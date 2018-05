Rama: Zgjerimi i BE në situatë kaotike, por jam optimist

Sapo ka mbërritur nga Sofja kryeministri Edi Rama ka dalë në një konferencë për shtyp ku informoi lidhur me rezultatet e zhvillimeve të samitit BE- Ballkani Perëndimor. Erërat e zgjerimit brenda BE, tha Rama, nuk ndihmojnë, por ai shprehet optimist.

“Nuk ishte samit për temën që na intereson në mënyrë të veçantë por tema ishte e pashmangshme dhe si rezultat i këmbënguljes tonë për të shfrytëzuar hapësirën në dispozicion në funksion të përpjekjes sonë diplomatike drejt fundit të qershorit. Patëm dy raste të rëndësishme, qoftë në mbledhjen e liderëve dhe drekën që pasoi, rasti i parë me agjendë formale, rasti i dytë dhe më i favorshëm, sepse ishte bisedë e lirë, dhe faktikisht gjithë pjesën e luanit në drekën e liderëve e mori kjo temë, që bëri dhe që të ishte një drekë e gjatë.

Është e qartë dhe nuk është sekret, të shkonim në Sofje për ta mësuar, po jemi në një fazë ku agjendat nuk përkojnë plotësisht, madje përkojnë pak, agjenda jonë e objektivave të mëtejshëm të integrimit me agjendën brenda BE-së me objektivin e reformimit që është një agjendë në një situatë shumë kaotike pasi ka qëndrime të ndryshme dhe ka pak qartësi se si do të shkohet në rrugën e reformimit të BE, nëse do të shkohet në këto rrugë, pasi dihet që proceset brenda BE janë të komplikuara për faktin se 28 shtete duhet të bien dakord për çdo gjë që thuhet e bëhet.

BE është në kulmin e një debati të brendshëm po nga ana tjetër dëshiroj të them se ishte një mundësi e mirë që e shfrytëzuam maksimalisht dhe vazhdoj të mbetem optimist”, tha Rama.

Ai tha se jemi në fazë të dialogut intensiv me nivelet më të larta.

o.j/dita