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut ka vendosur mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme.

Ai foli për përgjegjësi politike të lidhura me premtimin që u kishte dhënë qeveria e tij qytetarëve për hapjen e negociatave.

Pavarësisht problemeve të tyre, ne kemi përgjegjësitë tona para qytetarëve – tha Zaev

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama nuk pranon asnjë përgjegjësi politike dhe këmbëngul se vendimi erdhi vetëm si pasojë e “problemeve të brendshme në BE”

Në të njëjtën linjë ishte ministri i Jashtëm në detyrë Genti Caka këtë të shtunë gjatë një dalje për media.

28 vjeçari që përfaqëson diplomacinë shqiptare u pyet përse qeveria në Tiranë nuk merr përgjegjësi politike si ajo në Shkup.

Caka përgjigjet se as ai, as kryeministri, as ndonjë tjetër nga mazhoranca nuk e ka premtuar hapjen e negociatave, sic e kishte premtuar Zaevi.

A është vërtet kështu?

Kjo video e përhapur në rrjet flet ndryshe: