Nëpërkëmbja e Dinjitetit

Më 9 prill të vitit 1994, kisha një gjendje të rëndë shpirtërore. Ato 2 vite të emigracionit tim të detyruar, kisha provuar ditë të vështira dhe emocione rënduese.

Por pavarësisht nga rrethanat ku isha gjendur, anjëherë nuk mendova keq për popullin grek. Ishin njerz të mirë, e njihnin vuajtjen dhe drithëroheshin për të keqen. Rrallë dëgjoje fyerje prej njerëzve të thjeshtë.

Gjithçka negative dhe dëshpëruese që më ndodhte, ishte pjesë e fatit tim, ku si katalizatorë të së keqes shërbenin disa individë, në të dy krahët e kufirit. Atë ditë kisha një rëndesë në stomak. Megjithëse provova dy tre lloj ilaçesh, kjo ndesi nuk më iku. Ndjeja qetësi dhe paqe, vetëm kur mendoja që, së shpejti, do të kthehesha në Tiranë, atje ku kisha familjen dhe të afërmit e mi.

Të nesërmen, pikërisht më 10 prill, ndodhi një gjëmë e vërtetë; një incident ndërmjet Greqisë dhe Shqipërisë. Ishte një masakër ndërkufitare, ku një komando terroristësh kishte hyrë brenda kufirit shqiptar, duke tmerruar personelin e postës, që u ndodhën befasisht nën breshëritë e automatikëve të tyre.

Terroristët patën hyrë në fjetoren e repartit ushtarak, duke goditur me armë efektivin që ishte në gjumë. Kjo barbari mesjetare e disa shtetasve grekë, ishte shoqëruar me fjalët: ”Këto i kini për Vorio – Epirin”. ”Mos kujtoni se e kemi harruar”.

Nga zjarri u vranë Arsen Llazar Gjini nga Semani; Fatmir Sali Shehu lindur në Tepelenë, me banim në Gjirokastër, si dhe u plagosën Ardian Velmishi, Frederik Kalemi, Janaq Xega (Zaka). Bashkim Fino, kryetar i bashkisë së Gjirokastrës, e cilësoi akt terrorist, i kryer në errësirë nga forcat e errësirës.

Kuvendi i Shqipërisë i kërkoi zyrtarisht Athinës të gjendeshin shkaktarët dhe të viheshin para përgjegjësisë. Qeveria shqiptare i shkruante Bashkimit Europian t’i imponohej Greqisë t’u jepte fund akteve terroriste. Presidenti e përcolli këtë mesazh nëpërmjet ambasadorit gjerman në Tiranë, Klaus Volers.

E njëjta gjë iu kërkua edhe Këshillit të Sigurimit me anë të një letre që ministri i Punëve të Jashtme i dërgonte Colin Keating, President i Këshillit të Sigurimit të OKB-së.

Me sa dukej, histeria e dikurshme e andartëve grekë, ishte rizgjuar. Së bashku me të, edhe ëndërra primitive e Sebastianos, për hartën imagjinare të Vorio – Epirit.

Ngjarja ishte shokuese. Atë ditë i dëgjova me kujdes të gjitha lajmet e dhëna nga stacionet televizive greke. Në deklaratën e qeverise greke, të një dite me pas, thuhej: ”Qeveria greke u informua e befasuar për ngjarjen e përshkruar në notën shqiptare, si dhe gjithë akuzat që përfshihen dhe drejtohen kundër qeverisë greke. Ju bëjmë me dije se qeveria jonë nuk ka asnjë informatë dhe se është njohur me ngjarjen vetëm nëpërmjet akuzave që bën qeveria shqiptare, të cilat nuk janë të sakta dhe kanë tendencë qe t’ia lënë fajin palës greke …..”.

Ditën tjeter, herët në mëngjes, në datën 11 prill 1994, gazeta ”Elefterotipia” njoftoi se i kishte ardhur një faks, ku merrej përsiper autoresia e këtij krimi monstruoz nga një organizatë kriminale dhe terroriste, siç ishte ”MAVI”, që do të thotë: ”Fronti për Çlirimin e Epirit të Veriut”.

Ky emër të kujton të njëjtën organizatë që ishte krijuar në vitin 1942, me synime të qarta për shkëputjen e tërësisë territoriale të jugut të Shqipërisë dhe bashkëngjitjen e tij me Greqinë.

