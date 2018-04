Negociatat, Rama pret kryeministrin belg: Sa për takimet në BE me Bashën…

Kryeministri i Belgjikës, Charles Michel mbërriti pasditen e sotme në një vizitë zyrtare në Tiranë, ku u prit nga kryeministri Rama.

Në konferencën e përbashkët për shtyp kryeministri Rama tha se Belgjika është mbështetëse e procesit të integrimit të Shqipërisë në BE.

“Besojmë që Shqipëria meriton një vendim për të hapur negociatat. Natyrisht jemi të vetëdijshëm që hapja e tyre s’është fundi i përpjekjeve tona por fillimi i një faze të re dhe të gjatë përpjekjesh. Jemi të sigurt se kemi edhe mbështetjen e Belgjikës dhe miqve e partnerëve tanë evropianë”, tha Rama.

Në fjalën e tij, kryeministri belg Michel shprehu mbështetjen e vendit të tij ndaj Shqipërisë në rrugën e saj drejt integrimit në BE.

“Ne vlerësojmë përpjekjet që janë marrë nga qeveria Rama në fushën e së drejtës, në reformën në drejtësi. Nuk janë të lehta për t’u zhvilluar. Rekomandimi hap mundësinë pa kushte drejt anëtarësimit, por në javën e ardhshme do të ketë bisedime shumë të rëndësishme në gjirin e BE. Në Sofje do të diskutohet për të ardhmen e BE dhe të rajonit. Ramë dakord të ruajmë një dialog të ngushtë për të nxitur zhvillimet mbi vendimin që do të merret në qershor. Ne do të shprehemi në qershor, por tani dëshirojmë që të vazhdojmë përpjekjet e afrimit të Shqipërisë me BE”, tha kryeministri belg.

Më tej, Charles Michel theksoi se dy vendet po punojnë për forcimin e marrëdhënieve ekonomike mes dy vendeve.

“Dua të theksoj disa elemente. Vendosmëria për të punuar së bashku në të gjitha fushat, në planin politik, diplomatik, por po përpiqemi të forcojmë marrëdhëniet ekonomike tregtare. Gjatë këtij takimi evidentuam disa iniciativa konkrete”.

Ai foli edhe për partneritetin në fushën e emigracionit. “Dua të theksoj përpjekjet nga autoritetet për të pasur një partneritet të ndershëm dhe cilësor në fushën e emigracionit. Është e rëndësishme të punojmë së bashku, për të parandaluar format e emigracionit ilegal. Një pikë e rëndësishme është edhe ambicia që kemi për të luajtur një rol kyç sa i përket reformave të bashkimit europian.”

Ndërkohë, kryeministri Rama u shpreh se është diskutuar në takim edhe për një rritje të bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar.

I pyetur nga mediat nëse për hir të procesit të integrimit të vendit në BE do të ndërmerrte një tur të përbashkët në kancelaritë e vendeve evropiane me liderin e opozitës Lulzim Basha, Rama u shpreh kështu:

“Ju e dini që unë nuk flas në gjuhë të huaj për opozitën, por do të ishte një gjë shumë e vlefshme nëse ajo do të ndodhte.”

