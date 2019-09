Nënkryetari i Komisionit Hetimor për Metën: Afati do të shtyhet derisa të ngrihet Gjykata Kushtetuese

Komisioni i Venecias, që kreu një mision faktmbledhës dy ditor në Shqipëri bëri të ditur se 11 tetor do të publikojë një opinion mbi ligjshmërinë e akteve të presidentit Ilir Meta për anulimin e datës të zgjedhjeve të 30 qershorit dhe dekretimin e një datë tjetër date, më 13 tetor.

Komisioni u vu në lëvizje me kërkesë të parlamentit, që ka ngritur mbi këtë çështje edhe një komision hetimor.

Zëri i Amerikës zhvilloi një bisedë me nën-kryetarin e këtij komisioni, Alban Zeneli, mbi hetimet që po kryen komisioni si dhe krizën politike në Shqipëri.

Deputeti Zeneli tha se procesi i hetimit ndaj Metës do jetë një proces me integritet, kur të mbarojë.

“Komisioni po mbledh fakte të ndryshme për ligjshmërinë e akteve të Presidentit. Jam në dijeni çfarë është diskutuar me Komisionin e Venecias, por nuk jam i autorizuar të flas. Unë jam garant i çdo vendimi që do të merret, që ai proces që do mbarojë, do jetë proces me integritet.

Do mblidhet të gjitha faktet, edhe mbi ato pyetje që i kemi bërë Presidentit dhe përgjigjet e tij, dhe në fund do të japim një vendim. Komisioni Hetimor do ta shtyjë afatin, derisa të ngrihet Gjykata Kushtetuese, përderisa për çdo vendim është kjo gjykatë që vendos”, tha Zeneli.