Por në gazetën Rilindja Demokratike shkruhej se, marrja e fajit prej një grupi terrorist grek, dyshohet se bëhej për të shfajësuar qeverinë dhe ushtrinë greke.

Venizellos deklaroi se qeveria greke nuk mban asnjë përgjegjësi, në një kohë që Sebastianos vazhdonte të mbante një radio ku flitej kundër Shqipërisë dhe propagandohej teza e luftënxitjes midis fqinjëve.

Gazeta Rilindja Demokratike kujtonte se nuk bëhet fjalë për ngjarje të rastit, pasi Micotaqis, më 14 korrik 1993, kishte folur për aneksimin e Vorio-Epirit nga shteti shqiptar në vitin 1913. Ndërsa zëdhënësi i qeverisë greke, Evangjelos Venizellos, në tetor të vitit 1993, e njëhsonte Shqipërinë me Vorio-Epirin grek. Ministri i Presidencës, Kuvellos, më 10 gusht 1992, foli publikisht në stadiumin e Athinës për Himarën, “tokë e paçliruar”. Lideri i opozitës Miltiadhis Evert, në janar 1994, thoshte se Epiri i veriut është Greqi e Veriut.

Edhe pse qeveria greke deklaroi se është faktor paqeje, zëdhënësi i saj as që e zuri në gojë ngjarjen në fjalë. Dy ditë më pas nga Athina thuhej se “ndoshta ishte ndonjë ushtarak i yni”. Georges Papandreu, sekretar i shtetit për Punët e Jashtme, tha se “është e vërtetë që ka elementë ekstremistë në çështjen e Vorio-Epirit dhe nuk mund të përjashtohet asnjë lloj hipoteze, madje edhe ajo e pjesëmarrjes individuale të ndonjë ushtaraku grek në këtë veprim”.

Qeveria shqiptare kërkoi largimin e konsullit grek në Gjirokastër, Christos Jacovou. Greqia shpall të padëshiruar sekretarin e ambasadës shqiptare, Kastriot Robo. Kishte nisur loja e presioneve diplomatike.

Politika shqiptare u përfshi nga debate pozitë – opozitë. Ministri i Mbrojtjes dhe drejtori i Përgjithshëm i Policisë duhej të jepnin dorëheqjen dhe çështja të hetohej në detaje. Nuk është faji vetëm i atyre që hyn brenda kufirit, rreth 4 km, që ushtarët tanë i mbanin armët pa fishek, që kishte vetëm ushtarë të rinj e të parmatosur, që nuk funksiononte ndërlidhja dhe që të nesërmen ushtarët do të shpërndaheshin nëpër pika.

Është shokuese që të futen brenda kufirit, të vrasin e plagosin disa ushtarakë, grabisin 16 automatikë, marrin dhe nënoficerin dhe nuk përgjigjet askush. Në radhë të parë ishte faj i qeverisë shqiptare që nuk funksiononte sistemi i vrojtimit dhe ai i lajmërimit. Ishte përgjegjësia jonë që ushtarët ishin në gjumë dhe tërësisht të pambrojtur.

Nuk mjaftonte të shpalleshin dëshmor Fatmir Shehu e Arsen Gjini, por të merreshn masa konkrete për të shmangur ndodhi të tilla dhe të dilte përgjegjësia.

Dhimbje e madhe. Një komb i fyer. U prek krenaria kombëtare. Qeveria më e paaftë se në vitin 1913. Qeveria shqiptare duhej të garantonte kufirin dhe t’i kërkonte Greqisë të vendoste rregull në shtëpinë e saj. Të mos lejonte dhe as të nxiste banda të tilla. U fikën dy jetë njerëzish, u përdhunua në gjumë një repart ushtarak, u cënua dinjiteti kombëtar dhe integrimi territorial i vendit.

Ata mund të ishin rekrut, por nuk falet që të mungonin rojet edhe për fjetorën. Si nuk mban përgjegjësi në këtë vend askush, ministër, kryeministër a çfarëdo qoftë?

Kjo ishte tepër shokuese për mua. Më vonë, pas disa vitesh, kur e kujtoj se sa trishtueshëm e përjetova atë çast tragjik, i jap të drejtë vetes për vendimin e ikjes nga Athina.

