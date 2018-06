Negociatat shtyhen për në vitin 2019, vjen reagimi i parë nga ministri Bushati

Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme, Ditmir Bushati, ka reaguar pas vendimit të ministrave të Jashtëm të BE në samitin e Luksemburgut pasditen e sotme, të cilët vendosën shtyrjen e hapjes së negociatave për Shqipërinë në qershor 2019.

Përmes një postimi në rrjetin social “Twitter”, ministri Bushati u shpreh falënderime vendeve të Bashkimit Europian për mbështetjen.

“Një ditë e mirë për Shqipërinë dhe Maqedoninë! Sigurisht edhe për të ardhmen e BE-së. Faleminderit të gjithë shteteve anëtare të Komisionit Europian për mbështetjen!”, shkruan Bushati në Twitter.

A good day for 🇦🇱 and 🇲🇰! Certainly for the future of #EU too! Thank you to all EU Member States and European Commission for the support! https://t.co/RJYb4Iw8XA

— Ditmir Bushati (@ditmirbushati) June 26, 2018