Në fakt, shtatë autorët e kësaj ngjarje u kapën në oret e para të 18 marsit të vitit 1995. Ata u ndalën në rrethinat e fshatit grek, Kastani, teksa patën dështuar në një sulm tjetër ndaj Shqiperisë. Pas kontrollit në oborrin e mjekut shqiptar në Athinë, Andrea Kokaveshi, u gjetën armët e grabitura në Peshkëpi si dhe shumë prova të tjera.

Por, megjithë këtë, më 21 mars të vitit 1996, Gjykata e Diktimit të Athinës i liroi të gjithë, për mungesë provash. Ndërkohë, grupe prej shtetsave grekë i brohorisnin si heronj, duke bërtitur në kor rrugëve të kryeqytetit: ”Një, dy, tre, tanket në Shqipëri”, si dhe ”Sëpata dhe zjarr qenve shqiptarë”.

Më 11 prill të atij viti, mblodha ato pak sende që kisha dhe, pasi vura në dijeni dy-tre miqtë e mi të afërt, për vendimin që kisha marrë, u nisa me autobus drejt Tiranës. Kur mbrrita në Kakavijë, në një kioskë të thjeshtë, bleva gazetën dhe lexova interrpretimin që i kishin bërë ngjarjes zyrtarët shqiptarë.

Sipas notës së Qeverisë Shqiptare, të një dite më parë, thuhej se më 10 prill 1994, në oren 02:40, pas mesit të natës, nje komando terroriste greke, e përberë nga rreth 8 veta, midis të cilëve njëri fliste shqip, me theks grek, të armatosur me armë zjarri, me uniformë ushtarake të ushtrisë greke, u fut në thellësi të territorit shqiptar, në afërsi të fshatit Peshkëpi të rrethit të Gjirokastrës.

Duke hyrë rreth 4 kilometra brenda kufirit, në një qendër stërvitore ushtarake të trupave shqiptare, vranë në befasi me armë zjarri ushtarin Arsen Llazar Gjini, 20 vjeç, nga fshati Seman i rrethit të Fierit.

Pasi vranë ushtarin, hynë në fjetoren e ushtarëve kur këta ishin në gjumë dhe hapën zjarr kundër tyre. Nga këto veprime kriminale mbeti i vrarë komandanti i stërvitjes, kapiteni i parë Fatmir Sali Shehu, nga Tepelena dhe banues në Gjirokastër, si dhe u plagosën tre ushtarë. Mbasi kryen këto akte kriminale kundër tërësisë territoriale dhe ushtarakëve shqiptarë, ata therrisnin : ”Këto i kini per Vorio – Epirin”, si dhe ”Mos kujtoni se ne kemi harruar”…..

Në fund ishte edhe lista e të akuzuarëve, si autorë të masakrës, të cilët ishin.

1- Jorgo Anastasulis, 34 vjeç, oficer i ushtrisë greke

2-Apostolos Karvelas, 26 vjeç, punonjës i policisë greke

3-Mario Kutullas, 25 vjeç, qytetar shqiptar banues në Athinë, puntor

4-Fredi Beleri, 23 vjeç, qytetar shqiptar në Athinë, hidraulik

5-Jorgo Kristo, 26 vjeç, qytetar shqiptar, banues në Athinë

6-Harallamb Papa, 21 vjeç, qytetar shqiptar banues ne Athinë, punetor

7-Jorgo Papa, 30 vjeç, qytetar shqiptar, teknik frigoriferësh, vëlla i Harallamb Papës.

Pasi lexova njoftimin e gazetës, megjithëse isha tepër i lodhur, vendosa të zbres në Fier. Dëshiroja të shkoja në Seman, pikërisht në shtëpinë e ushtarit të vrarë nga pabesia kriminale e strukturave, me apo pa indentitet, të shtetit fqinj.

Shtëpia e Llazar Gjinit ndodhej larg rrugës kryesore dhe m’u desh që, një copë rrugë, ta bëja me makinë të rastit. Udhëtonim nëpër rrugë të paasfaltuara. Gropat sistematike më kujtonin se, sa shumë punë duhej për të rimëkëmbur vendin.

Fshati quhej Sheq – Marinas i Fierit. Shtëpia e ushtarit të vrarë gjendej menjëherë, për shkak të numrit të madh të njerëzve që ishin mbledhur për mort. Tek nekrologjia e vendosur në një shtyllë, por edhe te posta, thuhej se mosha e tij ishte 17 vjeç dhe jo 20, siç njoftonin gazetat.

Ishte një shtëpi përdhese, e parregulluar. Ndofta edhe kjo banesë, sikurse familjarët që jetonin në të, kishin pritur lirimin e djalit nga ushtria, për të bërë meremetime të nevojshme. Çimentoja e dyshemesë ishte ngrënë vende – vende dhe poshtë tyre kishin dalë guriçkat e zhavorit, apo ngjyra e dheut. Tavani i shtëpisë dukej i gjymtuar dhe shpesh, që andej, pikonte nga lagështira e krijuar prej ujit të shiut. Nuk bëhej fjalë për mobilje.

Disa dërrasa të gozhduara në mur përbënin dollapin dhe sëndukun. Mbase shteti i ka ndihmuar dhe tani kanë shtëpi të re. Dashtë Zoti!

Gjurmët e zisë ndiheshin kudo. Madje edhe te shiritat e zyrtarëve që vinin për të ngushëlluar. Binte në sy kryetari i këshillit të qarkut Robert Bitri. Prania e ushtarakëve ishte gjithashtu e dukshme, ndërsa gratë qenë veshur të gjitha me të zeza. Nëna e Arsenit, Marija, mezi mbahej në këmbë: Para dy muajëve e përcollëm ushtar, – thoshte nën ngashërim ajo. – Për herë të fundit e takova para 20 ditësh, – mezi arriti të thoshte dhe u mbyt në vaj.

Ndërsa i jati, duke më ndezur një cigare, më tha: Plumbi e kishte goditur në shpatull dhe i kishte dalë në gjoks.

– Pas shpine, – mendova atë çast, – pabesisht, pas shpine dhe natën.

Varrimi u bë me një lloj ceremonie ushtarake dhe me të shtëna pushkësh. Djaloshi u shpall dëshmor. Por të gjitha këto nderime nuk e mbulonin dot mungesën e përgjegjesisë së Ministrisë së Mbrojtjes për garantimin e kufijve dhe të ushtarëve të kufirit. Tjetër gjë lufta, por qe kohë paqeje.

Përgjegjësia e këtij institucioni qëndronte edhe në faktin se, midis të tjerave, ushtarët bënin roje me pushkë pa fishekë. Kjo më tronditi edhe më shumë. Për shkak të traumës që më shkaktoi vrasja e tij, nuk munda ta verifikoja, nëse ky lajm ishte i vërtetë. Shërbim në kufi pa armë.

Mbase historia përsëritet, si më 1939, kur topave u ishin hequr gjëlpërët dhe pushkëve u mungonte llozi.

Shqipëria është e mbushur me varreza të huaja. Politika greke di të nënshtrojë, të vrasë të përdhunojë në 100 mënyra, ndërsa ne themi OK. Pak ditë më parë u bë ceremonia e rivarrimit të disa eshtrave të ushtarëve grekë në Këlcyrë. Qeveria greke, në vitin 2004, kërkoi të ngrinte një varrezë për ushtarët e rënë në Luftën e Dytë Botërore, por më e zellshme për këtë çështje u tregua qeveria shqiptare. Oburra, thanë krerët e shtetit, të grumbullojmë sa më shumë eshtra, që fqinjët të jenë të kënaqur. Thuhej se numri i të rënëve ishte shumë i madh. Patën rënë për Vorio-Epirin.

Vite më parë erdhi një gjeneral italian, për të mbledhur eshtrat e ushtarëve të tyre, rënë në territorin shqiptar, edhe ata për çlirimin e Vorio-Epirit. Gjithsesi i morën me vete. Atëherë, shkrimtari Ismail Kadare, shkroi një roman për mbledhjen e eshtrave nga gjenerali i ushtrisë së vdekur.

Politika greke kërkon të njëjtën gjë, por shkojnë edhe më tej. Ushtarët e tyre konsiderohen të kenë rënë në tokën e vet, në Vorio-Epir, ndaj dhe duhet të prehen aty. Zhvillime tipike për mesjetën ballkanike. Athina e merr gojarisht miratimin për ngritjen e varrezave në jug të Shqipërisë. Madje ndërtimi i manastirit madhështor të Shën Kollit, në Grykën e Këlcyrës, nisi dy vjet para se të hapeshin varret e shqiptarëve, vdekur kohë më parë. Punimet vazhdonin. As Tirana dhe as Përmeti nuk dinin gjë!

Presidenti grek Stefanopulos vizitoi maozeolumin në ndërtim, më 20 tetor 2004, i shoqëruar nga ministri i Arsimit të Shqipërisë, Luan Memushi. Por edhe ky nuk dinte gjë! Edhe në përralla, ngjarja do të dukej e pabesueshme.

Më 10 maj 2006, u bë ceremonia e përfundimit të punimeve të Manastirit të Shën Kollit, ndërtuar pa leje, ku do të merrte pjesë dhe ministri grek i mbrojtjes, Vangjel Meimaraqis, i shoqëruar nga homologu i tij shqiptar, Fatmir Mediu, por ai e anuloi vizitën. Argumenti ishte, mungesa e seriozitetit nga ana e qeverisë shqiptare, e cila, edhe pse manastiri qe ndërtuar, ende nuk e kishte legalizuar. Por kjo nuk prishte punë, pasi po atë ditë, manastirin e bekoi kryepeshkopi i kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare, Anastas Janullatos.

Pas kësaj, politika e Athinës u sul të gjejë eshtrat, me të cilat do të mbushej manastiri. Numri qe paracaktuar. Me çdo kusht duheshin gjetur. Ata nuk dërguan gjeneral për t’i mbledhur eshtrat, por një prift që mban këtë gradë. Përmetar është. Grada nuk lidhet me vendlindjen. Mjafton t’i shërbesh asfalisë. Ai është i specializuar për hapje varresh, për njohje skeletesh, shkaqet e vdekjes, arsyet e dëmtimit të kockave, kalimin me magji të eshtrave të grave e fëmijëve në eshtra ushtarësh. Nuk prish punë, pse nuk kanë medalion. As pse nuk kanë këpucë të veshura. Mjafton që numri të jetë sa më i madh.

Se ata e dinë që, për Vorio-Epirin janë vrarë shumë. Janë vrarë për këtë tokë të bekuar, por edhe të mallkuar njëkohësisht, për numrin e madh të joshqiptarëve që ushqen.

Poeti Dritëro Agolli, në atë kohë, do të thoshte se vite me radhë ishin varrosur dhe zhvarrosur aq shumë, saqë rasti i Kosinës mund të merrej si epilog.

Çfarë bëhej kështu? Ku ishte shteti? Të ngrihesh për të nxjerrë eshtrat, është si ajo puna e fantazmave, të cilat nuk i besojmë se ekzistojnë. Por ja që ato u ngritën dhe shëtisnin në këmbë, nëpër Kosinë e gjetkë. Dhe kur? Në shek. XXI. Ata që janë marrë me një punë të tillë, duhej të merrin dënim të rëndë.

-Ne kemi parë njerëz që shesin lloj – lloj gjërash, thoshtë atëherë Agolli. – Shesin plaçka, gjëra të vjedhura, por s’kishim parë ndonjëherë të shesin kocka. Ky është një veprim që më shtie frikën edhe mua. Tani që jam 75 vjeç, shqetësohem mos na shesin edhe kockat.

Prifti i Përmetit punonte me kujdes, nxirrte eshtra pa fund, ashtu në heshtje, ditën e natën. I fuste në qese nailoni dhe në fshehtësi i strehonte diku. Kishte rreth vetes edhe të tjerë. I lidhte paraja dhe pushteti. Por janë të lidhur edhe me fije të tjera, fije të padukshme, por të forta si çelik. Përdhosje masive varresh, fshehje të eshtrave, përdhunim i shpirtit të të parëve, degjenerim i mendjes dhe shpirtit të atyre që jetojnë, në një vend pa shtet, të pambrojtur, edhe kur janë nën dhe. Prifti i Përmetit bekon blasfeminë.

I nxorri të gjitha eshtrat në ato varre, por shefat i kërkojnë shumë e më shumë. Madje itendenti i mitropolisë së Gjirokastrës, pohonte se, qese me eshtra kishte në disa kisha në jug të Shqipërisë. Por duheshin edhe më. Ndaj prifti i Kosinës vraponte nga njëri fshat në tjetrin. Bridhte edhe fshatrave të krahinës së Dëshnicës. Dërgonte të tjerë, paguante, dikë me 50 euro, tjetrin me 100, përgjegjësat ca më shumë.

Gjenden skelete të njerëzve që kanë mbyllur sytë gjatë luftërave në kohën e Ali Pashë Tepelenës, të tjerë që kanë vdekur nga kolera, gra që kanë dhënë shpirt në lindje, fëmijë që nuk mundën të gëzonin rininë. Nuk prish punë. E vlejnë të gjithë të quhen ushtarë. Eshtra janë.

Ndonëse është e vështirë të tjetërsohen, kjo nuk ka vlerë, pasi jemi përballë një shoqërie apatike. Një shoqërie që nuk i bën përshtypje as përdhosja e të parëve, le pastaj të merret me tuafët e diplomacisë shqiptare, që në themel të jetës së tyre kanë paranë dhe amoralitetin.

Familjarët dhe shteti grek, kanë të drejtë t’i kërkojnë eshtrat, por jo në mënyrë tinzare, duke shkelur të drejtat e një populli tjetër, duke vepruar në mënyrë të dhunshme dhe antinjerëzore, pa përfillur ligjet e shtetit fqinj. Vetë kryepeshkoi Janullatus pohon se, mënjanimi i të drejtave njerëzore, nën dritën e shqyrtimit të krishterë, përbën tjetërsim të natyrës njerëzore. Po në këtë rast, a e di Janullatos që kemi të bëjmë me tjetërsim të natyrës njerëzore.

Nëse ka ushtarë të vrarë, le të vijnë ushtarakët grekë, të bashkëpunojnë me ata shqiptarë, me dokumnete e harta në duar, dhe t’i gjejnë ku i kanë ushtarët. Po prifti ç’punë ka me ushtarët e rënë? Ai është mëkëmbës shpirtëror apo varrmihës. Prifti nuk pyet për policinë. As për prokurorinë. Vetëm konsulli grek është i mirëpritur. Atë e dëgjon dhe e respekton. I buzëqesh që nga larg. E respektojnë dhe të tjerë, ngaqë është shumë autoritar. Në zyrën e tij, e kanë më lehtë të marrin vizë të vdekurit, se të gjallët, përjashto varrëmihësit e bindur të priftit. Shefin e tij, në krye të kishës së ashtuquajtur autoqefale, po ashtu. Dhe nuk ka aspak frikë. Është i mbrojtur.

Ç’është shteti shqiptar para një prifti me titull profesor! Çfarë vlere mund të ketë policia e një nënprefekture, prokuroria apo zyrtarët lokalë, para një konsulli, i cili dikton çdo gjë.

Gjithçka kontrollohet nga njerëz të sëmurë, që rrinë në hije, ata që kërkojnë të asimilojnë edhe të vdekurit. Janë ushtarë të rënë në mbrojtje të interesave kombëtare greke. Shfaqet edhe më i ashpër skenari famëkeq i Vorio-Epirit, që e trajton jugun e Shqipërisë, territor grek.

Pas vitesh, Athina do të provojë se këta ushtarë të rënë në beteja, mbronin toka dhe interesa greke në këtë rajon të Ballkanit, që nuk gjeti qetësi në shekuj. Dhe ne ulim kokën. Kemi frikë, kushedi përse? Për karrigen, për paudhësitë e bëra, për pamundësinë e daljes nga laku që na është hedhur.

Nga Athina paralajmërojnë: Kujdes, në të kundërt nuk ka Stabilizim Asocim, nuk ka NATO, për BE as që bëhet fjalë! Po nuk bëtë atë çfarë u kërkojmë, harroheni zhvillimin, rrini aty ku jeni! Politika shqiptare hesht. Pozitë dhe opozitë. Madje, në kuadër të globalizmit, shumë prej tyre thonë se po shkojmë në BE, s’kanë ç’na duhen kufijtë. Të tjerë i quajnë përpjekje të kota të Greqisë, pasi, sipas tyre, i ka ikur koha nacionalizmit shovenist. Dhe të ngrohin me shprehjen e Virgjilit: “Mos u tremb, është një stuhi e vdekur”. Por gabojnë.

Të gjithë politikanët të jenë të kapur vallë? Nëse njëra palë nuk do të pajtohej me këtë varr që po i përgatitet jugut të Shqipërisë, do të kishte dhënë alarmin. Por duket se të gjithë kanë rënë në ujdi. Flasin, ashtu kot, sa për elektorat. Në të kundërt nuk do vazhdonte të lulëzonte politika e nënshtrimit, aq më tepër, kur pas saj fshihen plane të errëta gllabërimi, që Greqia nuk i ka shuar kurrë, por edhe i ka realizuar hap pas hapi.

Politikanët grek tallen. Herë thonë se ishte iniciativë private e disa familjarëve dhe herë justifikojnë konsullin për vizitat aspak diplomatike që bën në kishën e Kosinës dhe atë Kutalit, madje duke u bërë zot vendi. Po të ishte punë privatësh dhe gabime foshnjarake të konsullit, po ministri i Mbrojtjes së Greqisë, përse e anuloi vizitën duke thënë se nuk janë ligjëruar varrezat?

Eshtrat nuk janë ushtarë. Ne nuk luajmë me eshtrat. Kjo ndalohet edhe me kanun. Por gjeneralët grek luajtën me eshtrat e grave e fëmijëve shqiptarë. Nderimi për eshtrat i takon vendit prej nga qe ushtari i vrarë. Ne nuk kemi përse t’i nderojmë, se edhe ata qenë pushtues. Për të rënët i respektojmë. Kodi i vdekjes për shqiptarët, ka po aq vlerë sa dhe kodi i jetës. Ne duhej t’i respektonim dhe t’i ndihmonim fqinjët për t’i tërhequr këto eshtra, por jo për t’i rivarrosur në Shqipëri. Ky rivarrim ka pasoja të pariparueshme.

Në kanun thuhet se guri i varrit dhe guri i kufirit janë të paluajtshëm. Pra varrezat janë të përhershme. Ushtarët e rënë në luftën italo-greke dhe të vendosur në varrezat e ngritura në Bularat e Këlcyrë, nesër do të cilësohen eshtra që prehen në tokën e tyre. Vetëm lufta mund t’i shkuli, nëse fitohet nga shqiptarët. Por gjasat janë që të mos fitohet kurrë prej tyre. Asnjë nderim për shqiptarët e rënë në tokën e tyre, të vrarë e masakruar nga ushtria greke në vitet 1913-1915.

Në Parkun kombëtar të Liqenit Artificial të Tiranës, në muajin gusht të vitit 2019, është vendosur një memorial, për të nderuar të rënët gjatë grushtit të shtetit në Turqi, të 15 korrikut të vitit 2016.

Një memorial që ka trazuar ndërgjegjen kombëtare, që nuk ka asnjë lidhje me historinë tonë, me popullin shqiptar. Ç’punë ka Shqipëria se kush kërkon të rrëzojë Erdoganin e kë rrëzon Erdogani?

Po ndiqet një politikë nënshtrimi, që në çdo rast përdhos dinjitetin kombëtar, një politikë që rikthen në kujtesë cilësimin e shqiptarëve si “milet osman”. Përse vallë nuk ka një memorial për të rënët, në mbrojtje të trojeve shqiptare, në vitet 1878-1882, kur u vranë mijëra shqiptarë, të braktisur nga Fuqitë e Mëdha dhe Perandoria Osmane, pjesë e së cilës ishin?

Atëherë kur Kongresi i Berlinit i shpërndau tokat shqiptare me dhunë, ca në dobi të Malit të Zi e Serbisë dhe ca në dobi të Greqisë! Pse nuk ka një memorial për të rënët në mbrojtje të trojeve shqiptare, para, gjatë dhe pas Konferencës së Ambasadorëve të Londrës, 1912-1913, kur më shumë se gjysma e territorit të mbetur iu fal, po këtyre shteteve fqinjë?

Përse nuk ka një memorial për shqiptarët e masakruar nga serbët, malazezët e grekët, në vitet 1913-1914? Përse nuk nderohen kosovarët e vrarë barbarisht nga serbët, apo çamët e shfarosur nga grekët, e në vitet e Luftës së Dytë Botërore?

Nëse do të ishte thjesht një nderim për të rënët, do të pranohej parimi i reciprocitetit. Të nderohen edhe shqiptarët e Çamërisë, të rënë në luftëra për liri, çamët e masakruar nga politika shoveniste e Athinës. Për ta nuk lejohen varreza, as rregullim i tyre, madje ndalohet edhe vendosja e një tufë me lule. Për më tepër, përse nuk nderohen dëshmorët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, që i dhanë pavarësinë gjysmës tjetër të kombit shqiptar?

Psera të tilla ka pa fund. Përgjigja mbetet e turbullt. Shoqata “Dëshnica” deshi të vendoste në Këlcyrë një obelisk, në kujtim të masakrave greke të vitit 1914 dhe fshatrave të djegura prej tyre, por befas, në sheshin e caktuar për të, u ngritën me ugjencë banja publike!!

Fajin nuk kemi pse ta kërkojmë jashtë vetes. Ajo i takon të keqes së madhe, që ka pllakosur politikën shqiptare.

Lojërat që zhvillohen me të vdekur midis vendeve fqinjë e më gjerë, janë më të rrezikshme se lojërat me të gjallët. Sidomos në këtë rast, kur të vdekurit bëhen pjesë e ekuacioneve të pazgjidhura të të gjallëve. Nuk është fjala për të ushqyer frymën antigreke apo antiturke, por duhet folur. Burgosja e eshtrave të shqiptarëve të ngratë në kishë, është marrëzi. Nuk duhet të pajtohemi me strukturat amorfe të shtetit shqiptar që bëjnë kompromis duke prerë pjesë të trupit shqiptar. Duhet të distancohemi nga veprimtari të tilla antinjerëzore.

Duket se shqiptarët nuk kanë nxjerrë mësime nga Kali i Trojës. Laokonti çirret duke thirrur çdo ditë për vigjilencë, për të qenë syçelët, por askush nuk i hedh sytë drejt tij. Edhe kalin e Trojës e kemi lënë të lirë. I takon lashtësisë, thonë. Tani jemi pjesë e BE-së, nuk ka luftëra, kufijtë s’kanë vlerën e dikurshme, janë simbolikë. Harrojnë që këta kufij s’janë në asnjë çast të sigurt, është po ajo tokë, po ai det, po këta fqinjë.

Thuajse është e njëjta politikë, të njëjtat aleanca, si 100 vjet më parë. Harrojnë që gurët e varreve nuk mund të lëvizen, gozhda e Nastradinit nuk mund të shkulet. Por ata nuk shqetësohen. Shqipëria nuk është e tyre. Ata i kanë depozituar paratë e vjedhura nga djersa e bashkëkombësave në Zvicër, Londër, Vjenë, Amerikë e gjetkë, sepse në ato vende do të vijoi jeta e tyre nesër, atje shkollojnë fëmijët sot, në universitetet më të shquara.

Paguhen me djersën dhe gjakun e shqiptarëve, me paratë e buxhetit të shtetit grabitur me anë të tenderave korruptivë nga administrata hajdute, me paratë e krimit e të drogës.

Në rast se kishim një shtet të së drejtës, ku mbrohet dinjiteti i shtetit dhe interesat kombëtare, Presidenti dhe Kryeministri i Shqipërisë duhej të ishin shkarkuar dhe arrestuar për tradhëti kombëtare. Çfarë duhet bërë më shumë se kaq, për të marrë dënimin e merituar. Nuk u dënuan as politikanët që i hapën rrugë marrëzisë dhe varrëmihësit që iu bindën verbërisë. Shkulja e një varri dënohet me ligj, 10 vjet burg. Janullatos mund të pezullojë nga puna një prift që ka bërë një gabim ordiner, por jo atë që zhvarros gratë dhe fëmijët. Micotaqis e ka ditur fundin.

Me politikën tonë, do të bëjmë që popullsia shqiptare të plaket shumë shpejt, ka thënë në vitet e para të demokracisë kryeministri grek. Dhe ashtu po ndodh. Të rinjtë vetëm ikin. Pleqtë kanë mbetur të vetmuar, të braktisur. Shpesh gjenden të vdekur ditë më vonë. Është koha për të folur, për të vepruar, për të ndryshuar.

